Avec le Galaxy S20, Samsung a également sauté dans le train des puces de sécurité

Samsung rejoint enfin Apple et Google pour intégrer une puce de sécurité dédiée dans ses téléphones. Cependant, contrairement aux offres d’Apple (T2 Security Chip) et de Google (Titan M), la puce de Samsung porte un nom plutôt terne: S3K250AF.

La puce, combinée à des logiciels intelligents, constitue ce que Samsung appelle sa «solution clé en main Secure Element (SE) pour les appareils mobiles». Et tout comme la concurrence, le plan ici est de protéger les données les plus sensibles d’un utilisateur en les partitionnant loin du reste du stockage du téléphone et en le gardant dans une enclave plus sécurisée (la puce de sécurité).

La nouvelle solution clé en main de Samsung est un coffre-fort dédié inviolable qui stocke en toute sécurité les données confidentielles et cryptographiques des utilisateurs, telles que les codes PIN, les mots de passe et même les informations d’identification de la crypto-monnaie, distinctes de la mémoire mobile typique, comme le stockage flash universel intégré (eUFS).

La façon dont elle se compare aux solutions d’Apple et de Google n’est pas tout à fait claire, mais la puce a obtenu une cote de niveau d’assurance d’évaluation (CC EAL) 5+, qui est fièrement considérée par Samsung comme le plus haut niveau reçu par un composant mobile.

La société affirme qu’elle a commencé à produire en masse la puce et qu’elle est déjà en train de l’expédier dans la nouvelle série Galaxy S20. Et selon les gens de SamMobile, la puce pourrait également être disponible pour des fabricants tiers pour acheter leurs propres téléphones, ce qui contribuerait sans aucun doute à démocratiser cette technologie qui, jusqu’à présent, n’était offerte que par quelques smartphones décideurs.

