Au moins, la série OnePlus 8 ne coûtera pas plus de 1000 $

La série de téléphones OnePlus a généralement offert une expérience phare plus abordable que les appareils haut de gamme de Samsung. Mais on craint que les derniers appareils ne voient une hausse des prix en raison de leur nature 5G.

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré à Business Insider que la prochaine série OnePlus 8 ne coûterait pas plus de 1 000 $. Nous n’obtenons pas plus de détails granulaires, donc pour tout ce que nous savons, le OnePlus 8 Pro pourrait théoriquement coûter 999,99 $ et être toujours un appareil de moins de 1000 $.

Lau a également noté que «les prix à travers la chaîne d’approvisionnement, des matières premières aux puces 5G, augmentent tous généralement dans l’industrie», suggérant que les nouveaux téléphones seront plus chers que les prédécesseurs. Mais le directeur de OnePlus a déclaré que les prix des téléphones 5G baisseraient au fil du temps, ce qui indique la même tendance avec les appareils 4G.

Quoi qu’il en soit, ces nouvelles suggèrent que le OnePlus 8 vanilla sera au moins assez loin de la barre des 1000 $. Après tout, le OnePlus 7T se vend 549 £ (~ 681 $) au Royaume-Uni, tandis que le OnePlus 7T Pro coûte 699 £ (~ 868 $). Pendant ce temps, le modèle vanille se vend à Rs 34 999 (~ 459 $) en Inde, tandis que la variante Pro se vend à Rs 53 999 (~ 709 $). Nous pouvons donc probablement nous attendre à un écart de prix similaire entre le OnePlus 8 et l’option Pro.

La nouvelle signifie également que la série OnePlus 8 sera moins chère que la série Galaxy S20, qui commence à 999 $ pour le modèle de base. Mais le modèle de base de Samsung offre une configuration de caméra arrière flexible, une résistance à l’eau et à la poussière IP68, une charge sans fil et un écran QHD + 120 Hz. Pendant ce temps, le OnePlus 8 vanilla serait dépourvu de caméra téléobjectif, d’indice IP significatif, de charge sans fil et pourrait atteindre un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

