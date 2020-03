Avez-vous utilisé une application de livraison d’épicerie?

Bien que beaucoup d’entre nous soient invités à rester à l’intérieur pendant la pandémie de coronavirus en cours, nous avons encore besoin de produits essentiels comme de la nourriture et des produits de nettoyage. Certaines personnes se sont tournées vers les services et applications de livraison d’épicerie entre-temps, qui offrent la commodité de la livraison à domicile – ou, au moins, un ramassage rapide et facile si vous pouvez vous rendre au supermarché.

Il existe de nombreuses applications de livraison d’épicerie si vous vivez ici aux États-Unis. En dehors des grands noms dont vous avez probablement entendu parler, comme Instacart, presque toutes les chaînes régionales, d’Albertsons à Stop & Shop, proposent la leur. Nous en avons une grande liste – si vous essayez de trouver celui qui vous sert, voyez s’il y a un nom que vous reconnaissez. À tout le moins, vous pouvez probablement vous faire livrer des boissons alcoolisées.

N’oubliez pas de donner un pourboire à votre livreur. Ce sont eux qui prennent le risque de tomber malades en nous apportant du papier toilette et des aliments surgelés en ce moment, et ils ne sont pas si bien payés pour ce privilège. Les acheteurs d’Instacart, par exemple, ne gagneraient que 10 à 17 $ de l’heure. Les conseils peuvent faire une grande différence dans l’industrie des services, ne soyez pas ce type.

Alors, êtes-vous un converti récent de Peapod ou Instacart, un client de longue date de Drizzly, ou cette idée est-elle nouvelle pour vous? Aux fins de ce sondage, les services de livraison de kits de repas comme Blue Apron et Hello Fresh s’appliquent également, mais la commande de soda ou de bonbons importés auprès d’un vendeur tiers Amazon aléatoire ne compte pas.

Avez-vous déjà utilisé une application ou un service de livraison d’épicerie et pendant combien de temps?

