Avis Promise Pegasus J2i – Disque dur SATA pour Mac Pro [Video]

Tout le monde n'a pas besoin de solutions RAID 4 baies comme la Promise R4i, et tout le monde n'a pas besoin de configurations SSD RAID ridiculement rapides comme la carte PCIe Sonnet M.2 4 × 4 PCIe. Entrez le Promise Pegasus J2i.

Le Promise Pegasus J2i est un boîtier SATA à deux baies avec un disque dur 8 pouces 3,5 pouces préinstallé qui s'adapte à l'intérieur du Mac Pro. Devriez-vous y penser? Regardez notre procédure pas à pas pour plus de détails.

Caractéristiques

Conçu exclusivement pour le Mac Pro

Se monte en toute sécurité à l'intérieur du châssis Mac Pro

Comprend un disque dur de surveillance Toshiba de 3,5 pouces à 8 To à 7 200 tr / min

Comprend un double connecteur SATA

Baie vide pour ajouter un autre disque dur

Compatible avec appleRAID

399,95 $ chez Apple

Déballage

À l'intérieur du boîtier Pegasus J2i, vous trouverez un connecteur SATA double avec alimentation 10 broches pour la connexion à la carte logique Mac Pro, ainsi que le boîtier J2i lui-même. Promise comprend également des instructions étape par étape à l'intérieur de la boîte.

Installation

Promise a travaillé avec Apple sur ce boîtier, donc comme vous pouvez vous y attendre, il présente un design extrêmement bien pensé. Bien que ce ne soit pas aussi simple que la configuration plug-and-play du module Promise Pegasus R4i RAID MPX, il ne faut pas longtemps pour configurer le J2i afin qu'il soit prêt pour l'installation.

Si vous souhaitez uniquement utiliser le disque dur de 8 To inclus, vous pouvez commencer immédiatement à l'installer dans votre Mac Pro. Si, toutefois, vous souhaitez ajouter un deuxième disque dur, vous devrez d’abord installer le deuxième lecteur.

L'installation d'un deuxième lecteur est aussi simple que de retirer les quatre vis qui fixent le disque dur, de faire glisser le lecteur en place et de le fixer avec les mêmes quatre vis.

Le J2i comprend des connecteurs SATA pour jusqu'à deux disques durs

Le boîtier est sécurisé via trois points de montage stratégiquement placés à l'intérieur du châssis du Mac Pro. En d'autres termes, le J2i a été conçu pour s'adapter à l'intérieur du Mac Pro comme un gant.

Trous de montage pour les montants au-dessus de la carte mère Mac Pro

Avant l'installation, vous devrez connecter les connecteurs SATA inclus et le connecteur d'alimentation à 10 broches à la carte mère. Ensuite, vous devrez supprimer l'encoche en haut du cadre d'espace Mac Pro via un bit Torx T8. Cette encoche, qui comporte des trous alignés sur le châssis J2i, empêche le boîtier de se déplacer une fois installé.

Après avoir retiré l'encoche, alignez les deux supports en L du J2i avec les deux goujons de montage près du haut du cadre d'espace. Le J2i glissera jusqu'à ce que sa partie inférieure s'aligne avec trois goujons de montage supplémentaires reposant au-dessus de la carte mère. Une fois correctement aligné, faites simplement glisser le J2i vers la droite pour le verrouiller en place et fixez l'encoche via les vis torx retirées précédemment pour le verrouiller complètement en place.

Les supports en L se glissent dans les goujons de montage en haut du cadre d'espace Mac Pro

Le processus ci-dessus peut sembler compliqué, mais il peut être effectué en quelques minutes seulement. Le savoir-faire et la conception montrent vraiment à quel point le J2i est bien intégré au reste du châssis du Mac Pro. C'est presque comme si le J2i, sans SSD 8 To, aurait dû être inclus en tant que partie amovible du Mac Pro pour commencer…

Insertion des connecteurs SATA

À partir de là, il suffit de connecter le connecteur SATA à l'arrière du ou des disques. Si vous n'avez pas choisi d'installer un deuxième lecteur, Promise inclut un support de connecteur pratique pour sécuriser le deuxième connecteur SATA à l'écart. Il existe également une petite encoche au bas du boîtier J2i pour acheminer le câble SATA pour une installation la plus propre possible.

Dans l'ensemble, j'ai été très impressionné par la qualité de construction globale du boîtier, ainsi que par sa précision à l'intérieur du Mac Pro. Il n'y a pas d'arêtes vives et il présente un design haut de gamme pour un produit qui ne sera presque jamais vu.

Performance

Avec un seul disque tournant de 8 To à 7200 tr / min, vous devez définir vos attentes en conséquence. Ne prévoyez pas de battre des records de vitesse avec le J2i, mais avec les limitations de SATA III et / ou d'un disque dur mécanique, cela va de soi.

Promise dit que seuls les disques 3,5 pouces sont compatibles avec le J2i, mais j'ai testé un SSD SATA 2,5 pouces Samsung, et cela a parfaitement fonctionné. La raison de cette exclusion de responsabilité est probablement due au fait qu'il n'y a aucun moyen de monter un lecteur de 2,5 pouces avec succès en utilisant les pièces d'origine, ce qui peut probablement être résolu par une visite sur Amazon.

Bien que le J2i ne dispose pas de RAID matériel intégré comme son grand frère, le R4i piloté par MPX, le J2i prend en charge les configurations appleRAID pour ceux qui recherchent la redondance qu'offre RAID 1.

Prise de .

C'est bien d'avoir la possibilité d'installer un lecteur de 3,5 pouces à l'intérieur du Mac Pro, une option qui n'aurait pas été possible autrement avec le châssis Mac Pro d'origine. Tout le monde n'a pas besoin d'un stockage interne ultra-rapide ou d'une matrice RAID, et cette unité J2i est pour ces personnes.

Avoir un ou deux disques durs mécaniques de 3,5 pouces offre beaucoup de flexibilité aux utilisateurs de Mac Pro. Vous pouvez utiliser un tel stockage comme destination de sauvegarde Time Machine intégrée, ou pratiquement tout autre élément qui ne dépend pas de vitesses de lecture / écriture rapides.

Cela étant dit, je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu en désaccord avec le fait que nous devons payer 400 $ juste pour avoir la possibilité d'installer un lecteur de 3,5 pouces à l'intérieur du Mac Pro. Je suppose que ce que je dis, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait une option J2i qui n'incluait pas un disque dur de 8 To à 7200 tr / min. Beaucoup de gens ont déjà des disques qu'ils aimeraient utiliser autour de la maison et n'ont pas nécessairement besoin du disque Toshiba, ce qui augmente considérablement le coût de cet appareil.

Cela ne veut pas dire que le J2i est une mauvaise valeur, car ce n'est pas le cas. Ces disques de surveillance Toshiba de 8 To ne sont pas bon marché et représentent la majorité du coût du J2i à 399,95 $. L'unité est logique pour ceux qui recherchent un moyen rapide d'ajouter beaucoup de stockage à leur Mac Pro.

Je souhaite juste qu'il y ait deux versions du Promise Pegasus J2i disponibles à la vente: une avec le disque dur de 8 To pour 399,95 $, et juste un châssis autonome et des connecteurs SATA pour environ 99,95 $.

Qu'est-ce que tu penses? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous avec vos pensées et opinions.

