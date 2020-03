AT&T TV est un remplacement de câble complet basé sur Android TV, mais il y a un hic

AT&T a annoncé aujourd’hui le lancement national de son nouveau service de streaming TV AT&T. Bien que le nouveau service offre la même sélection de chaînes de télévision en direct que le service DirecTV d’AT & T, elles seront diffusées sur Internet au lieu d’exiger une antenne parabolique.

Le boîtier TV AT&T fonctionne sous Android TV et permet aux utilisateurs de stocker jusqu’à 500 heures d’émissions de télévision et de films sur le cloud. Il est fourni avec une télécommande vocale dotée d’un bouton Google Assistant dédié. Étant donné que la boîte est livrée avec le Google Play Store, vous pouvez accéder au contenu de plus de 5000 applications, y compris Netflix, YouTube et Pandora. Malheureusement, la boîte n’est pas livrée avec les applications Prime Video et Hulu.

Les forfaits AT&T TV commencent à 50 $ par mois avec un contrat de deux ans. Cependant, après la première année de service, le prix du forfait de base augmente considérablement de 50 $ à 93 $. Si vous optez pour le forfait Ultimate le plus cher, vous devrez débourser 135 $ par mois, au lieu de 70 $ la première année. Si vous décidez d’annuler le service avant l’expiration de votre contrat de service, vous devrez payer 15 $ en frais de résiliation anticipée.

Le décodeur Android TV est gratuit avec un contrat, mais vous devrez payer 120 $ à l’avance si vous en voulez un autre. En plus de diffuser sur votre téléviseur avec la box, vous pouvez également diffuser en continu avec l’application TV AT&T. Configurer AT&T TV à la maison est également une affaire facile. Tout ce que vous avez à faire est de brancher la boîte et de commencer à diffuser après un processus de configuration simple.

La raison pour laquelle AT&T lance un nouveau service de coupe de cordon est la baisse massive des chiffres d’audience pour ses autres services existants. En 2019, un total de 5,5 millions de clients de télévision payante aux États-Unis ont coupé le fil – la grande majorité d’entre eux étant des clients DirecTV. L’installation sans tracas pour AT&T TV signifie également que la société n’aura pas à supporter de coûts d’acquisition de clients supplémentaires. Cependant, je ne suis pas trop optimiste quant au succès du nouveau service, principalement en raison de son prix élevé.