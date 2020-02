Avis Infiniti – MacRumors

Apple fait valoir qu’il existe désormais plus de 500 modèles de voitures prenant en charge CarPlay, et la marque de luxe Nissan Infiniti est l’une des plus récentes (et peut-être la dernière marque importante aux États-Unis autre que Tesla) à ajouter la fonctionnalité avec les berlines 2020 Q50 et Q60, Crossover QX50 et SUV QX80.

J’ai eu l’occasion de passer du temps avec un Infiniti QX50 2020 et de voir comment le système d’infodivertissement InTouch mis à jour et ‌CarPlay‌ fonctionnent avec les deux écrans dominant le centre du tableau de bord, et je suis reparti assez impressionné par les performances et facilité d’utilisation.

Le 2020 QX50 se décline en cinq niveaux de finition à partir de 37250 $ pour la version Pure de base et pour un peu plus de 60000 $ pour une version Autograph entièrement chargée. Toutes les versions sont disponibles avec traction avant ou traction intégrale, cette dernière coûtant 2000 $ supplémentaires. ArCarPlay‌ et Android Auto sont de série sur toutes les versions, et les écrans tactiles doubles au centre avec un écran de 8 pouces en haut et un écran de 7 pouces en bas sont uniformes dans toute la gamme.

Mon véhicule d’essai était une garniture essentielle à traction intégrale, qui est au milieu des cinq versions disponibles, et il était livré avec un ensemble d’apparence de 1 200 $ «Édition 30» qui comprend également les fonctionnalités ProASSIST telles que le contrôle de la distance, le contrôle intelligent, le store surveillance ponctuelle, prévention de sortie de voie et éclairage avant adaptatif. Ajoutez de la peinture Majestic White améliorée et des paquets d’éclairage et de chargement de bienvenue, et mon testeur s’est enregistré à un peu moins de 50000 $.

Matériel et logiciels InTouch

Infiniti n’est certainement pas le seul constructeur à rechercher une solution d’infodivertissement à double affichage, et j’ai déjà eu une certaine expérience avec un tel système dans l’Audi A7. Cependant, une partie de ce qui distingue Infiniti ici, c’est que les boutons matériels n’ont heureusement pas été sacrifiés en faveur des commandes tous écrans. L’écran inférieur du système InTouch est entouré de commandes matérielles, y compris les commandes de climatisation le long des côtés gauche et droit et certains boutons audio matériels et un bouton en bas juste en dessous du lecteur de CD.

Système d’infodivertissement InTouch à double écran d’Infiniti

Il existe également des boutons matériels d’accès rapide pour basculer entre l’écran d’accueil principal d’InTouch, l’écran audio et l’écran climatique où seuls quelques ajustements numériques tels que la vitesse manuelle du ventilateur peuvent être effectués, mais presque tous sont également accessibles via le boutons matériels de chaque côté de l’écran. Ajoutez la multitude habituelle de commandes au volant, et vous pouvez accomplir beaucoup de choses juste au toucher, ce qui est fantastique.

Écran de réglages typique des menus de haut niveau

L’écran supérieur est largement dédié à la navigation intégrée de série sur les versions Essential et supérieures et en option sur la version Luxe de deuxième niveau, et c’est également là que arCarPlay‌ apparaît. Même ici, Infiniti offre des options d’interaction avec le contenu, prenant en charge à la fois le toucher directement sur l’écran et le contrôle indirect via un bouton et quelques boutons sur la console centrale. Je préfère généralement utiliser le toucher ou la voix pour interagir avec arCarPlay‌ et les systèmes de navigation intégrés, mais c’est bien d’avoir une autre méthode indirecte disponible pour un réglage rapide ou pour ceux qui le préfèrent plus régulièrement.

Le bouton de contrôle de l’infodivertissement à côté du changement de vitesse offre des boutons d’accès rapide pour les fonctions de carte, de caméra et de dos, ainsi que la rotation pour faire défiler et sélectionner pour naviguer dans le système

Le logiciel InTouch d’Infiniti présente certaines similitudes distinctes avec le système d’infodivertissement NissanConnect de la société mère de la marque, que j’ai précédemment examiné dans Leaf et Altima, mais il a été amélioré avec des fonctionnalités haut de gamme et bien sûr optimisé pour la configuration à double affichage.

L’application audio InTouch partage de nombreuses similitudes avec NissanConnect

La configuration audio est très similaire au système NissanConnect que j’ai utilisé dans d’autres véhicules, avec une disposition relativement simple et une barre de menu inférieure personnalisable pour configurer et accéder rapidement à vos sources audio préférées. Le contenu de SiriusXM en particulier a fière allure avec des logos de chaînes colorés et des pochettes d’album visibles à l’écran. L’interface pour les stations de radio terrestres est un peu plus simple, mais offre toujours un look épuré avec des informations sur les stations et les chansons lorsqu’elles sont disponibles et un support pour la radio HD.

Guidage d’itinéraire de navigation intégré

La navigation à bord fonctionne bien avec les vues 3D de la ville, le guidage sur voie, les panneaux de sortie et une variété de vues disponibles pour personnaliser l’expérience de navigation, bien que l’apparence générale puisse sembler une certaine modernisation. Il existe une prise en charge des vues de rue et des satellites, du trafic en temps réel et des destinations de Google, qui offre une expérience de recherche de POI améliorée par rapport à la base de données du système intégré. Des mises à jour cartographiques en direct sont également disponibles. L’aspect général des cartes n’est pas aussi moderne que ce que vous voyez avec Apple ou Google Maps, par exemple, mais fonctionnellement, c’est un système assez solide. Bien sûr, avec arCarPlay‌ et Android Auto, vous ne voudrez peut-être même pas utiliser la navigation intégrée, mais elle est là si vous le souhaitez ou si vous en avez besoin.

Sélection et aperçu de l’itinéraire de navigation intégrés montrant les deux écrans fonctionnant ensemble

En plus des doubles affichages dans la pile centrale, il y a aussi un affichage numérique pour le conducteur entre une paire de jauges analogiques. L’écran offre un certain nombre de vues différentes, y compris la vitesse, les informations audio, la navigation, les fonctions d’assistance à la conduite ProPILOT Assist, et plus encore, de sorte que cela peut servir à augmenter la disponibilité en un coup d’œil des informations provenant des différents systèmes du véhicule. Un affichage tête haute est également disponible de série sur la version haut de gamme Autograph et dans le cadre d’une option sur la version sensorielle abaissée.

Affichage du conducteur numérique personnalisable au centre et bouton Siri / commande vocale dédié en bas du groupe de boutons du volant gauche

Le QX50 comprend la gamme habituelle de commandes au volant pour accéder à des fonctions telles que le volume, le régulateur de vitesse, les appels téléphoniques, et plus encore, et le bouton de commande vocale dédié remplit une double fonction avec une pression courte activant le système vocal InTouch et une pression longue pour faire apparaître ‌Siri‌ pour ‌Siri‌ Eyes Free ou ‌CarPlay‌.

‌CarPlay‌

‌CarPlay‌ sur le 2020 QX50 nécessite une connexion filaire, ce qui est un peu malheureux à un moment où de plus en plus de marques de luxe, notamment Audi, BMW et Porsche, prennent en charge wirelessCarPlay‌ sans fil et il est sur le point de s’étendre à des marques plus courantes à partir du comme Ford, GM et Fiat Chrysler. Infiniti me dit que wirelessCarPlay wireless sans fil arrive dans un “avenir proche”, mais il aurait été agréable de le voir dès le début.

Écran d’accueil arCarPlay‌

Mis à part le manque de prise en charge sans fil, arCarPlay‌ fonctionne assez bien sur le système InTouch à double écran, et c’est génial de pouvoir dédier l’affichage supérieur à arCarPlay‌ tandis que les fonctions natives comme l’audio et d’autres fonctionnalités restent entièrement visibles et accessibles sur l’écran inférieur. L’écran supérieur de 8 pouces offre amplement d’espace pour l’interface arCarPlay‌, et tout semble grand et lumineux assis assez haut sur le tableau de bord, il n’est donc pas trop loin de la ligne de vue du conducteur.

La configuration à double écran donne un accès complet aux cartes arCarPlay‌ en haut et audio natif en bas

Je n’ai eu aucun problème pour atteindre toutes les parties de l’écran pour manipuler arCarPlay‌ au toucher, ou vous pouvez utiliser le bouton de commande sur la console centrale pour faire défiler les différents éléments de l’interface et sélectionner celui que vous voulez.

ArCarPlay‌ “Lecture en cours” en haut, écran d’accueil principal d’InTouch en bas

La flexibilité d’avoir deux écrans et la redondance de nombreuses fonctions du système natif entre eux permettent vraiment à ‌CarPlay‌ de briller, car vous n’avez vraiment pas à vous soucier de vous en éloigner pour accéder au système Infiniti. Certains ajustements déclencheront une brève superposition sur l’écran arCarPlay‌, mais à part cela, vous êtes libre de modifier l’audio, le climat et les paramètres du véhicule sans perturber l’expérience ‌CarPlay‌.

Ports et connectivité

Toutes les versions QX50 sont équipées de quatre ports USB, mis en évidence par un USB-C et un USB-A à l’avant de la console centrale à côté des porte-gobelets, et les deux ports prennent en charge les connexions de données pour arCarPlay‌. Les deux autres ports sont des ports USB-A à charge uniquement, l’un situé à l’intérieur du compartiment de la console centrale et l’autre à l’arrière de la console pour alimenter les passagers arrière.

Console centrale avec ports USB-C / USB-A à l’avant, bouton de commande d’infodivertissement et compartiment de console avec USB-A à charge uniquement

Un inconvénient est le manque d’un bon endroit pour le stockage du téléphone, car il y a peu d’espace près des ports USB avant autre qu’une paire de porte-gobelets et un petit plateau de stockage qui n’est pas assez grand pour accueillir un téléphone sans obstruer au moins l’un des les porte-gobelets. Le stockage de votre téléphone dans le compartiment de la console centrale est également une option, mais cela nécessite plus d’efforts pour entrer et sortir du compartiment et implique de faire passer le câble USB dans le compartiment, donc cela aurait au moins été bien si le port USB à l’intérieur de celui-ci le compartiment prend en charge le transfert de données afin que tout puisse être caché à l’intérieur. La recharge de téléphone sans fil n’est pas disponible sur les versions QX50.

Un port USB-A de charge uniquement et un port d’alimentation 12V pour les passagers arrière

Les véhicules équipés de la navigation à bord incluent une fonctionnalité de point d’accès Wi-Fi pour un maximum de sept appareils, permettant à vos passagers de se connecter à Internet avec un forfait de données d’AT & T.

Emballer

Infiniti a peut-être été en retard dans le jeu ‌CarPlay‌, mais il s’est concrétisé dans le QX50 2020, ainsi que les Q50, Q60 et QX80, qui ont tous des dispositions presque identiques avec deux écrans et une multitude de commandes matérielles. Infiniti a fait du bon travail en s’appuyant sur les os de l’infodivertissement NissanConnect pour le faire passer au niveau supérieur, et les utilisateurs d’iPhone seront ravis de la notoriété de «CarPlay» sur le tableau de bord.

La flexibilité du nouveau système InTouch qui vous permet d’interagir avec le système de la manière que vous préférez est fantastique, vous donnant le choix de l’écran tactile, des boutons matériels, de la voix et même d’un bouton de commande. J’aime aussi le fait qu’il y ait un peu de pérennité pour les ports USB principaux à l’avant, avec un USB-C et un USB-A.

Il y a toujours quelques lentes à choisir, cependant, et le stockage de téléphone dans le QX50 en est un pour moi. Il n’y a aucun endroit idéal pour mettre votre téléphone lorsqu’il est branché, et le port USB à l’intérieur du compartiment de la console centrale ne peut pas être utilisé pour arCarPlay‌. Et avec wirelessCarPlay‌ sans fil devenant rapidement plus courant, en particulier sur les marques de luxe, il aurait été agréable de voir cela inclus ici, mais j’espère qu’Infiniti suivra et fera cette mise à niveau bientôt.

Le QX50 est bien sûr une marque de luxe, donc il a un peu de prix à partir de la gamme moyenne à élevée de 30 000 $, à peu près à égalité avec l’Acura RDX que j’ai jeté un coup d’œil il y a un peu plus d’un an, mais décent montant moins que les autres petits multisegments de luxe auxquels il vise à rivaliser comme l’Audi Q5 et la BMW X3. Avec cinq versions disponibles, il existe une gamme de prix qui peut pousser les choses à près de 50000 $, mais la bonne nouvelle pour les utilisateurs de l’iPhone est que arCarPlay‌ est standard sur toutes les versions, vous n’aurez donc pas besoin de monter d’un niveau ou deux ou d’ajouter un package d’options pour l’obtenir.

