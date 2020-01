Au revoir IGTV, Quibi vous permet de regarder en mode portrait et en mode paysage

Êtes-vous comme moi et détestez-vous le concept de vidéo verticale? Alors que certaines plates-formes essaient d’embrasser le fait que beaucoup de gens sont trop paresseux pour tourner leur téléphone pour regarder une vidéo appropriée, Quibi mise exactement sur le scénario inverse pour se dérouler. Quibi offrira aux utilisateurs la possibilité de regarder ses émissions en format paysage ou portrait, chaque format offrant une perspective différente pendant le spectacle.

Quibi espère que cette nouvelle façon révolutionnaire de visionner des vidéos aidera tout le monde, quelles que soient vos préférences de visualisation, et encouragera même les téléspectateurs à jouer un rôle plus actif dans la visualisation de contenu en choisissant ce qu’ils voient. Le teaser d’une minute de Quibi dans le Tweet ci-dessous dépeint une image incroyablement intrigante et ce qui pourrait finalement inciter plusieurs personnes à s’abonner au service.

Quibi est dirigée par la PDG Meg Whitman, un nom que vous pourriez reconnaître de son mandat en tant que président et chef de la direction de Hewlett Packard Enterprise. Vu que le marché du streaming est devenu un peu encombré ces derniers temps, Whitman et le fondateur de Quibi, Jeffrey Katzenberg, ont dû trouver une façon unique de présenter du contenu qui attirerait les gens avec 5 $ de plus par mois. Le résultat est un service entièrement basé sur le fait que les gens utilisent leur téléphone pour diffuser plus de vidéos que jamais et regardent souvent beaucoup de contenu en déplacement.

Le plus gros problème avec le divertissement en déplacement concerne souvent le temps disponible pour regarder du contenu, généralement des blocs de quelques minutes à la fois. En conséquence, Quibi, qui est une abréviation de «bouchées rapides», a misé sur son objectif de livrer des émissions et des films en courts segments de sept à dix minutes. Quibi a déclaré qu’il offrira 175 nouvelles émissions au cours de sa première année, qui commence le 6 avril, et coûtera 4,99 $ par mois avec des publicités ou 7,99 $ par mois pour un abonnement sans publicité. Ne vous inquiétez pas trop de ces publicités, car Quibi dit que les publicités ne dureront que six à dix secondes pour la plupart des types de programmation. Les abonnés T-Mobile auront également accès à Quibi gratuitement sur de nombreux plans, ajoutant à la politique Netflix gratuite de l’entreprise.

De grands noms comme Steven Spielberg, Chrissy Teigen, Cara Delevingne, Zac Efron et Bill Murray créent tous du contenu juste pour Quibi, et vous pouvez même trouver de grands spots comme 60 Minutes proposant des informations quotidiennes en segments de petite taille. Le contenu couvrira trois catégories différentes: les films, les émissions et les essentiels quotidiens. La ligne entre les films et les émissions est très susceptible de devenir floue sur le service, car les deux formats respectent le délai de sept à dix minutes et divisent les choses en chapitres. Au moins trois heures de contenu sont prévues pour arriver chaque jour de semaine au service, ce qui signifie que vous devriez être en mesure de trouver beaucoup de choses à regarder pendant votre trajet quotidien au travail.

Quibi utilise un partenariat avec Google pour développer la technologie dorsale du service, qui est hébergée sur le Google Cloud et devrait fournir un streaming incroyablement robuste et de haute qualité. Étonnamment, l’équipe Google Pixel a également une main dans le pot et travaille pour optimiser l’expérience de visualisation mobile. C’est certainement un gros pari compte tenu du lancement réussi de Disney Plus (Disney +) au cours des derniers mois, en plus de la pléthore d’autres services de vidéo en streaming qui existent, gratuits ou payants.

