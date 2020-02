AVIC-W8500NEX Revue du récepteur au tableau de bord – MacRumors

Pioneer est depuis longtemps l’un des plus grands noms de l’audio de voiture de rechange, et la gamme de récepteurs NEX de la société offre une excellente option pour ajouter CarPlay et d’autres fonctionnalités améliorées aux voitures plus anciennes ou aux modèles d’entrée de gamme qui ne disposent pas des dernières technologies.

La gamme NEX 2019 de Pioneer comprend des modèles à différents niveaux de prix offrant différents ensembles de fonctionnalités. Il y a plusieurs mois, Pioneer m’a offert la possibilité d’essayer le haut de gamme AVIC-W8500NEX, qui offre un écran tactile capacitif de près de 7 pouces avec navigation HERE intégrée, une prise en charge filaire et sans fil PCarPlay‌, un lecteur DVD / CD, etc. .

En tant que modèle haut de gamme de la gamme, l’AVIC-W8500NEX a un prix catalogue de 1200 $, donc ce n’est pas nécessairement pour le client soucieux de son budget. Vous pouvez généralement économiser des centaines de dollars en achetant auprès de vendeurs Amazon et d’autres sources, mais bon nombre d’entre eux ne sont pas des revendeurs Pioneer agréés, vous devez donc faire attention à la provenance de votre appareil.

Et l’unité elle-même n’est pas le seul élément dont vous aurez besoin pour ajouter ce récepteur à votre voiture. Chaque fois que vous échangez le système radio de votre véhicule, vous aurez besoin de quelques autres accessoires comme un faisceau de câbles approprié et une plaque de garniture de tableau de bord pour votre véhicule spécifique. Et en fonction de toute autre intégration comme les commandes au volant et les connexions de la caméra de recul, vous aurez peut-être besoin de quelques éléments supplémentaires.

Installation

L’installation d’un nouveau système audio de voiture peut être un travail de bricolage, mais plus vous devez établir de connexions comme les commandes au volant et les caméras de recul, plus le travail est complexe et plus il est probable que cela vaut la peine d’avoir un professionnel le faire. Pour m’aider à vivre l’expérience NEX complète, Pioneer s’est arrangé pour qu’un installateur fasse une installation complète du W8500NEX dans ma Toyota Sienna 2012, qui était équipée en usine d’un système audio relativement basique qui avait commencé à s’écailler un peu sur moi .

L’installation d’une unité comme celle-ci peut prendre quelques heures et coûter plusieurs centaines de dollars une fois la main-d’œuvre et les pièces supplémentaires prises en compte, mais une fois cela fait, vous disposez d’un système bien intégré qui s’intègre parfaitement dans votre tableau de bord et comprend des commandes au volant , Des ports de chargement / données USB montés dans votre port d’alimentation principal 12V, un microphone filaire monté au-dessus du conducteur avec le câblage dissimulé dans la garniture intérieure du véhicule et la possibilité de visualiser la caméra de recul de votre véhicule directement sur le grand écran du nouvel appareil.

Conception

Les unités de rechange de taille standard de Pioneer sont généralement disponibles en deux styles généraux, l’un avec une colonne de boutons matériels de taille moyenne sur le côté gauche de l’unité avec ou sans lecteur de DVD / CD, et l’autre avec un écran légèrement plus grand qui comporte un ensemble de boutons matériels très maigres le long du bord inférieur.

AVIC-W8500NEX (gauche) vs AVIC-W6500NEX (droite)

L’AVIC-W8500NEX est de cette dernière conception, et je trouve les boutons matériels maigres un peu gênants, mais vous vous habituez à leur petite taille au fil du temps et le compromis en vaut la peine pour maximiser la taille de l’affichage à tout juste une teinte de moins de 7 pouces.

Boutons matériels

Les fabricants de systèmes audio automobiles de rechange se sont retrouvés dans une situation difficile car les systèmes d’infodivertissement natifs se sont développés au fil du temps, car les systèmes tiers ont longtemps adhéré aux normes de taille DIN simple et double pour garantir la compatibilité avec une large gamme de véhicules. Mais avec un double panneau DIN mesurant seulement 180 x 100 mm, vous êtes à peu près limité à un écran de 7 pouces de diagonale à une époque où de nombreux constructeurs automobiles s’agrandissent, ou au moins ont un écran de 7 pouces avec du matériel proéminent supplémentaire boutons et boutons.

Pioneer et d’autres fabricants d’audio du marché secondaire commencent à dépasser la limitation de la taille double DIN avec des tailles non standard plus grandes ou des écrans “flottants” qui sont fixés à l’avant d’un châssis DIN simple ou double plutôt que de s’asseoir à égalité avec le tableau de bord. Ces écrans flottants ont permis aux fabricants tiers de pousser les tailles d’écran à 9, 10 ou même 11 pouces, bien plus en ligne avec les systèmes d’infodivertissement natifs. Pioneer propose également des systèmes modulaires dans lesquels l’écran et le châssis principal peuvent être montés dans différentes orientations ou même à différents endroits du véhicule, ce qui permet des écrans plus grands qui ne correspondent pas aux normes DIN.

Cependant, ce n’est encore qu’à ses débuts pour les écrans de plus grande taille, et les doubles unités DIN avec des écrans de 6 à 7 pouces restent la grande majorité du marché pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leurs systèmes embarqués.

Sans fil arCarPlay‌

Je suis depuis longtemps un peu sceptique à propos de wirelessCarPlay wireless sans fil, en particulier en l’absence de recharge de téléphone sans fil, car au début de ‌CarPlay‌ c’était une décharge importante de la batterie et la voiture est naturellement un bon endroit pour brancher et compléter votre appareil . J’ai testé le wirelessCarPlay wireless sans fil dans quelques véhicules de luxe, mais cette unité Pioneer est la première fois que je suis vraiment capable de l’utiliser quotidiennement sur une longue période. En bref, cela change la donne et je ne veux plus jamais revenir à ‌CarPlay‌ avec fil.

Écran du tableau de bord arCarPlay‌

Apple semble avoir fait des progrès importants au cours des dernières années pour réduire la consommation de batterie de arCarPlay‌, et en particulier avec la nouvelle génération d’iPhones ayant une meilleure durée de vie de la batterie que jamais, je ne me soucie pas de cela quotidiennement. . La plupart des trajets en voiture sont assez courts, peut-être 10 à 30 minutes, et vous ne pouvez tout simplement pas battre la commodité de arCarPlay‌ qui apparaît automatiquement sur le tableau de bord chaque fois que vous démarrez la voiture, sans même avoir à sortir votre téléphone de votre poche. J’ai même utilisé le wirelessCarPlay wireless sans fil lors de longs trajets et je n’ai toujours eu aucun problème avec une décharge excessive de la batterie qui compromettait ma capacité à passer toute la journée.

Présentation de l’itinéraire Apple Maps

‌CarPlay‌ sur l’AVIC-W8500NEX est une expérience solide. L’écran WVGA (800×480) n’offre pas autant d’espace que certains des systèmes d’infodivertissement natifs que j’ai utilisés, et un 720p serait bien d’avoir, mais il est assez bon pour le rendre facile à tout voir. L’écran tactile capacitif est réactif, et je n’ai eu que quelques problèmes où les choses ont gelé et ont nécessité un redémarrage du véhicule pour que tout fonctionne à nouveau, mais j’ai également vu des problèmes comme celui-ci sur d’autres véhicules avec ‌CarPlay w câblé. Pour le nombre de fois où j’ai utilisé le système quotidiennement, je ne considère pas ces problèmes comme un problème important.

Navigation ‌Apple Maps‌

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur arCarPlay‌ lui-même, car c’est intentionnellement une expérience assez standard pour les véhicules et les systèmes d’infodivertissement. Il fonctionne comme prévu sur le W8500NEX, donc pas de surprise là-bas.

‌CarPlay‌ Écran “Now Playing”

Ce qui est un peu plus difficile, c’est la coordination entre arCarPlay‌ et le système natif Pioneer. J’écoute généralement la radio terrestre aux côtés de «Apple Maps», et cela nécessite plus qu’un simple tapotement pour aller et venir entre les deux systèmes. Les réglages rapides comme le volume et les présélections de stations de radio ne posent aucun problème, car vous pouvez utiliser les boutons matériels ou les commandes au volant pour accomplir ces tâches avec facilité, mais si vous avez besoin de vous déplacer d’avant en arrière entre les interfaces Pioneer et arCarPlay‌, cela peut être un peu un slog.

Par exemple, si vous êtes dans arCarPlay‌ et que vous souhaitez régler manuellement la radio sans utiliser de préréglages, vous devrez appuyer sur le bouton matériel du menu NEX sur le système, puis appuyez sur l’application radio là-bas avant de pouvoir faire des ajustements. De même, si vous êtes dans l’application radio et que vous souhaitez revenir à ‌CarPlay‌, vous devez revenir à l’écran du menu principal, puis appuyer sur l’icône ‌CarPlay‌. Ce n’est vraiment que deux actions, mais il semble que cela devrait être plus simple.

Superposition de la barre de menus NEX en bas

Il y a un bouton matériel sur le système qui affiche une barre de menu inférieure qui peut superposer l’interface arCarPlay‌ et fournir un accès rapide à quelques fonctionnalités comme basculer manuellement entre la luminosité jour / nuit, changer les pistes ou le préréglage radio, lire / mettre en pause et visualiser informations sur la piste / chanson.

Interface NEX

L’AVIC-W8500NEX est clairement une unité puissante, capable de gérer tous les formats audio traditionnels, y compris la radio AM / FM (y compris HD) et Bluetooth, et il est prêt pour SiriusXM afin que vous puissiez passer à la radio satellite avec un tuner vendu séparément. Le lecteur de DVD / CD offre des capacités audio et vidéo supplémentaires, tandis que la navigation intégrée, l’intégration du téléphone comme arCarPlay‌, Android Auto et Pandora constituent un ensemble important de fonctionnalités qui doivent être gérées via l’interface NEX.

Écran d’accueil NEX

Tout cela est tout à fait utilisable et vous pouvez personnaliser la disposition de l’écran d’accueil, mais je ne suis pas un grand fan de l’esthétique globale. Il semble plutôt désorganisé et obsolète par rapport aux interfaces utilisateur de smartphone modernes ou même à «CarPlay». Cependant, j’apprécie la façon dont le système garde les détails importants visibles à tout moment, tels que l’affichage de la route actuelle ou des itinéraires dans une bande au bas de l’application radio ou de la station de radio actuelle et des informations sur la chanson dans l’application de navigation.

Application radio NEX

L’un des défis est certainement le nombre considérable de fonctions qui peuvent être gérées par l’appareil, y compris divers périphériques USB et Bluetooth, DVD et CD, contenu de la carte SD, sortie HDMI vers les écrans arrière, etc., mais j’ai l’impression que Pioneer pourrait avoir fait un peu mieux ici. Sur la base des images de presse que j’ai vues, il semble que Pioneer ait fait quelques mises à jour d’interface pour la gamme 2020 qui commence tout juste à être déployée, c’est donc quelque chose à vérifier lors de l’examen d’un achat.

Navigation à bord

Avec arCarPlay‌, vous avez déjà accès à ‌Apple Maps‌ à portée de main, et d’autres options comme Google Maps et Waze ne sont qu’à un téléchargement d’application, mais pour ces moments, vous ne voulez pas utiliser ‌CarPlay‌ ou peut-être que vous vous dirigez dans une zone à faible couverture cellulaire, l’AVIC-W8500NEX inclut une navigation embarquée ICI. Il offre un ensemble assez complet de fonctionnalités, avec des vues de carte 2D et 3D, plus de 12 millions de POI, un guidage vocal, y compris les noms de rue, des vues de jonction avec des panneaux de signalisation et un guidage routier réalistes, des informations de circulation gratuites à vie, etc.

Signalisation routière NEX et guidage sur voie

Il y a cependant quelques lacunes, notamment un manque de reconnaissance vocale qui rend un peu difficile la saisie des destinations. J’ai également trouvé quelques problèmes avec la cohérence de la base de données POI. Par exemple, une recherche sur «Apple Store» ne fait apparaître que l’un des deux magasins de ma région métropolitaine, puis la liste des résultats commence à faire apparaître des magasins supplémentaires dans d’autres villes. Grâce à une expérimentation, j’ai découvert que le magasin manquant est répertorié comme “Apple Southpoint” et “Apple-Streets at Southpoint” dans la base de données POI, donc inclure “Store” dans mon terme de recherche ne le fait pas augmenter. (Une simple recherche sur “Apple” trouvera le magasin, mais la recherche n’est pas suffisamment spécifique et donne plus de résultats que je ne veux parcourir pour trouver ce que je recherche.)

Résultats de la recherche de navigation NEX

Un autre problème avec le système embarqué concerne les mises à jour des cartes et des POI. Je vis dans une région métropolitaine en pleine croissance, et il existe un certain nombre de routes et de POI plus récents qui ne sont tout simplement pas couverts par le système de navigation embarqué. Les mises à jour de carte et de POI nécessitent de charger les mises à jour de carte sur une clé USB et de les télécharger sur le système. Ces mises à jour cartographiques sont fournies par un service tiers et coûtent environ 90 $. Mais même si je voulais débourser pour une mise à niveau, Pioneer dit qu’il n’y a pas encore de mises à jour disponibles pour mon W8500NEX même si la version actuelle des cartes dessus semble avoir près de deux ans.

De plus, les utilisateurs Apple dédiés peuvent avoir du mal à même mettre à jour les cartes à bord du système de navigation, car cela nécessite une application Naviextras Toolbox, qui ne fonctionne malheureusement que sous Windows. Il y avait une version Mac de l’application, mais NNG, la société derrière Naviextras, a cessé de la distribuer il y a quelque temps et depuis macOS Catalina, elle ne fonctionnera même pas car il s’agit d’une application 32 bits.

Compte tenu de tous ces problèmes, il est difficile pour moi de recommander l’utilisation d’un système Pioneer comme celui-ci avec navigation intégrée. Mais cela signifie que vous pouvez économiser de l’argent en optant pour un modèle moins cher dans la gamme NEX qui n’inclut pas la fonctionnalité. Vous avez déjà accès à leApple Maps‌ ou à une autre application de navigation compatible CarPlay depuis votre téléphone, donc à l’exception de quelques rares situations, la navigation à bord est de toute façon très étrangère.

Détails du matériel

Dans ses efforts pour maximiser la taille d’affichage sur l’AVIC-W8500NEX tout en maintenant la prise en charge de fonctionnalités telles qu’un lecteur de DVD / CD et un emplacement pour carte SD, Pioneer a dû faire preuve de créativité avec la conception matérielle. Le W8500NEX comprend un panneau d’affichage motorisé qui glisse vers le bas pour révéler les logements de disque et de carte.

Lecteur DVD / CD et fente pour carte SD derrière l’écran

Le mécanisme coulissant permet également de régler l’angle d’affichage pour tenir compte de l’éblouissement potentiel. Je n’ai pas vraiment trouvé le besoin d’ajuster l’angle pendant la conduite, car je n’ai pas vu beaucoup de reflets sur l’écran et tout ce que j’ai vu a rapidement disparu car mon angle avec le soleil a changé pendant que je conduisais. Mais surtout avec l’unité prenant en charge le contenu vidéo comme les DVD, je pouvais voir la possibilité de régler l’angle utile dans certaines situations en stationnement.

Écran incliné

Une préoccupation que j’ai avec cette fonctionnalité est le potentiel de rupture au fil du temps. L’écran glisse sur de minces rails métalliques, et je pouvais certainement voir un moteur brûler ou des rails endommagés par des chocs, ce qui pourrait entraîner une réparation coûteuse. Je ne me retrouve pas souvent à accéder au lecteur de DVD / CD, donc ce ne sera pas un problème pour moi, mais pour ceux qui utilisent encore des CD ou avec l’unité connectée à un système de divertissement arrière avec des DVD pour les enfants, c’est quelque chose dont il faut être conscient.

Télécommande sans fil

Le W8500NEX est même livré avec une télécommande sans fil, principalement pour contrôler la fonctionnalité DVD. Vous pouvez utiliser certains des boutons sur celui-ci pour régler certaines des autres fonctionnalités comme le saut dans les préréglages radio ou la commutation de sources, mais il est vraiment destiné à être utilisé pour les commandes vidéo soit en stationnement, soit si vous avez branché des écrans de divertissement arrière via le système.

Emballer

La gamme NEX de Pioneer est un ensemble complet d’unités de tête du marché secondaire à une gamme de prix, bien qu’aucune ne soit très bon marché, surtout si vous optez pour une installation professionnelle. Pourtant, ils peuvent apporter une tonne de nouvelles fonctionnalités aux véhicules plus anciens, ce qui peut en faire une mise à niveau intéressante pour de nombreux propriétaires de voitures. Bien que j’utilise mon iPhone avec un support de ventilation pour voiture et Bluetooth pour intégrer mon téléphone dans mon véhicule depuis des années, le passage à arCarPlay‌ est une mise à niveau importante, et le fait qu’il soit sans fil est encore meilleur.

J’ai trouvé que l’aspect de navigation à bord de l’AVIC-W8500NEX avait des lacunes importantes qui le rendent difficile à recommander, donc je suggérerais probablement l’un des modèles les moins chers de la gamme si vous voulez emprunter la route Pioneer NEX. Un modèle comme l’AVH-W4500NEX est beaucoup moins un succès pour votre portefeuille avec un prix suggéré de 700 $, et il a encore beaucoup des mêmes caractéristiques que le W8500NEX à 1200 $, les plus importants étant le manque de navigation intégrée et une rétrogradation d’un écran capacitif à un écran résistif. Donc, si vous pouvez vivre avec l’écran résistif, je recommanderais certainement de suivre cette voie.

La gamme 2020 de Pioneer venant également d’être annoncée, je garderais un œil sur la disponibilité de ces modèles à mesure qu’ils arriveront sur le marché dans les semaines et les mois à venir. Des unités comme le DMH-WT7600NEX offrent des fonctionnalités telles qu’un écran flottant de 9 pouces plus grand et une interface actualisée, ainsi que le wirelessCarPlay‌ sans fil, au prix recommandé de 1000 $. Je garderais également un œil sur le DMH-W4660NEX qui abandonne la navigation et le lecteur de DVD / CD, mais propose toujours le ‌CarPlay‌ sans fil à un prix de 600 $.

Remarque: Pioneer a fourni à MacRumors l’unité AVIC-W8500NEX et les services d’installation aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue.

