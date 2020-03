Aujourd’hui seulement, économisez 100 $ sur un Chromebook Dell 2 en 1 11,6 “(169 $) chez Best Buy

Si l’accord sur le Chromebook Samsung que nous avons couvert plus tôt cette semaine était encore un peu trop cher à votre goût, une autre option plus abordable vient de tomber sur notre bureau numérique. D’ici la fin de la journée, vous pouvez vous procurer un tout nouveau Chromebook Dell 2 en 1 11,6 “pour seulement 169 $ (100 $ de rabais) chez Best Buy.

Ce Chromebook Dell 2 en 1 dispose d’un écran tactile HD de 11,6 pouces, d’un processeur Intel Celeron, de 32 Go de stockage eMMC et de 4 Go de RAM. Il prend en charge le stockage extensible via un emplacement microSD intégré. Plus particulièrement, ce Dell 2- in-1 est équipé d’une charnière à 360 °, de sorte que les utilisateurs peuvent faire pivoter l’écran pour l’utiliser en mode tablette, dessus de table et ordinateur portable.

Selon la politique du logiciel Chromebook de Google, ce Chromebook Dell 2-en-1 (5190) recevra les mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2024, donc pour l’argent, il reste encore beaucoup de vie dans cet ordinateur portable. Cette remise n’est disponible que jusqu’à la fin de la journée. Si vous souhaitez récupérer ce Chromebook, vous pouvez le faire via le lien Best Buy ci-dessous.