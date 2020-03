Avec iOS 14, Apple recevra-t-il enfin le message?

Vous vous souvenez quand envoyer des SMS était le seul moyen d’envoyer un message écrit à quelqu’un via votre téléphone? Heureusement, nous ne vivons plus dans ces temps sombres. Cependant, l’application Messages d’Apple semble trop souvent être une relique d’une époque révolue.

La fonctionnalité de base n’est toujours pas disponible dans les messages

Les messages peuvent indiquer si la personne avec laquelle vous avez une conversation textuelle utilise également un iPhone, mais il ne peut pas faire d’autres choses de base que nous attendons d’une application de messagerie en 2020. Mon principal reproche est la mauvaise synchronisation sur plusieurs appareils. Sur mon iPhone, mes contacts sont évidemment là. Cependant, leurs coordonnées n’apparaissent pas toujours dans la version Mac ou iPad de l’application. Vous pouvez lire un message sur un appareil mais toujours avoir une notification non lue sur un autre. Il pense en fait que le fait qu’il existe différents logos pour l’application sur différents appareils en dit long sur la façon dont Apple le voit.

Oh, et pouvez-vous me montrer de signaler un texte que j’ai reçu afin que je me souvienne d’y revenir plus tard? Vous ne pourrez pas, car la fonction n’existe toujours pas. WhatsApp n’est pas parfait, mais il y a une raison pour laquelle je l’utilise la plupart du temps, au lieu de Messages.

L’aide pourrait-elle être en route?

Peut-être cependant, l’aide est en route sous la forme d’iOS 14. Selon les rapports, Apple teste de nouvelles fonctionnalités pour iMessage qui pourraient arriver avec les nouveaux systèmes d’exploitation attendus. Il s’agit notamment de mentions, un peu comme vous obtenez dans Slack. Plus important encore, cela peut vous permettre de retirer quelque chose que vous lui avez envoyé, ce qui pourrait sauver les utilisateurs de ces moments d’horreur par SMS. Il peut également introduire la possibilité de marquer un message comme non lu et d’indiquer quand quelqu’un dans une discussion de groupe tape. Ce n’est pas la refonte des messages dont l’application a vraiment besoin. Cependant, l’introduction de ces fonctionnalités serait une amélioration indispensable.