Aujourd’hui marque le 44e anniversaire de la fondation d’Apple

Il y a 44 ans aujourd’hui, le 1er avril 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne ont signé un contrat fondant la société Apple Computer.

Quelques jours plus tard, Ronald Wayne s’est retiré et a reçu 800 $, laissant Steve Jobs et Steve Wozniak pour lancer l’Apple I qui a conduit Apple à révolutionner l’industrie des ordinateurs personnels avant de passer à d’autres marchés et de devenir l’une des entreprises les plus prospères de l’histoire moderne.

Steve Wozniak a quitté Apple en 1985, laissant Steve Jobs à la barre. Sous la direction de Jobs, et après avoir survécu à quelques hoquets comme le temps de Jobs à NeXT, Apple a lancé des produits emblématiques comme l’iMac G3, le MacBook, l’iPod, l’iPhone d’origine et l’iPad, ainsi que des services comme l’App Store et iTunes .

Après le décès de Steve Jobs en 2011, Tim Cook a pris la relève et a conservé l’héritage de Jobs, lançant de nouveaux iPhones et iPads et de nouvelles gammes de produits, telles que l’Apple Watch, le HomePod et les AirPods. Cook a également supervisé la profonde incursion d’Apple dans les services avec les lancements d’Apple News +, Apple TV +, Apple Arcade et Apple Music.

Aujourd’hui, Apple résiste à une tempête et a temporairement fermé ses magasins en dehors de la Chine, et les ventes d’appareils connaissent une baisse drastique en conséquence. Il faudra un certain temps à Apple pour récupérer, mais de nombreux produits innovants se profilent à l’horizon, tels que les iPhones 5G, les Mac équipés de processeurs basés sur les bras conçus par Apple, les lunettes AR, etc., dont certains viendront cette année et d’autres dont le lancement est prévu au cours des prochaines années. Comme par le passé, Apple va rebondir.

Le 1er avril, en plus d’être le jour de la création d’Apple, c’est aussi le poisson d’avril. Compte tenu de la situation actuelle, MacRumors ne partagera pas les farces des poissons d’avril qui circulent généralement, et de nombreuses entreprises, telles que Google, ont évité les blagues cette année. Nous voulions que les lecteurs de MacRumors soient au courant de la date pour éviter de tomber amoureux de farces ou de produits de plaisanterie inopportuns.

