Avez-vous hâte de découvrir le Pixel 5?

Merci d’avoir publié un fil Pixel 5! Je suis très excité pour le lancement du Pixel 5. L’expérience Pixel me manque, mais je n’étais pas ravi de sauter sur le Pixel 4. J’espère que le prix sera bon

En ce qui concerne les logiciels, que ce soit de milieu de gamme ou non, ce n’est pas vraiment un problème pour moi. Si c’est fluide et rapide et que l’appareil photo est génial, je suis prêt! J’espère qu’il a un capteur d’empreintes digitales d’une certaine sorte, cependant …