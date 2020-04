Au milieu de COVID-19, Disney + s’envole. Apple TV + pas tellement

L’article de la semaine sur les débris de particules provient de Decider.

Maintenant, on pourrait bien se méfier d’un titre comme celui-là. Sans parler de l’invocation timide de la loi de Betteridge. Mais l’auteur fait de bons arguments et les sauvegarde avec des sources internes ainsi que de nombreuses données de Google Trends sous forme de graphiques percutants.

En d’autres termes, ce regard sur Google Trends implique qu’Apple TV + n’a jamais eu la résonance de la marque comme Netflix ou Disney.

Après avoir examiné les performances spécifiques du spectacle, après The Morning Show, les données sont déprimantes…

En d’autres termes, la désintégration est réelle. Après ça [The Morning Show. ] terminé, cependant, il [viewership] déposé une falaise. Pire encore, les nouveaux spectacles ne se lancent pas aussi bien que le lot initial…

Il y a une autre comparaison brutale contre The Mandalorian. Dans l’ensemble, cet article brosse un tableau d’un manque d’imagination dans la conception conceptuelle des émissions Apple TV + après les premiers déploiements de The Morning Show. et Dickinson.

Je l’ai remarqué moi-même. Il y a une certaine étincelle manquante dans les émissions de suivi qui ne parvient pas à enflammer l’imagination et à la conduire à une visualisation habituelle. Les données présentées le prouvent. Que doit faire Apple au milieu d’une pause dans la production de certains spectacles?

Cette analyse doit être préoccupante. Pendant ce temps, Disney + s’envole.

Débris de nouvelles de la semaine

• Les revues ars technica sont des lectures essentielles. Voici leur examen du MBA 2020: «Examen du MacBook Air 2020: le Mac le plus ennuyeux est parmi les meilleurs.» Contrairement à la référence Particle Debris de la semaine dernière, cette revue va beaucoup plus dans les détails techniques, ce qui me ravit toujours. Vous l’aimerez aussi.

• The Verge écrit: “Pourquoi Amazon est sorti de la taxe Apple App Store, et pourquoi les autres développeurs ne le feront pas.” En être témoin:

De nulle part, des boutons pour acheter ou louer des films sont apparus dans l’application Amazon Prime Video. Il est difficile d’exprimer à quel point c’est étrange…

L’auteur Bohn continue de disséquer brillamment et sans détour cette décision d’Apple.

Du coup, cette règle semble s’appliquer à tous les développeurs à l’exception de ceux qui ont le pouvoir de conclure un accord spécial avec Apple. C’est la façon la plus accablante de le dire et la vérité est peut-être un peu plus nuancée. Mais si vous vouliez mettre cette nuance de côté et dénoncer les salles métaphoriques enfumées où les entreprises géantes coupent des offres qui ne sont proposées à personne d’autre, eh bien, je ne discuterais pas trop avec vous.

Ceci est une excellente lecture.

• iOS 13.4 a quelques problèmes persistants qu’il est bon de connaître. Forbes, toujours à l’affût des snafus d’Apple, les répertorie. “Apple iOS 13.4 cause de graves problèmes avec l’iPhone.” Apple doit améliorer son jeu avec iOS; une bouée de sauvetage pour ceux qui sont sous verrouillage.

• «Comment s’appellera le nouvel iPhone? Le nom vient d’être révélé. ” Ça pourrait être du génie.

• Finalement,

«Ahem. Réplicateur: thé, Earl Grey, décaféiné. ”

Particle Debris est généralement un mélange d’observations et d’opinions de John Martellaro sur un événement ou des articles hors concours de la semaine, suivi d’une discussion d’articles qui n’ont pas fait la une des TMO, les débris de l’actualité technique. La colonne est publiée le plus souvent tous les vendredis sauf pour les semaines de vacances.