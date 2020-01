Authentification à deux facteurs: tout ce que vous devez savoir!

Les pirates informatiques sont devenus trop bons et les systèmes de sécurité sont toujours défectueux. Les mots de passe compliqués plus longs créés par des générateurs comme le trousseau iCloud de Safari ou des applications tierces comme LastPass ou 1Password peuvent vous aider, mais la meilleure façon absolue de verrouiller vos comptes est d’ajouter des options de sécurité supplémentaires pour une vérification en deux étapes ou une authentification à deux facteurs ( 2FA). Voici comment procéder.

Qu’est-ce que l’authentification à deux facteurs?

L’authentification à deux facteurs vous demande d’authentifier que vous êtes bien ce que vous dites en fournissant non seulement votre mot de passe, mais également un code unique fourni par votre téléphone ou une application externe. Il garantit que ceux qui accèdent à vos comptes ont accès à la fois à vos appareils physiques et à vos mots de passe virtuels, rendant ainsi un simple crack de mot de passe ou un piratage de l’ingénierie sociale beaucoup plus insuffisant lorsqu’il s’agit d’accéder à vos données personnelles.

Quelle est la différence entre l’authentification à deux facteurs et la vérification en deux étapes?

L’authentification à deux facteurs, ou 2FA, requiert traditionnellement deux types d’authentification différents. Cela inclut quelque chose que vous connaissez (mot de passe), quelque chose que vous êtes (empreinte digitale ou scan du visage), ou quelque chose que vous avez (un appareil de confiance secondaire).

La vérification en deux étapes, en revanche, peut utiliser le même type d’informations fournies par différentes sources. Par exemple, un code dont vous vous souvenez (mot de passe), ainsi qu’un code qui vous est envoyé par SMS (token).

Deux facteurs (ou plus) peuvent être plus sûrs, mais deux étapes suffisent généralement pour la plupart des comptes en ligne. C’est une meilleure version des anciennes «questions de sécurité». Cela vous aide non seulement à ne pas vous souvenir de vos réponses aléatoires, mais il élimine également le risque de s’appuyer sur des informations potentiellement faciles à trouver.

Pourquoi l’authentification à deux facteurs est-elle si importante?

Les mots de passe sont faibles, cassés et, par tous les comptes, dépassés. Le fait de devoir se souvenir d’un assortiment aléatoire de chiffres, de lettres et éventuellement (mais pas toujours) d’autres caractères peut être difficile pour votre mémoire et facile à compromettre pour les attaquants, en particulier lorsque des technologies telles que Face ID et Touch ID existent. Des applications comme 1Password ou LastPass peuvent vous aider à organiser et à mémoriser vos mots de passe, vous aidant même à créer des chaînes très longues, mais vous êtes toujours tributaire d’un seul mot de passe pour votre sécurité. L’authentification en deux étapes / à deux facteurs nécessite deux différent clés pour vous connecter à votre compte, augmentant considérablement le niveau de difficulté pour tout pirate potentiel d’accéder à vos informations personnelles.

Quels comptes puis-je configurer avec une vérification en deux étapes ou une authentification à deux facteurs?

Au cours des dernières années, de nombreux services Web et banques ont sauté dans le train des méthodes d’authentification multiples – plus que ce que nous pouvons correctement énumérer. Cependant, les utilisateurs de Two Factor Auth ont gentiment dressé une liste principale de services qui prennent en charge la vérification en deux étapes ou l’authentification à deux facteurs, ainsi que des liens vers des documents pratiques, les méthodes d’authentification à deux facteurs qu’ils prennent en charge, et comment contacter un service que vous utilisez pour demander qu’il implémente l’authentification à deux facteurs.

Chez iMore, nous avons rassemblé un tas d’articles sur certains des services les plus populaires qui prennent en charge l’authentification en deux étapes / à deux facteurs – ainsi que les moyens les plus simples de le configurer – pour vous aider à garder vos comptes en sécurité et loin des regards indiscrets.

Que faire si je perds mon téléphone (ou si je le fais voler)?

L’une des grandes craintes de l’authentification à deux facteurs par SMS ou par code est la perte potentielle de votre périphérique d’authentification principal. Après tout, si vous n’avez pas votre téléphone, vous ne pouvez pas recevoir de SMS, et cetera. Heureusement, la plupart des services proposent des clés de récupération ou des codes d’accès spéciaux qui peuvent déverrouiller votre compte au cas où vous n’auriez pas accès à votre téléphone portable pour le moment. Assurez-vous de les noter dans un endroit sûr – j’utilise la fonction de notes sécurisées de 1Password pour cela, et stocke également une copie papier dans mon bureau.

Besoin d’aide supplémentaire pour la vérification en deux étapes ou l’authentification à deux facteurs?

Vous rencontrez des problèmes pour configurer la vérification en deux étapes ou l’authentification à deux facteurs sur vos comptes? Vous avez une question sur l’activation de deux étapes ou de deux facteurs pour votre service préféré? Les forums iMore sont un endroit idéal pour obtenir des conseils et de l’aide d’autres membres de notre communauté; vous pouvez également poser une question sur notre forum Q&R et nous vous répondrons dès que possible.

