À quelques exceptions près, la plupart des téléphones phares ont de nos jours un indice IP qui garantit un certain niveau de résistance à l’eau (notez, pas l’étanchéité). Le service de garantie est toujours une question, mais cette évaluation explicite est généralement suffisante pour donner un peu plus de confiance si vous avez besoin de l’utiliser pendant une tempête de printemps ou s’il tombe dans une flaque d’eau. Mais j’ai le sentiment que nos lecteurs ne pourraient pas l’utiliser. Cela peut sembler être une question étrangement spécifique, et c’est le cas, mais: Avez-vous déjà utilisé votre téléphone sous la douche?

Pas de jugement. Si oui, vous avez vos raisons. J’ai eu le mien. Vous pourriez être d’humeur à écouter de la musique impromptue pendant un temps de recharge post-gym, ou peut-être que vous ne pouvez tout simplement pas mettre de côté ce livre / article dans lequel vous avez été absorbé.

Quelle que soit la raison, même si ce n’est clairement pas la chose la plus intelligente à faire, certains d’entre nous l’ont fait. Est-ce qu’une bière de douche de week-end d’été est venue avec un peu de lecture légère, ou est-ce un pari que vous n’êtes tout simplement pas prêt à faire? Pour ce sondage, le simple fait d’avoir son téléphone dans la salle de bain ne compte pas. C’est de l’eau qui touche le téléphone dans la douche elle-même, pas sur le comptoir de la salle de bain pendant que vous vous penchez pour taper quelque chose.

