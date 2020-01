Avec le monde en constante évolution du MMORPG. Nous listons 9 meilleurs anime de 2019

Le monde des MMORPG est en constante évolution et passer au crible tous les jeux de ce type pourrait être une perte de temps pour vous. Pour aider à répondre à vos besoins à cet égard, la liste suivante a été compilée avec les meilleurs jeux de 2019 qui ont connu les plus grandes baisses de contenu et mises à jour.

En 2019, Anime MMORPG était l’un des sujets intéressants pour les joueurs qui ont été présentés comme une meilleure version de MMO. Quels étaient les meilleurs jeux MMORPG anime pour 2019?

Voici 9 des meilleurs jeux MMORPG animés qui ont dominé les charts et les sens des joueurs.

Dungeon fighter en ligne

Le premier sur la liste des MMORPG Anime est Dungeon Fighter Online est un jeu vidéo conçu et publié par Neople. La conception de DFO est un type d’écran 2D où les joueurs traverseront tout en combattant des hordes de monstres.

Il a fait beaucoup de progrès dans cette industrie et a rapporté des millions de dollars et est recommandé en raison de sa simplicité et de sa sophistication.

Révolution Pokémon en ligne

Développé par Genius Sonority, le Pokemon Battle Revolution a également atteint le sommet de la liste des meilleurs MMORPG pour 2019. Nintendo et la société Pokemon ont publié ce jeu et se jouent principalement à l’aide d’une Wii.

Il existe différents lieux et niveaux qui peuvent être appréciés dans le jeu et ils ont tous de grands effets visuels. Il a été initialement publié le 25 juin 2007 en Amérique du Nord et n’a cessé de croître depuis et est devenu l’un des principaux MMORPG.

MapleStory 2

MapleStory 2 figure également sur la liste des meilleurs MMORPG Anime pour 2019. Il fonctionne sur les ordinateurs de bureau fonctionnant sous Microsoft Windows et a été développé par NSquare et publié par Nexon.

La deuxième partie de MapleStory reprend l’original mais applique ses fonctionnalités dans un environnement basé sur des voxels 3D. De cette façon, la majorité des mobs, des lieux et des PNJ figurent également dans la suite de MapleStory.

Il est sorti officiellement le 10 octobre 2018 et a secoué les écrans des joueurs mondiaux.

Aura Kingdom

Le meilleur MMORPG Anime pour la liste 2019 ne serait pas complet sans le royaume d’Aura qui a finalement été reçu en 2014. Le jeu ne s’est pas rapidement estompé, mais il a été le meilleur jusqu’à présent et est entré dans la liste des anime MMORPG.

Il est conçu par X-Legend et a été publié par Aeria Games avec des personnages tels que Ravagers, Gunslingers, Bards, Wizards, Ronins, etc. La particularité de ce jeu est que les joueurs peuvent avoir des animaux domestiques et des compagnons.

Eden Eternal Vendetta

Eden Eternal Vendetta est développé par X-legends et également publié par Aeria Games. Il fonctionne sur les machines Windows et a été salué pour ses visuels, ses systèmes de jeu, son gameplay et son système de guilde innovant.

Les personnages disponibles sont cinq races qui sont Zumis, Halfkins, Ursun, Anurans et Humans. Eden Eternal ne doit pas être confondu avec Eternal Eden car ce n’est pas la même chose.

Arbre du Sauveur

Tree of Saviour est un jeu MMORPG développé par les jeux IMC avec de nombreux endroits intéressants et stimulants. Les rôles qui peuvent être joués sont les sorciers, les clercs, l’épéiste, les éclaireurs et les archers.

Il existe de nombreux rangs différents pour chaque rôle et la mise à niveau vers le haut de la chaîne alimentaire est primordiale pour la survie. Tree of Savior possède de nombreuses bandes sonores intéressantes composées d’un large éventail de compositeurs de musique tels que Symphonix, SoundTeMP, Gaudium, etc.

Contes de vent

Bandai Namco Entertainment publie la série de titres de jeux “Contes de“. Celui qui a secoué 2019 est Tales of Wind, un jeu MMORPG qui partage la plupart des fonctionnalités des autres versions.

Outre les activités de base du jeu, Tales of Wind comprend des conversations secondaires entre personnages qui peuvent parfois être comiques ou dramatiques. La série Tales Of fonctionne sur une large gamme d’appareils, y compris les appareils mobiles.

Closers MMORPG

Closers MMORPG a été développé Naddic Games et NK Studio et publié par différents éditeurs selon les pays. Le gameplay est assez simple car il est centré sur l’utilisation efficace des compétences pour remplir les missions.

Il existe une gamme de personnages variée parmi laquelle les joueurs peuvent choisir et ils sont des combattants, des rangers, des lanciers, des chasseurs et plus encore. Tous les personnages sont divisés en deux équipes, à savoir les agneaux UNION et Wolfdog Vulture.

Twin Saga

Aeria Games a publié Twin Saga en tant que MMORPG basé sur l’acquisition de plus de compétences en les changeant ainsi que votre classe à tout moment lors d’une quête. Les choses peuvent aussi devenir assez intéressantes dans le Terracottage, car vous pouvez vous y délecter avec vos amis.

Comme le dit le site Web, plongez-vous dans ce monde anime vivant, vibrant et respirant. Twin Saga était l’un des meilleurs jeux MMORPG de 2019 et l’un des plus joués.

Dernières pensées

Le MMORPG est une excellente forme de jeu que les joueurs en ligne apprécient, en particulier ceux qui aiment l’anime. La liste diversifiée de jeux mentionnés ci-dessus donne aux joueurs le choix de ce qu’ils peuvent choisir de jouer.

Bien que ce type de jeu soit un goût acquis, l’industrie en a fait de précieux bénéfices. Il est également apprécié mondialement par une famille mondiale de joueurs qui a augmenté ses statistiques d’utilisateurs et de suiveurs.

Certains de ces jeux sont de simples jeux de type écran 2D et certains ont des effets 3D incroyables qui rendent le gameplay plus vivant.