Autonomie de la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra à 120 Hz vs 60 Hz

Les plaques rectangulaires dans nos poches ne valent pas grand-chose si les piles sont mortes. L’autonomie de la batterie est vitale et les téléphones qui offrent plus d’une journée de disponibilité méritent des éloges. Si votre téléphone coûte 1 400 $, vous devriez vous attendre au meilleur, non? Alors, où se situe la batterie chère du Samsung Galaxy S20 Ultra en matière de longévité?

Samsung a rendu cette question difficile à répondre. Le téléphone peut avoir une grande cellule d’alimentation de 5000 mAh à l’intérieur, mais l’écran est tout aussi grand et, plus important encore, fonctionne dans trois modes différents: Full HD + à 60 Hz, Full HD + à 120 Hz et Quad HD + à 60 Hz. Nous avons testé les trois pour fournir le dernier mot sur le mode qui offre la meilleure autonomie de la batterie.

Méthodologie

Android Authority propose plusieurs tests objectifs différents pour déterminer la durée de vie de la batterie. Le plus souvent, nous exécutons trois tests: une boucle vidéo, une boucle de navigation Web et une boucle vidéo / Web mixte plus courte jusqu’à ce que le téléphone meure. Ceux-ci fournissent une mesure équitable de ce que les gens peuvent attendre d’une utilisation moyenne.

Mais comment fonctionne la batterie dans des conditions difficiles? Pensez aux jeux et autres applications gourmandes en processeur.

Notre dernier test est un tueur. Il combine Speed ​​Test G, qui exécute le téléphone à travers une série consécutive de différents tests de processeur, avec un test de batterie. Vous pouvez voir à quoi ressemble le test de vitesse G dans notre essai ci-dessous.

Il teste la façon dont le téléphone effectue le rendu graphique dans les moteurs Unity et Unreal, ainsi que la façon dont il gère 16 calculs de threads en même temps, le flou, les calculs SQLite et JSON, le tri et la compression, le défilement infini, etc. Le test de vitesse G est difficile sur les téléphones. Imaginez maintenant exécuter le test de vitesse G en boucle continue jusqu’à ce que la batterie du téléphone s’éteigne. C’est ce que nous avons fait avec la batterie du Samsung Galaxy S20 Ultra.

Ce que cela nous montre est la pire autonomie approximative de la batterie que vous pouvez attendre du téléphone.

Résultats

Le S20 Ultra dispose d’un écran de 6,9 ​​pouces qui peut être réglé sur trois modes d’affichage de base. Prêt à l’emploi, le téléphone est réglé sur Full HD + avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Cela signifie que l’écran est rafraîchissant 60 fois par seconde. Vous pouvez opter pour un taux de rafraîchissement plus élevé, ou Full HD + à 120 Hz. Cela double le nombre de rafraîchissements de l’écran chaque seconde. Naturellement, vous vous attendez à ce que cela affecte la durée de vie de la batterie. Enfin, vous pouvez maintenir le taux de rafraîchissement à 60 Hz, mais augmenter la résolution au Quad HD + complet. Dans ce mode, le téléphone allume 2 millions de pixels de plus qu’en Full HD +. Encore une fois, cela ne devrait surprendre personne que cela puisse affecter la durée de vie de la batterie.

Nous avons réglé la luminosité de l’écran à 200 nits, ce qui, dans le cas du S20 Ultra, était de 58,9%. Nous testons toutes les batteries à 200 nits pour fournir des résultats comparables.

Le paramètre d’affichage du stock a fourni le plus de temps de disponibilité. La batterie du Galaxy S20 Ultra a fonctionné pendant 4 heures 58 minutes. Gardez à l’esprit que cela exécute une boucle de test de vitesse G continue ou que vous appuyez assez fort sur le processeur tout en gardant l’écran allumé.

Augmenter le taux de rafraîchissement de l’écran à 120 Hz a eu un impact notable sur la durée de vie de la batterie. Dans cette configuration, la batterie du Galaxy S20 Ultra a fonctionné pendant 4 heures 32 minutes. Cela représente une baisse d’environ 9% par rapport au paramètre 60 Hz.

Enfin, nous avons testé la batterie au Quad HD +. La durée de vie de la batterie du Galaxy S20 Ultra a chuté à 4 heures 9 minutes. Cela représente une baisse de 16,4% par rapport au paramètre Full HD +.

De toute évidence, garder la résolution et le taux de rafraîchissement en échec offrira la meilleure autonomie de la batterie.

La vitesse

En plus de collecter des données sur l’autonomie de la batterie, notre test nous montre également comment fonctionne le processeur. Si vous êtes curieux de voir comment le processeur Samsung Galaxy S20 Ultra se compare à d’autres produits phares récents, nous avons un joli petit graphique pour vous.

La majorité des téléphones de ce tableau ont un processeur Qualcomm Snapdragon 855 sous le capot. Seul le Samsung Galaxy S20 Ultra a un Snapdragon 865. L’amélioration des performances du 865 est cependant claire lorsqu’il est contre le terrain. Le seul téléphone qui se rapproche est l’Asus ROG Phone 2, qui a un 855 suralimenté sous le capot.

Ce n’est qu’un avant-goût de nos tests de performances du Galaxy S20 Ultra. Nous aurons bientôt beaucoup plus de tests pour vous, y compris un test de performance beaucoup plus approfondi.

Pensées? Des rêveries? N’hésitez pas à ajouter vos commentaires ci-dessous.

