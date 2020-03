AT&T offre un plan prépayé de 15 $ en cas de pandémie

Pour une durée limitée, AT&T offre un plan prépayé de 15 $ US / mois qui donne aux gens 2 Go de données avec des appels et des SMS illimités. C’est pour les clients nouveaux et existants.

Plan prépayé AT&T

Le plan a été créé pour aider les gens à faire face à des situations financières difficiles à la suite de la pandémie de COVID-19. AT&T ne partage cependant pas combien de temps cela durera.

Un volume automatique de 10 Go par mois de données supplémentaires pendant 60 jours est ajouté temporairement aux plans de téléphone plafonnés des clients existants et pour les nouveaux clients qui activent les plans de téléphone plafonnés avant le 26 avril. 10 Go de données supplémentaires pendant 30 jours.

Les clients avec un forfait Unlimited Plus avec des données Mobile Hotspot et les nouveaux clients qui activent le forfait Unlimited Plus avant le 26 avril recevront temporairement 10 Go de Mobile Hotspot supplémentaire par mois pendant 60 jours. Les nouveaux clients qui s’activent après le 26 avril recevront temporairement 10 Go de données supplémentaires pendant 30 jours.

Pour commencer, visitez son site Web ou utilisez l’application MyATT.

