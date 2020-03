Au moins 20 vaccins contre les coronavirus sont déjà en cours de développement, selon l’OMS – .

Au moins 20 vaccins contre les coronavirus sont déjà en cours de développement, car l’OMS continue de travailler avec des scientifiques pour faire face aux divers problèmes qui peuvent survenir en cours de route.

Il peut s’écouler jusqu’à 18 mois avant qu’un vaccin ne soit finalement approuvé, même si les tests sur l’homme ont commencé en un temps record après la flambée initiale.

Les vaccins devront franchir divers obstacles réglementaires qui garantissent leur sécurité avant que la population générale puisse être inoculée.

Avec plus de 300 000 cas enregistrés depuis le début et plus de 13 000 décès dans le monde, le nouveau coronavirus à l’origine du COVID-19 est loin d’être neutralisé. Mais l’humanité fait d’énormes progrès dans le traitement et la recherche de la maladie COVID-19 – le confinement est la priorité absolue, et c’est là que les efforts de distanciation sociale de chacun peuvent aider. En plus d’essayer de nouvelles combinaisons de médicaments qui peuvent tuer le virus, les scientifiques travaillent également sur un vaccin qui aiderait les personnes qui n’ont pas été infectées. Au moins 20 vaccins sont en cours de développement dans le monde, a confirmé l’Organisation mondiale de la santé (OMS), certains d’entre eux étant déjà en phase d’essai humain. Le déploiement des vaccins prendra cependant un certain temps, l’OMS estimant que l’approbation des vaccins peut prendre jusqu’à 18 mois.

“L’accélération de ce processus est vraiment vraiment dramatique en termes de ce que nous pouvons faire, en s’appuyant sur les travaux qui ont commencé avec le SRAS, qui ont commencé avec le MERS et qui sont maintenant utilisés pour COVID-19”, responsable technique de l’OMS pour les urgences programme a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi, via CNBC.

L’OMS travaille avec les scientifiques impliqués dans ces 20 programmes de vaccination, mais avertit que les vaccins doivent être sûrs pour l’homme, et c’est pourquoi des essais sont nécessaires. La seule chose plus dangereuse qu’un mauvais virus est un «mauvais vaccin», a déclaré le directeur exécutif du programme d’urgence de l’OMS, le Dr Mike Ryan. “Nous devons être très, très, très prudents dans le développement de tout produit que nous allons injecter à la plupart de la population mondiale.”

Les premiers sentiers sont «sans précédent en vitesse» selon Ryan, et ils ont commencé aux États-Unis lundi. Tout cela grâce au travail effectué en Chine et dans d’autres pays qui ont partagé le génome du virus COVID-19 avec le reste du monde. Les essais ont lieu au Kaiser Permanente Washington Health Research Institute à Seattle, Washington, où la phase 1 comprend 45 hommes et femmes non enceintes entre 18 et 55 ans. Le National Institutes of Health Institute et la société de biotechnologie Moderna ont travaillé sur ce vaccin particulier.

Une fois qu’un vaccin a été approuvé, l’OMS et les gouvernements partenaires auront d’autres problèmes à résoudre, notamment des problèmes logistiques, financiers et éthiques. “Il doit y avoir un accès juste et équitable à ce vaccin pour tout le monde”, a déclaré Ryan, ajoutant que le monde ne sera protégé contre le coronavirus que si tout le monde est vacciné. Faisant écho à ses commentaires, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que «ce vaccin ne devrait pas être destiné aux nantis, il devrait l’être à ceux qui ne peuvent pas se le permettre également.»

Pendant ce temps, des escrocs cherchant à voler des cartes de crédit et d’autres informations personnelles à des personnes sans méfiance ont appelé ou envoyé des SMS et promis des réservations de vaccins. Même si pas moins de 20 efforts de vaccination sont en cours, il n’y a pas de vaccin actuel que vous pouvez utiliser, alors évitez de donner vos informations personnelles à quiconque prétend vous offrir un remède miracle COVID-19.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

