Avez-vous vraiment besoin d’un iPhone 5G en ce moment?

Le monde de la connectivité cellulaire est en constante évolution et évolue, et nous nous lançons dans la prochaine ère – la 5G. Que cela vous plaise ou non, cela se produit et ce sera l’avenir. Et les récentes rumeurs qui circulent pointent vers le prochain iPhone d’Apple, probablement appelé l’iPhone 12, doté d’une connectivité 5G.

Mais avons-nous besoin d’un iPhone 5G? Croyez-le ou non, cela peut être bénéfique pour beaucoup d’entre nous.

Mais qu’est-ce que la 5G de toute façon?

La 5G est la prochaine génération de technologie sans fil cellulaire, succédant à la 4G LTE que nous connaissons actuellement. Pour beaucoup d’entre nous, nos vitesses 4G LTE sont suffisantes pour se débrouiller avec nos iPhones, mais la 5G augmentera la vitesse et la couverture afin que tout le monde en profite à la fin de la journée.

C’est 5G au sens large, mais il y a aussi deux spectres qui l’accompagnent: onde millimétrique (mmWave) et Sub-6. Avec mmWave, vous obtiendrez les vitesses les plus rapides (jusqu’à 1 Gbit / s et au-delà) et la plupart des réseaux de capacité, mais sa portée est extrêmement limitée car elle fonctionne sur une radio à très haute fréquence (entre 24 GHz et 39 GHz). En raison de la nature à haute fréquence, il est mauvais de pénétrer dans les bâtiments et autres architectures. mmWave se déploie également à un rythme plus lent que son frère Sub-6.

Le sous-6 fait référence aux spectres qui ont des fréquences inférieures à 6 GHz. L’équipement Sub-6 peut être déployé avec LTE, et ces deux spectres de technologie cellulaire sans fil et coexistent. En fait, vous pouvez considérer le sous-6 5G comme “LTE +” car bien que le sous-6 n’atteigne pas les vitesses de mmWave, il sera (théoriquement) plus rapide que la plupart des vitesses LTE que nous avons actuellement, mais avec encore plus de couverture .

En bref, mmWave offre des vitesses plus rapides et plus impressionnantes mais est très limitée là où vous pouvez l’obtenir. Le Sub-6 ne sera pas aussi rapide que mmWave mais il devrait être plus rapide que le 4G LTE et avoir une portée et une cohérence plus grandes, il est donc plus accessible pour la plupart des gens.

Un iPhone avec 5G bénéficierait à beaucoup de gens

À l’heure actuelle, la plupart d’entre nous devraient avoir un service de couverture 4G LTE auprès de notre opérateur de téléphonie mobile. Cependant, certains spots peuvent faire mieux que d’autres, et d’autres endroits que nous fréquentons peuvent ne pas recevoir du tout le signal LTE, juste la 4G. Avec un sous-6 5G, cela aiderait tout le monde à obtenir un signal cohérent avec des vitesses décentes de 5G. Pas aussi rapide que mmWave, bien sûr, mais probablement mieux que les vitesses 4G LTE actuellement disponibles.

Aux États-Unis, les quatre principaux opérateurs (Verizon, AT&T, T-Mobile et Sprint) ont une forme de 5G opérationnelle. Selon un rapport d’OpenSignal, Verizon ne dispose actuellement que de mmWave 5G, mais il atteint des vitesses allant jusqu’à 723 Mbps. T-Mobile a également mmWave 5G, mais il est nettement plus lent à seulement 243 Mbps. Sprint, qui est sur le point de fusionner avec T-Mobile, utilise mmWave mais a des vitesses moyennes de 183 Mbps. AT&T ne dispose que de sous-6 5G et voit des vitesses d’environ 59 Mbps, et le sub-6 5G de T-Mobile monte à environ 47,5 Mbps.

Même si le sub-6 a des vitesses beaucoup plus lentes que mmWave, la plupart des utilisateurs resteront connectés au sub-6 beaucoup plus longtemps que mmWave. D’après le même rapport OpenSignal, le pourcentage de temps qu’ils ont pu rester sur mmWave de Verizon n’était que de six pour cent. Pendant ce temps, les testeurs ont pu rester connectés au sub-6 5G de T-Mobile 53% du temps, ce qui est également nettement supérieur au mmWave de T-Mobile, qui n’était que d’environ 11%.

Si Apple devait sortir un nouvel iPhone avec prise en charge 5G, il prendrait probablement en charge à la fois mmWave et sub-6. C’est parce que les rumeurs s’alignent sur au moins quatre modèles d’iPhone 12 cette année, et si Apple optait pour une mmWave et une version sous-6 de quatre appareils iPhone 12, ce serait déroutant pour les détaillants et les clients. Mais tant que l’iPhone prend en charge les sous-6 5G, plus de personnes devraient pouvoir accéder à la 5G depuis leur opérateur, ce qui signifie une augmentation globale du signal et de la vitesse, hypothétiquement. Si vous êtes fréquemment dans une zone avec mmWave de votre opérateur, les vitesses incroyablement rapides ressemblent plus à un bonus.

Quoi qu’il en soit, si le prochain iPhone devait prendre en charge la 5G (et c’est une possibilité très élevée cette année), les utilisateurs d’iPhone n’en bénéficieront que. Au moment où le prochain iPhone arrivera à l’automne, les opérateurs devraient avoir étendu leurs réseaux 5G, de sorte que le sous-6 serait plus rapide et mmWave disponible dans plus de régions.

Où la 5G est-elle disponible en ce moment?

Chacun des quatre principaux transporteurs américains se trouve actuellement à un stade de disponibilité différent, alors regardons où ils se trouvent actuellement.

Si vous êtes un client AT&T, vous avez peut-être déjà remarqué “5GE” sur votre iPhone – ce n’est que de la marque pour les technologies avancées 4G LTE, donc ce n’est pas vrai 5G. Cependant, la société a commencé son déploiement à l’échelle nationale, bien qu’elle ait connu un démarrage lent. Avec AT&T, son mmWave est disponible dans une poignée de villes (environ 19) et s’étendra à 30 villes américaines d’ici la fin de l’année. AT&T appelle leur mmWave “5G +”. Leur sous-6 5G sera simplement appelé “5G” et est conçu pour une couverture étendue. La société travaille à une “couverture nationale” pour le premier semestre 2020 et couvre actuellement environ 200 millions de personnes.

Verizon a été le premier à lancer le déploiement de la 5G et son réseau mmWave est en cours. À l’heure actuelle, il est disponible avec une couverture très limitée dans chaque ville où il est disponible. Vers la fin de l’année prochaine, Verizon vise à avoir une couverture américaine d’environ 50%.

T-Mobile a un déploiement de sous-6 5G à l’échelle nationale, bien qu’il utilise un spectre de 600 MHz, ce qui ressemble plus à la 4G avec quelques améliorations qui le rendent plus rapide. Ce n’est donc pas exactement la “vraie” 5G, mais elle offre de meilleures vitesses à plus de 200 millions de personnes sur un million de kilomètres carrés aux États-Unis. En ce qui concerne leur spectre mmWave, il est disponible dans quelques villes sélectionnées: New York, Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Cleveland et Atlanta.

Sprint va avec un spectre de bande médiane (pas mmWave) pour leur 5G, ce qui signifie une disponibilité plus large pour les consommateurs. Cependant, le déploiement actuel est temporairement interrompu lorsque la société fusionne avec T-Mobile. La fusion augmenterait à la fois la couverture du réseau 5G de Sprint et de T-Mobile.

Les limites de la 5G

Bien que la 5G soit certainement passionnante, elle présente encore certaines limites.

À savoir, bien que mmWave fournisse des vitesses incroyablement rapides, il est incroyablement limité par rapport au sous-6 plus largement disponible. Et même si vous pouvez obtenir mmWave, vous n’êtes pas assuré d’une vitesse folle de 723 Mbps avec Verizon, car cela dépend de ce qui est disponible dans votre région. Espérons qu’au moment où Apple lancera un iPhone 5G, mmWave sera plus largement disponible et fournira des vitesses encore plus rapides.

Et bien que le sous-6 5G soit plus largement disponible et devrait augmenter le signal et la vitesse pour la plupart des gens, ce n’est pas toujours le cas. Étant donné que la 5G est encore si nouvelle et qu’elle est en cours de déploiement, si vous aviez des vitesses 4G LTE très rapides auparavant, la 5G n’est peut-être pas aussi bonne. Encore une fois, cela dépend de votre combiné et de votre région, mais vous n’êtes pas assuré de vitesses toujours plus rapides. Cela est particulièrement vrai avec T-Mobile, car ils recyclent un spectre de bande basse plus ancien et existant, donc c’est juste “4G avec améliorations” et pas vrai 5G. Pourtant, cela devrait aider à la couverture, mais ne vous attendez pas à une vitesse ultra-rapide tout le temps.

Voulez-vous un iPhone 5G?

Avez-vous hâte de découvrir un iPhone 5G cette année? Avez-vous déjà de l’expérience avec la 5G dans votre région? Laissez vos pensées dans les commentaires.