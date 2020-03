AT&T, Cricket offrent des plans stupides à bas prix de 15 $ 2 Go, des données bonus pour les clients prépayés

Les opérations sans fil prépayées d’AT & T sont les derniers opérateurs à distribuer des données à très haut débit aux clients existants et à introduire des plans sans fil à prix réduit en réponse aux impacts économiques de la nouvelle pandémie de coronavirus. AT&T Prepaid et Cricket Wireless lanceront ces efforts demain 27 mars.

Tous les clients qui se connectent ou qui ont déjà des plans plafonnés recevront 10 Go supplémentaires de données haute vitesse par mois pendant les 60 prochains jours. Les plans comprennent:

Forfait prépayé 1 Go AT&T (35 $ / mois)

Forfait prépayé 8 Go AT&T (50 $ / mois)

Forfait Cricket 2 Go (30 $ / mois)

Forfait Cricket 5 Go (40 $ / mois)

Pour ceux sur les plans suivants, ils recevront un bonus de 10 Go à leur allocation de hotspot par mois, encore une fois, pour les 60 prochains jours:

AT&T Prepaid Unlimited Plus (75 $ / mois)

Cricket Unlimited (55 $ / mois)

Hotspot mobile Cricket Unlimited et 15 Go (60 $ / mois)

Vendredi également, AT&T Prepaid et Cricket Wireless offriront également un nouveau plan de 2 Go avec appels et SMS illimités pour 15 $ par mois et sans frais d’activation. La société nous a commercialisé ces plans comme une étape au-dessus du plan récemment lancé de T-Mobile à 15 $ 2 Go, soulignant que son rival n’offre pas de données plus lentes et illimitées une fois les données à haute vitesse épuisées, contrairement aux plans d’AT & T. Cependant, les forfaits AT&T Prepaid et Cricket Wireless ne sont proposés que pour une durée limitée mais non spécifiée.