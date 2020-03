Avant le lancement du P40, voici les bonnes nouvelles technologiques que vous devez savoir aujourd’hui

Votre bon résumé de nouvelles technologiques, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le jeudi 26 mars.

1. Enfin une bonne nouvelle!

Avec le lancement de la série P40 dans un peu plus d’une demi-heure environ, jetons un coup d’œil à quelques nouvelles édifiantes avant d’entrer dans les détails de ce nouveau produit phare de Huawei.

Le coronavirus a réduit la pollution atmosphérique mondiale: cette carte interactive montre comment (plus loin).

Earther a produit une excellente carte interactive montrant les émissions de dioxyde d’azote (NO2) et la conversion de l’oxyde nitrique (NO) en NO2, qui est traçable depuis l’espace.La carte utilise Google Earth Engine et les données collectées par le satellite Sentinel-5P de l’Agence spatiale européenne, qui fait le tour de la Terre. Quatre instantanés de décembre 2019 au 20 mars 2020 montrent le dioxyde d’azote, “qui est un indicateur pratique de l’activité humaine” car il provient de la combustion de combustibles fossiles qui se produit dans les voitures et les camions et les centrales électriques et ainsi de suite. spécifiquement dans les villes, les transports. Jetez un coup d’œil – la première image montre le 21 janvier 2020, remplacé par le 20 mars 2020: «La diminution rapide du dioxyde d’azote due au COVID-19 est sans précédent», a déclaré Barbara Dix, chercheuse en atmosphère au Cooperative Institute for Recherche en sciences de l’environnement à l’Université du Colorado Boulder, à Earther. «Nous assistons actuellement à une expérience mondiale où une source d’émission est rapidement diminuée (NOx), tandis que d’autres sources sont toujours en hausse ou diminueront plus lentement. Beaucoup de science atmosphérique en sortira. »Quant aux unités / échelle, cette vidéo de l’ESA sur l’Italie montre plus sur les concentrations visualisées.

La capacité éolienne mondiale a augmenté d’un cinquième après une année record, ajoutant plus de 60 gigawatts de production, avec une croissance record pour les parcs éoliens offshore et «un boom des projets onshore aux États-Unis et en Chine» (The Guardian).

Des chiffres très approximatifs: chaque gigawatt représente environ 700 000 foyers, donc 42 000 000 foyers sont désormais éoliens. (En quelque sorte: il s’agit de la capacité nominale lorsque le vent souffle, et oui, le vent est variable, bien sûr.) Chaque gigawatt représente environ 430 éoliennes, ce qui signifie près de 26000 éoliennes installées à travers le monde (et 1,21 gigawatts est tout ce qu’il faut). faut pour retourner dans le futur!)

La distanciation sociale ralentit non seulement COVID-19, mais aussi d’autres maladies (Quartz).

Les thermomètres intelligents de Kinsa montrent que les symptômes pseudo-grippaux ont augmenté avec COVID-19, mais ont chuté de façon spectaculaire dans de nombreux endroits avec une distanciation sociale. La grippe saisonnière peut être en baisse: autres insectes et maladies humains problématiques qui pourraient réduire considérablement les taux d’infection avec une distanciation sociale à plus long terme: autres maladies infectieuses, les IST et peut-être même les poux de tête?

Enfin, à voir absolument: Voici à quoi ça ressemble depuis l’espace quand tout s’arrête (Bloomberg).

Les bonnes nouvelles technologiques abondent dans le reste des liens de la journée ci-dessous.

2. Le rendu de presse OnePlus 8 Pro qui a fui laisse peu à l’imagination (Autorité Android).

3. Google Pixel Buds 2 passe par FCC, à venir (Android Authority).

4. Apple a pris une décision pour Safari qui affectera les applications Web hors ligne, afin de promouvoir encore plus de confidentialité. Safari supprimera désormais le stockage local d’un site sur un appareil après sept jours d’inactivité, ce qui, selon les développeurs, nuirait en fait à la confidentialité et n’aiderait pas du tout les utilisateurs, car il s’agit désormais d’une solution pour éviter aux utilisateurs des problèmes de connexion répétés. Le débat entre dans le vif du sujet ici, y compris une mise à jour d’Apple qui le ramène un peu en arrière, mais beaucoup de questions encore en suspens et beaucoup de colère (ar.al).

5. Dell vous permet désormais de contrôler les iPhones à partir de ses PC. Dell le fait, pas le Mac (The Verge).

6. Les opérateurs de téléphonie mobile européens partageront les données de localisation pour suivre la propagation du COVID-19: promet de protéger la vie privée (les données seront supprimées une fois la crise terminée), mais des inquiétudes demeurent (.).

7. 88 des 200 premières villes américaines ont vu la vitesse de l’Internet baisser la semaine dernière, trois villes de plus de 40% (TechCrunch).

8. Ce que cela fait d’être licencié sur Zoom pendant cette crise: 100 employés de TripActions ont partagé un appel avec leur PDG. Ils ont tous été virés sur l’appel, ensemble, sur vidéo (protocole).

9. Plex rend la télévision en direct gratuite pendant trois mois via une annonce de blog intitulée «Ok. Nous voici donc »(Plex).

10. Un pirate a volé et divulgué le code source des graphiques Xbox Series X, tout le récit derrière cela (Engadget).

