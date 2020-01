Aujourd’hui marque le 13e anniversaire du dévoilement de l’iPhone d’origine par Steve Jobs

Il y a 13 ans aujourd’hui, le PDG d’Apple, Steve Jobs, est monté sur scène au Macworld de San Francisco et a surpris le monde avec le tout premier iPhone.

Jobs a présenté l’iPhone comme s’il s’agissait de trois produits distincts: un iPod avec commandes tactiles, un téléphone mobile révolutionnaire et un appareil de communication Internet révolutionnaire. Aujourd’hui, l’iPhone, c’est toujours toutes ces choses, mais aussi bien plus encore.

Apple a vendu plus d’un milliard d’iPhones depuis 2007 et, en janvier dernier, la base installée active de l’entreprise avait atteint 1,4 milliard d’appareils. Bien que les ventes d’iPhone aient baissé l’année dernière, l’iPhone continue d’être le produit le plus populaire d’Apple.

Apple a régulièrement amélioré l’iPhone au fil des ans, en affinant le design encore et encore, en mettant à jour l’appareil photo et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités biométriques, et tous ces changements ont rendu l’iPhone encore plus indispensable dans notre vie quotidienne. Améliorations au fil des ans:



2008: App Store et support réseau 3G 2009: Hotspot personnel et capacités d’enregistrement vidéo 2010: Nouveau facteur de forme et écran Retina 2011: Siri et iCloud 2012: Écran 4 pouces, connecteur Lightning et LTE 2013: Capteur d’empreintes digitales Touch ID 2014: Écrans de 4,7 pouces et 5,5 pouces 2015: 3D Touch, Live Photos et enregistrement vidéo 4K 2016: Étanchéité, appareil photo à double objectif pour iPhone 7 Plus, pas de prise casque 2017: Pas de bouton d’accueil, affichage plein écran OLED de 5,8 pouces, chargement sans fil, chargement rapide, identification faciale 2018: Tailles d’écran OLED de 5,8 et 6,5 pouces, trois gammes d’iPhone 2019Le mode nuit, caméras à triple objectif Les rumeurs suggèrent que l’iPhone va subir une refonte majeure en 2020, avec Apple prêt à lancer la connectivité 5G, un cadre de style iPhone 4 remanié, des tailles d’iPhone de 5,4, 6,1 et 6,7 pouces, et un système de caméra laser basé sur le temps de vol pour de meilleurs calculs de profondeur et des capacités AR. .