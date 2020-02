“ Au moins, je suis meilleur que Siri ”, déclare le Galaxy Home Mini divulgué

Plus d’un an après que Samsung a annoncé son grand projet de conquérir la maison intelligente, nous n’avons pas encore vu l’un de ses haut-parleurs intelligents, malgré la société qui balançait à la fois le Galaxy Home et le Galaxy Home Mini devant nous.

Cela semble sur le point de changer, la société se préparant pour le lancement le 12 février du Galaxy Home Mini dans son pays d’origine. Et, maintenant, le haut-parleur intelligent a été divulgué dans toute sa splendeur, grâce à Max Weinbach.

Cela vit! https://t.co/kJ1X7LZUxi pic.twitter.com/TYWTfnrIvz

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 9 février 2020

Weinbach rapporte également que le système audio de l’enceinte est alimenté par la technologie AKG et qu’il ne dispose que d’une connectivité Wi-Fi 2,4 GHz.

La lecture de musique sur le Galaxy Home Mini pourrait bien être la meilleure chose à ce sujet, car Weinbach rapporte que les haut-parleurs sont assez forts. Vous pouvez également en connecter un tas dans la maison pour des modes de lecture stéréo ou même multi-pièces. Vous pourrez peut-être même l’utiliser comme haut-parleur Bluetooth pour votre téléphone.

De plus, le haut-parleur intelligent comportera éventuellement plusieurs télécommandes infrarouges, vous permettant de contrôler même l’électronique “ stupide ” de votre maison, comme un téléviseur, via des commandes vocales.

pic.twitter.com/XaivEOX2Wx

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 9 février 2020

Ces commandes vocales sont, bien sûr, alimentées par Bixby, qui est non seulement drôle (voir ci-dessus) mais aura également deux options vocales: Stéphanie et Lisa.

Une page maintenant supprimée sur le site Web de Samsung suggère que la société lancera le Galaxy Home Mini la semaine prochaine, le 12 février. On ne sait pas si le haut-parleur intelligent sera également publié aux États-Unis – et si oui, quand. Cependant, comme c’est juste un jour après l’événement Galaxy Unpacked de la société à San Francisco, il est fort probable que la société montre le haut-parleur intelligent sur scène, aux côtés du Galaxy S20 et du Galaxy Z Flip.

