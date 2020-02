Aujourd’hui à Apple Sessions célèbre la Journée internationale de la femme 2020

Les magasins de détail Apple célèbreront la Journée internationale de la femme le 8 mars avec une série de sessions Today at Apple appelées «She Creates» (via .).

Elle crée

Du 1er au 31 mars, les magasins Apple présenteront ces produits aujourd’hui lors des sessions Apple. Le thème de cette année est «Chacun pour l’égalité», qui reconnaît que les pensées et les actions de chacun contribuent à rejeter les préjugés et à affirmer l’égalité des sexes.

Les sessions comprendront le dessin avec iPad et Apple Pencil avec la créatrice Courtney Hoffman à Santa Monica, ainsi que le dessin d’un personnage et sa visualisation en réalité augmentée avec la graphiste Aurélia Durand. Voici la liste complète des sessions:

