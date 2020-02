Aujourd’hui aurait été le 65e anniversaire du cofondateur d’Apple Steve Jobs

Le co-fondateur et ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, est né le 24 février 1955 et s’il n’était pas décédé en 2011 à l’âge de 56 ans, aujourd’hui aurait marqué son 65e anniversaire. Jobs a fondé Apple aux côtés de Steve Wozniak en 1976, et il était à l’avant-garde de la révolution des ordinateurs personnels avec des machines comme l’Apple 1, Apple II et le Macintosh original avec son nom désormais emblématique.

Jobs a été évincé d’Apple en 1985 après des désaccords avec le PDG de l’époque, John Sculley, et après son départ, Apple a lutté et était au bord de l’échec. Jobs est revenu à Apple en 1997 après le rachat de sa société, NeXT, et il a continué à mener l’entreprise vers le succès fou qu’elle connaît aujourd’hui.

Bon nombre des produits les plus importants d’Apple ont été développés sous la direction de Jobs, notamment l’iPod, l’iPhone, l’iPad, iTunes, l’App Store, le MacBook, l’iMac, etc. et ses philosophies de conception et son désir de perfection continuent de façonner Apple même neuf ans après sa mort.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a souvent déclaré que l’ADN de Jobs – son goût, sa pensée, son dévouement au travail acharné et sa soif d’innovation – “seront toujours le fondement d’Apple”.

Il n’y a pas un seul produit Apple sur le marché qui n’ait pas été influencé par Steve Jobs, et qui s’étend même à de nombreux produits non Apple. Aujourd’hui, les smartphones ressemblent à cela, car Steve Jobs a dirigé le développement de l’iPhone sans clavier tout écran en 2007.

Des millions de vies ont été améliorées par les appareils Apple, et les iPhones, iPads et Mac d’Apple sont parmi les produits les plus populaires de la planète. Apple compte plus de 1,5 milliard d’appareils actifs dans le monde, ce qui est étonnant, et il y a toujours de nouveaux projets passionnants à l’horizon.

De nouveaux iPhones sont lancés chaque année, les iPad sont désormais aussi puissants que les ordinateurs, les Mac s’améliorent à chaque itération et Apple travaille sur une future technologie intrigante comme les casques AR / VR et même une voiture.

Comme toujours, les fans d’Apple du monde entier célébreront Steve Jobs et toutes ses réalisations aujourd’hui, et nous pouvons également nous attendre à entendre des dirigeants d’Apple comme «Tim Cook», qui honore souvent Jobs le jour de son anniversaire.

