Australie vs Inde en direct: comment regarder la finale de la Coupe du monde féminine T20 2020 en ligne de n’importe où

Même si elles ont le temps de remercier d’avoir assuré leur place lors de l’épreuve de force de dimanche, l’Inde participera à sa première finale de Coupe du monde féminine T20 contre l’Australie, pays hôte, en tant que favoris. Avec la pluie emportant leur affrontement en demi-finale avec l’Angleterre, les femmes en bleu ont progressé vers la finale en raison d’être gagnantes du groupe lors de la phase de tournoi à la ronde du tournoi.

Malgré l’intervention de mère nature, l’Inde a toujours semblé de bon rapport qualité / prix, après une superbe course invaincue en phase de groupes. Le troisième meilleur buteur du tournoi, l’adolescent Shafali Verma a illuminé cette Coupe du monde, enregistrant un taux de frappe étonnant de 161, tandis que le spécialiste des pirouettes Poonam Yadav a été en train de brouiller les ordres de frappeurs tout au long du tournoi.

L’Australie fait sa sixième apparition consécutive dans une finale de Coupe du monde T20, mais a semblé moins qu’assurée à certains moments au cours de cette campagne. Leur demi-finale contre l’Afrique du Sud a été une affaire acharnée, les Australiens étant sans doute sauvés par la pluie. La skipper Meg Lanning a donné l’exemple, étant donné la performance d’un capitaine à partir du pli alors que l’ordre moyen s’effondrait autour d’elle. Les hôtes recevront beaucoup de soutien de la part du public, mais ils ne se feront aucune illusion qui doivent fournir une bien meilleure performance dans la finale d’aujourd’hui s’ils veulent battre une équipe indienne qu’ils ont déjà perdue lors du match d’ouverture du tournoi. .

C’est un jeu à ne pas manquer, lisez la suite pour savoir comment obtenir une diffusion en direct Australie vs Inde.

Australie vs Inde: où et quand?

La finale du T20 féminin aura lieu au Melbourne Cricket Ground le dimanche 8 mars.

Le match commence à 18 h. Heure locale AEDT, il est donc 12 h 30. Début IST pour les fans en Inde cherchant à encourager les femmes en bleu et un départ à 7 heures GMT pour les gens au Royaume-Uni ou à 2 heures de l’Est.

Regardez la finale de la Coupe du monde féminine T20 2020 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la finale de la Coupe du monde féminine T20 plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder l’Australie contre l’Inde, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être bloquée géographiquement.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder l’Australie contre l’Inde. Profitez de cette offre maintenant!

Comment regarder l’Australie contre l’Inde en ligne aux États-Unis

Si vous êtes un fan de cricket aux États-Unis et que vous souhaitez regarder l’épreuve de force de dimanche à Melbourne, vous devrez vous diriger vers Willow TV.

Vous pouvez ajouter le service à certains de vos services de streaming existants, comme Sling pour seulement 9,99 $ par mois ou 60 $ pour l’année si vous prépayez pendant 12 mois.

Pour regarder Willow TV lorsque vous êtes hors d’Amérique et géobloqué, consultez notre guide VPN ci-dessus.

Essai gratuit de Sling TV

Sling offre aux nouveaux et anciens clients un essai gratuit de son service dès maintenant jusqu’au 15 mars. Vous devrez ajouter le forfait premium Cricket Now à votre plan pour 10 $ par mois!

Diffusez en direct la finale du T20 féminin en Australie

Si vous envisagez de regarder le dernier Down Under, la bonne nouvelle est que le match sera diffusé en direct sur la chaîne gratuite Nine.

Vous pourrez également diffuser le match en direct via la plate-forme Web gratuite 9Now de Nine Network. L’application 9Now est également disponible en téléchargement pour les appareils iOS et Android.

Si vous souhaitez regarder la couverture de Nine depuis l’étranger, vous devrez utiliser un service VPN – suivez notre guide ci-dessus.

Comment diffuser l’Australie contre l’Inde en direct au Royaume-Uni

Sky Sports a le droit exclusif de montrer la finale du T20 féminin en direct au Royaume-Uni. La couverture de la grande finale du tournoi commence à 6 heures du matin dimanche matin sur Sky Sports Cricket.

En plus de pouvoir regarder la télévision, les abonnés Sky peuvent également regarder le match en ligne via l’application Sky Go, qui est disponible pour la plupart des mobiles, tablettes, consoles de jeux et appareils de streaming TV.

Les abonnés non-Sky peuvent toujours accéder au cricket et diffuser en direct la finale de la Coupe du monde féminine T20 en achetant un pass Now TV.

Regardez la finale de la Coupe du monde de cricket T20 féminin en Inde

Star Sports est le diffuseur officiel en Inde de la finale de la Coupe du monde féminine T20.

Le match sera diffusé sur Star Sports 2, la préparation de la finale débutant à 11h30.

Si vous n’êtes pas en mesure d’accéder à Star, vous pouvez vous inscrire à son service de streaming Hotstar à la place. Cela vous coûtera soit 299 ₹ (environ 3 $) pour un mois ou 999 ₹ (14 $) pour une année entière.

