Avez-vous déjà décidé d’acheter un Galaxy S20?

J’hésiterais à dire que nous savons déjà tout sur la prochaine série de Galaxy S20 de Samsung, car il est toujours possible d’être surpris, mais les inconnues potentielles sont rares. Grâce à des fuites étendues et continues, la plupart d’entre nous ne vivant pas sous un rocher savent à quoi s’attendre des prochains fleurons de Samsung – au moins en termes de matériel et de design. Ces détails ne racontent jamais toute l’histoire quand il s’agit d’un téléphone, mais nous sommes curieux de savoir si vous avez déjà pris une décision d’achat basée uniquement sur des fuites.

Pour autant que nous le sachions, nous avons trois à cinq téléphones à venir, selon la façon dont vous comptez: le Galaxy S20, le GalaxyS20 + et le Galaxy S20 Ultra. Selon les fuites, les versions 4G et 5G seront proposées, mais cela variera probablement en fonction du marché, et la version “Ultra” est uniquement 5G. Pour notre public centré sur les États-Unis, cela signifie que nous aurons probablement les versions 5G, étant donné la rumeur selon laquelle le chipset que Samsung inclurait pour notre marché.

Les spécifications incluront probablement le dernier Snapdragon 865 de Qualcomm (ou l’Exynos 990, sur certains marchés), des écrans 120 Hz (avec une limite de résolution de 1080p, c’est compliqué), des batteries de taille allant de 4000mAh à 5000mAh selon le modèle, et des mises à niveau majeures de l’appareil photo – en particulier dans le cas du Galaxy S20 Ultra.

Bien que les aventuriers puissent tenir le Galaxy Z Flip, beaucoup de nos lecteurs sont probablement très intéressés par la série S20. Les prix annoncés sont assez fous, cependant. Certains d’entre vous ont peut-être déjà suffisamment formé d’opinion pour prendre une décision, tandis que d’autres peuvent simplement pencher pour ou contre en attendant des informations et des critiques supplémentaires.

Le grand spectacle d’un “Big Smartphone Reveal” peut être mort, étant donné la difficulté de garder les téléphones secrets avec la complexité des chaînes d’approvisionnement et des partenariats modernes, mais cela ne signifie pas que nous n’aurons rien de nouveau à apprendre de Samsung. grand événement mardi. Pourtant, avez-vous déjà pris une décision d’achat ou attendez-vous?

