AT&T ne peut pas arrêter de saigner les abonnés de la télévision payante, alors maintenant, il essaie de les enfermer dans des contrats de 2 ans – .

Il est plus facile que jamais de regarder la télévision en direct sur n’importe quel appareil que vous possédez. Il existe plusieurs services qui facturent un tarif mensuel fixe pour l’accès à des dizaines de stations et à une variété d’avantages, tels que l’enregistrement et la vidéo à la demande. AT&T est l’une des nombreuses sociétés qui offrent la télévision en direct, mais un service ne suffit apparemment pas pour l’opérateur mobile, car AT&T TV se déploie aujourd’hui à l’échelle nationale. Contrairement à AT&T TV Now, AT&T TV est basé sur un contrat, donc une fois que vous vous inscrivez, vous êtes bloqué pendant au moins un an. Il s’agit d’un grand changement par rapport aux autres services de télévision sur Internet, qui sont pour la plupart mensuels.

Le bouquet de télévision AT&T le moins cher s’appelle Entertainment et coûte 49,99 $ et comprend les chaînes de diffusion locales ainsi qu’une variété de réseaux câblés tels que ESPN, Nickelodeon, TNT et HGTV. Si vous êtes un fan de sport, vous voudrez passer au package Choice, qui comprend le réseau MLB, la chaîne de tennis, etc. Enfin, le package Xtra ajoute encore plus de chaînes, comme Golf, CBS Sports Network et FX Movie Channel.

Si vous voulez voir exactement ce que chaque forfait offre, consultez la liste des chaînes sur le site Web d’AT & T.

Chaque plan comprend 500 heures de stockage DVR dans le cloud et l’accès à des titres à la demande. Si vous vous inscrivez pour deux ans, vous obtiendrez également un décodeur Android TV et une télécommande vocale, afin que vous puissiez télécharger des applications comme Netflix et Spotify (bien qu’Amazon Prime Video et Hulu soient tous les deux mystérieusement absents pour le moment).

Il convient de noter qu’après 12 mois de service, les prix augmentent considérablement. Selon The Verge, Entertainment passe de 49,99 $ à 93 $, Choice passe de 54,99 $ à 110 $ et Xtra passe de 64,99 $ à 124 $. Ces prix sont ridiculement élevés par rapport à YouTube TV ou Hulu Live TV, qui proposent tous deux les mêmes chaînes et fonctionnalités chez AT&T TV pour environ 50 $ par mois sans aucune obligation contractuelle.

Le fait qu’AT & T tente une nouvelle stratégie ne devrait pas surprendre autant. Rien qu’au troisième trimestre de 2019, AT&T a perdu 1,3 million d’abonnés à la télévision. Depuis la fin de 2016, AT&T a perdu environ 5 millions de clients de télévision par satellite et câblée, il est donc logique qu’AT & T essaie de rattraper son retard avec un service en direct.

Avec autant de services de télévision en direct disponibles (y compris AT&T TV Now de la société), il est difficile de voir exactement comment AT&T TV est censé s’intégrer dans le marché bondé, mais si vous voulez l’essayer, il est maintenant disponible.

