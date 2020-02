Avis sur les meilleurs (et les pires) cas (mis à jour)

Les temps ont changé depuis l’ère du Nexus 5 à 349 $ et du Nexus 6P à 499 $; au lieu de cela, pratiquement tous les smartphones phares de nos jours, y compris Google, coûtent au moins 800 $. Le Pixel 4 à 800 $ et le Pixel 4 XL à 900 $ se sentent très bien dans la main sans boîtier, mais si vous ne voulez pas risquer d’endommager votre nouveau gadget brillant, un étui est un must. Un protecteur d’écran serait bien aussi.

Cette rafle comprendra une grande variété de cas (et certains protecteurs d’écran). Chaque examen contiendra les avantages et les inconvénients, quelques paragraphes sur l’expérience et un verdict. Nous mettrons continuellement à jour la liste au fur et à mesure que de nouveaux cas arrivent. S’il y a un cas que vous aimeriez voir examiné, faites-le nous savoir dans la section commentaires et nous essaierons d’obtenir un échantillon pour examen.

Les avis suivants ont été ajoutés le 9 février 2020:

Présentation de la toute nouvelle gamme de boîtiers Spigen Pixel 4 et 4 XL – conçue pour s’adapter au mieux à votre style et à vos besoins de protection. Des nouveaux détails passionnants dans le style à la protection supplémentaire intégrée dans le cadre mince, Spigen offre la qualité et la protection mince pour lesquelles il est connu.

Que vous soyez un minimaliste qui aime un look simple, un amoureux du style qui valorise les détails ou un compte-gouttes qui a besoin de la plus grande protection, quel que soit le cas, Spigen a un étui qui vous convient parfaitement. Découvrez dès maintenant la gamme Pixel 4 et 4 XL de Spigen.

Remarque: ce parrainage n’a aucune incidence sur les avis suivants.

Après avoir essayé les offres de Bellroy pour le Pixel 2 et le Pixel 3, j’ai eu une bonne idée de ce à quoi m’attendre dans cette version Pixel 4. Comme prévu, peu de choses ont changé, ce qui signifie que ce n’est toujours pas un cas particulièrement bon. Ceux qui recherchent un étui en cuir Pixel 4 devraient probablement jeter un œil à l’étui robuste moins imparfait Nomad, examiné ci-dessous, à la place.

Je déteste vraiment dénigrer Bellroy pour la troisième année consécutive, mais la réalité est que les boîtiers ne semblent pas très bien conçus ou bien fabriqués. Le point culminant ici devrait évidemment être le cuir, mais c’est vraiment le cuir le moins cher que j’ai ressenti. Il est extrêmement sec et dépourvu de cette véritable sensation de cuir. Je dirais que c’est un peu mieux que l’an dernier grâce à un grain légèrement plus fin, mais cela ne veut vraiment pas dire grand-chose. Le seul avantage de ce cuir est qu’il semble plus résistant aux rayures et aux bosses que ce que Nomad utilise.

Le reste de l’affaire n’est pas beaucoup mieux. La bordure est non seulement bon marché, mais elle est également très mince, ce qui signifie qu’elle n’est pas idéale pour l’absorption des chocs. La lèvre avant efface un protecteur d’écran en verre, mais elle est fine d’une manière qui la rend inconfortable à tenir et même à glisser sur et hors de l’écran. Les boutons, comme les itérations précédentes, sont simplement des découpes. La bordure Bellroy est fine, mais pas assez fine pour que les découpes des boutons fonctionnent correctement. En conséquence, appuyer sur les boutons devient une corvée. Les autres découpes sont décentes.

Bellroy doit en tirer un profit décent si elle utilise la même conception et les mêmes matériaux de qualité inférieure depuis tant de générations. Cependant, je ne peux tout simplement pas le recommander lorsque la bien meilleure étui robuste Nomad est également sur le marché. Oui, le Bellroy coûte 5-10 $ moins cher que le Nomad, mais c’est 5-10 $, je serais ravi de payer pour une bien meilleure expérience. Le modèle Pixel 4 coûte 40 $, avec la version 4 XL à 5 $ de plus. Les deux variantes sont disponibles en noir, caramel, graphite et corail.

Verdict: Achetez plutôt l’étui robuste Nomad.

Acheter: Bellroy, Google Store

Il n’y a pas beaucoup de boîtiers axés sur la protection avec un dos clair sur le marché, donc j’étais curieux de voir ce que Catalyst offrirait avec son boîtier de protection Impact nommé de manière créative, surtout compte tenu du prix plus élevé de 40 $. Pour les fans purs et durs de dos clairs, je pense que cette affaire en vaut la peine.

La première chose que j’ai remarquée après avoir mis cet étui Catalyst sur mon Pixel 4 était à quel point la frontière était robuste. Il est beaucoup plus épais que la plupart des autres boîtiers et il est construit avec un matériau en caoutchouc légèrement flexible. Le boîtier est très étanche, mais la sécurité supplémentaire qui offre l’emporte de loin sur le léger inconvénient d’être un peu plus difficile à installer et à retirer. La lèvre à l’avant est épaisse et dégage un protecteur d’écran en verre. Je me sens assez confiant dans la réclamation antichute de 3 mètres de Catalyst.

Je suis fan de l’apparence de mon Pixel 4 blanc à travers le dos transparent. La bordure noire autour de l’ensemble du boîtier et du module de la caméra lui donne un joli contraste, bien que le dos transparent comporte toutes les mises en garde d’un. Il se raye assez facilement et ne résiste pas bien aux empreintes digitales. Les boutons sont tactiles et faciles à pousser, bien qu’ils aient l’air un peu bon marché et sans inspiration. Les découpes semblent correctes, et la seule marque se trouve en bas à droite près de la boucle de la longe. En parlant de cela, vous obtenez une longe incluse dans la boîte, ce qui est bien si vous êtes dans ce genre de chose.

Si vous êtes à la recherche d’un étui transparent de protection qui n’essaie pas très fort d’avoir l’air robuste et résistant, le Catalyst est probablement votre meilleur choix. Non, ce n’est pas abordable à 39,99 $, mais il est difficile de trouver un étui transparent beau qui soit aussi protecteur. Cependant, vous devez noter que le dos transparent est sujet aux rayures et aux empreintes digitales comme à peu près tous les autres cas clairs. Ceux-ci ne sont pas trop visibles sur les Pixel 4 blancs ou orange, mais je vous déconseille d’en acheter un pour un téléphone noir. Il est uniquement disponible avec une bordure noire.

Verdict: Achetez-le si vous voulez un étui de protection qui montre le design du téléphone.

Acheter: Amazon (Pixel 4), (Pixel 4 XL); Catalyseur (Pixel 4), (Pixel 4 XL)

ZAGG est une société de protection d’écran assez connue, mais elle s’est récemment implantée dans des boîtiers sous le nom de Gear4. Il s’avère que Gear4 n’est pas en fait une nouvelle entreprise, mais je n’en avais jamais entendu parler avant son acquisition par ZAGG. Mon premier regard sur les offres de Gear4 a été avec le Battersea, un cas nommé de manière confuse qui, en réalité, n’a rien à voir avec l’extension de la durée de vie de la batterie. Dommage, car cela aurait été idéal pour le Pixel 4.

Commençons par les looks de Battersea. Le motif à l’arrière est certainement accrocheur, conçu pour imiter un effet d’entraînement qui circule à partir de la marque Gear4. Bien que ce ne soit pas mon look préféré pour un étui pour téléphone, je peux certainement voir comment cela pourrait plaire à certains. La protection est l’endroit où cette affaire est censée briller; ZAGG mentionne le matériel D3O partout, y compris même un petit morceau de texte sous le module de caméra. Ce matériau serait très solide même s’il n’est pas très épais, et une cote de chute de 16 pieds est citée. Cela semble impressionnant, bien que j’imagine qu’il y a un point de diminution des rendements en matière de protection contre les chutes. Après tout, peu de gens abandonnent leurs téléphones deux histoires, mais c’est vraiment bien que ZAGG soit si confiant dans l’affaire et le matériel. La bordure elle-même est extrêmement adhérente, même si elle n’est pas très premium. La lèvre est capable de nettoyer facilement un protecteur d’écran en verre.

J’ai cependant remarqué un problème assez important avec la protection contre les chutes. Étant donné que le boîtier ne tient pas le téléphone très fermement, des chutes avec l’écran vers le bas pourraient entraîner le détachement partiel du téléphone. Cela rend la lèvre épaisse inutile, car elle ne protège pas vraiment l’écran si le boîtier se déloge lors de l’impact. En ce qui concerne les autres choses à noter: ce n’est pas particulièrement encombrant, mais il ne peut pas non plus être considéré comme mince. Les boutons n’ont rien de spécial – ils sont tactiles comme la plupart, et ils ne sont pas particulièrement faciles ou difficiles à appuyer. Les découpes sont décentes, bien que celles des grilles sur le bas du téléphone semblent un peu surdimensionnées. Le module de la caméra est bien intégré pour un peu de protection, avec la marque D3O susmentionnée juste en dessous.

Il y a un autre problème critique avec le Battersea: le prix. 49,99 $ est une tonne d’argent pour un étui sans véritables qualités spéciales; le matériel D3O est un peu théorique si le boîtier ne peut pas rester sur le téléphone lors de sa chute. Bien sûr, le motif à l’arrière est intéressant, et le TPU adhérent est facile à accrocher, mais il devrait y avoir plus à parler pour un étui à 50 $. J’aurais peut-être pu le recommander s’il était de 10 à 15 $ moins cher et que l’ajustement de l’étui était plus serré, mais en l’état, c’est un non-choix de ma part.

Verdict: Ne l’achetez pas – c’est trop d’argent pour un boîtier imparfait.

Acheter: ZAGG (Pixel 4), (Pixel 4 XL)

Il peut être difficile de trouver un joli boîtier clair, et je suis déçu de signaler que le Gear4 Crystal Palace n’est pas l’un des bons. Le nom est probablement la meilleure partie de cette affaire, car il tombe à plat sur de nombreux aspects importants. Il n’y a pas beaucoup de cas que je ne peux pas recommander, mais c’est l’un d’entre eux.

Je ne le couvrirai pas – le Crystal Palace est vraiment l’un des pires cas que j’aie jamais utilisé. Nommez une catégorie, et je vais vous expliquer pourquoi c’est terrible à cet égard. Protection? Bien sûr, il possède cette technologie D3O sophistiquée, mais j’espère qu’il est capable de se protéger compte tenu de son glissement. Il est vraiment presque impossible d’avoir une prise ferme sur cette affaire. La lèvre est suffisamment épaisse pour dégager un protecteur d’écran en verre, mais grâce à l’ajustement insuffisant du boîtier, une chute face vers le bas pourrait entraîner un effondrement des coins du boîtier et une fissuration de votre écran. Le boîtier grince également lorsque vous l’utilisez.

Les découpes et les boutons sont deux domaines dans lesquels à peu près tous les cas font assez bien, mais pas le Crystal Palace. Pour une raison quelconque, les découpes sur le bas du téléphone sont toujours tordues et généralement terribles. Au début, je pensais que c’était à cause de la façon dont je le mettais, mais non – c’est juste une mauvaise conception. Les boutons sont atrocement difficiles à appuyer; ils sont de loin les pires que j’ai utilisés jusqu’à présent sur n’importe quel boîtier Pixel 4. En prime, l’effort requis pour appuyer sur les boutons entraîne généralement le glissement du téléphone en raison du manque d’adhérence. Il s’agit certainement d’une juxtaposition entre l’autre boîtier Gear4 que j’ai testé, le Battersea, qui est le boîtier le plus accrocheur que j’ai utilisé. Le dos semble quelque peu résistant aux rayures, mais il recueille facilement les empreintes digitales.

Le Crystal Palace n’a pratiquement aucune qualité de rachat, et pourtant ZAGG facture une somme princière de 39,99 $. Je n’utiliserais légitimement pas ce cas même si vous me payiez – c’est si mauvais. Si vous voulez un étui clair décent et que vous êtes prêt à dépenser la pâte pour un, vous seriez beaucoup mieux servi par l’affaire Catalyst Impact Protection, pour laquelle il y a un examen ci-dessus.

Verdict: Ne l’achetez pas.

Acheter: ZAGG (Pixel 4), (Pixel 4 XL)

Le tissu n’est pas un matériau généralement associé aux étuis de téléphone, mais Google ne s’est apparemment pas opposé à ce fait lorsqu’il a publié son premier étui en tissu pour le Pixel 2. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et l’étui en tissu en est maintenant à sa troisième itération pour le Pixel 4. C’est toujours l’un de mes cas préférés pour la gamme Pixel, même avec ses défauts.

Parlons de la comparaison avec la version Pixel 3. Les deux utilisent un tissu en nylon-polyester, un bouton d’alimentation en plastique, des boutons de volume recouverts de tissu, ainsi qu’une doublure en microfibre. Les boutons me semblent un peu plus difficiles à presser, ce qui est regrettable. Je préfère les tissus et les dessins des étuis Pixel 4, car ils sont juste un peu plus distinctifs.

En termes de protection, la version Pixel 4 a en fait empiré. En raison des deux grilles sur le bas du téléphone (une seule est pour un haut-parleur, mais peu importe), le fond doit être beaucoup plus large et moins protecteur. En conséquence directe, le boîtier n’est pas aussi serré sur le téléphone et serait plus susceptible de se détacher si le téléphone tombait face vers le bas, ce qui rend les dommages à l’écran plus probables. J’ai remarqué que la lèvre semble être légèrement plus épaisse, bien que ce ne soit toujours pas vraiment suffisant pour nettoyer un protecteur d’écran en verre.

Bien que je considère le Pixel 4 Fabric Case comme un déclassement par rapport au Pixel 3, en particulier dans le domaine de la protection, je l’achèterais uniquement en fonction du facteur cool. Si vous laissez tomber votre téléphone et / ou vous salissez souvent les mains, ce n’est probablement pas le cas pour vous, mais si vous aimez son apparence, il n’y a rien de tel sur le marché. Il coûte 40 $ sur le Google Store et est disponible en Sorta Smoky, Just Black, Blue-ish et pourrait être Coral.

Verdict: Achetez-le si vous aimez le look.

Acheter: Google Store

Incipio existe depuis longtemps et d’après mon expérience, ses boîtiers sont toujours décents, mais assez peu intéressants. La même histoire est vraie pour le DualPro du Pixel 4, mais bon, ennuyeux n’est pas une si mauvaise chose pour un étui de téléphone.

La première chose que vous remarquez à propos de la DualPro est à quel point elle est fade. Il ressemble légitimement à une barre de savon, à l’exception de la marque Incipio en bas à droite du dos. La finition mate sur la couche dorsale dure est confortable et fait un très bon travail pour cacher les empreintes digitales et les huiles en général, mais quand il y a des marques, vous devez utiliser beaucoup de pression avec une microfibre pour les enlever. Tous les coins du téléphone sont bien protégés et la lèvre à l’avant est en fait assez haute – plus que suffisante pour nettoyer un protecteur d’écran en verre. Il convient de noter que le boîtier doit être démonté pour être installé, mais ce n’est que deux pièces – rien de difficile.

Le reste du boîtier est assez simple. Les boutons sont au-dessus de la moyenne; ils sont gentils et cliquants. Les découpes sont bien dimensionnées et s’alignent correctement. Le haut de la lèvre avant est en fait légèrement rasé pour s’adapter aux balayages verticaux, mais ce n’est pas vraiment nécessaire selon mon expérience. L’appareil photo est protégé sans la nécessité d’une bosse, ce qui signifie que le téléphone repose à plat.

Si vous êtes à la recherche d’un joli étui de protection qui ne se démarque pas – et beaucoup de gens le sont – le DualPro est celui à considérer. Même s’il n’utilise pas le style incroyablement robuste de certains autres boîtiers, il est beaucoup plus capable que bon nombre d’entre eux. Son prix de 29,99 $ peut sembler un peu élevé sur le papier, mais je pense que cela en vaut la peine. Le boîtier n’est disponible qu’en noir; il existe une version claire, mais je suppose que c’est un cas très différent de celui-ci.

Verdict: Achetez-le si vous voulez quelque chose de robuste sans l’apparence robuste.

Acheter: Amazon (Pixel 4), (Pixel 4 XL); Incipio

Il n’y a pas beaucoup de gens qui privilégient les matériaux exotiques et la forme en général plutôt que la fonction, mais pour ceux qui veulent vraiment que leur Pixel 4 se démarque, Kerf, basé à Pittsburgh, vous vendra un étui en bois monobloc avec un certain nombre de bois espèces à choisir. Ce ne sont pas bon marché, mais ce sont probablement les cas les plus uniques sur le marché.

Le bois n’est évidemment pas un matériau logique pour un étui de téléphone. Ce n’est pas très absorbant les chocs ou flexible, c’est difficile à travailler, ça ajoute du volume au téléphone … Je pourrais continuer. Mais il se démarque comme aucun autre cas, et si vous aimez les produits de spécialité, vous en voudrez probablement un.

En tant que cas, cela n’offre pas la plus grande fonctionnalité. L’installation est assez simple, avec du suède à l’intérieur retenant le téléphone par friction, bien que le retrait soit difficile. J’ai trouvé que pousser lentement depuis le module de la caméra était le seul moyen de retirer le boîtier. La couverture est décente, avec les quatre coins et une lèvre importante, bien que je ne serais pas surpris si le boîtier lui-même subissait des dommages causés par une chute plus importante. Kerf offre 50% de réduction si vous retournez un étui cassé et en commandez un autre, mais ce n’est en aucun cas un étui de protection en premier lieu malgré l’encombrement. Les découpes sont grandes et les boutons sont très cliquables, bien qu’un peu nets sur les bords.

Kerf propose 15 différents types de bois, allant d’une option de cerisier à 69 $ à une offre de sapele figuré à 169 $. Vous pouvez même avoir un texte personnalisé ou une image gravée CNC sur le dos. Ceux illustrés ici sont le cerisier et le boîtier en bois de Bull à 99 $. Kerf offre 10% de réduction sur les étuis Pixel 4 avec code PRÉ-COMMANDER à la caisse en ce moment, ce qui aide un peu, mais ce sont quelques-uns des cas les plus chers là-bas. Vous devez payer pour jouer.

Verdict: Achetez-le si vous avez la pâte et préférez la forme à la fonction.

Acheter: Kerf

Je suis fan des housses de téléphone de Moment depuis que je les ai utilisées pour la première fois avec le Pixel 2 XL. Bien qu’ils soient principalement un moyen d’utiliser les objectifs d’appareil photo plutôt chers de Moment, ils se révèlent également être de bons cas à eux seuls. La variante Pixel 4 n’est pas différente.

Comme avec tous les cas Moment, ma préférence est toujours le support en bois. L’option canvas n’est pas mauvaise non plus, mais le noyer ajoute juste un peu de flair. Gravé dans le bois est un texte subtil “Vive le preneur de photos”, avec un logo Moment également subtil au-dessus du bois. Le reste du boîtier est fait d’un matériau caoutchouté confortable qui a une belle finition mate résistante aux empreintes digitales. Les quatre coins sont bien protégés et la lèvre avant suffit pour dégager un protecteur d’écran. De plus, la lèvre en bas du téléphone est plus basse que les autres pour permettre le balayage maison / récent du Pixel 4 – un ajout très réfléchi et utile.

La zone autour du module de caméra à l’arrière est un peu funky, mais cela, bien sûr, est de permettre l’utilisation des objectifs de la caméra. L’objectif peut être vissé sur les appareils photo standard et téléobjectif, et il y a une belle petite ligne d’alignement sur le côté du boîtier pour faciliter l’installation. Je n’ai eu aucun problème avec mes lentilles, ce qui n’est pas surprenant étant donné que Moment fabrique à la fois l’étui et les lentilles. Les boutons sont standard; ils ne sont pas particulièrement faciles à appuyer, mais ils sont toujours tactiles. Les découpes sont bien dimensionnées. J’apprécie également les trous de lanière symétriques de chaque côté du bas.

Le fait que je recommanderais cet étui même à ceux qui n’ont pas l’intention d’acheter un objectif Moment devrait indiquer à quel point j’aime cet étui. Il est cher à 40 $, mais c’est par ailleurs un étui assez parfait et bien conçu. Si vous songez à en prendre un, je recommanderais certainement l’option en bois de noyer sur la toile; cela rend juste le cas plus spécial.

Verdict: Achetez-le si vous pouvez débourser les 40 $.

Acheter: Moment

Ayant été déçu par les offres de Bellroy pour le Pixel 3, j’ai été ravi en découvrant à quel point le Rugged Case de Nomad était agréable en comparaison. Malheureusement, l’étui robuste de cette année a pris un peu de recul en matière de qualité, bien qu’il s’agisse probablement de votre meilleur pari pour un étui en cuir Pixel 4.

Lorsque j’ai sorti la version Pixel 3 de l’étui robuste Nomad l’année dernière, je me souviens avoir été surpris par la souplesse et l’adhérence du cuir par rapport à l’étui Bellroy. J’ai également été surpris lorsque j’ai tenu la version Pixel 4 pour la première fois, mais pour la raison complètement opposée. Cette fois-ci, le cuir a une texture beaucoup plus glissante, ce qui rend l’étui beaucoup moins premium. Le site de Nomad dit qu’il est toujours en cuir Horween au tannage végétal, et que le grain fin a toujours l’air bien, mais il n’est tout simplement pas aussi bon que l’année dernière. Malgré cela, le cuir est toujours aussi facile à bosseler. Heureusement, l’odeur de cuir est toujours présente.

Le cuir mis à part, cependant, c’est en fait un cas assez compétent. Il est très protecteur, tenant le téléphone plus fort que la plupart des autres que j’ai testés. Les côtés sont suffisamment épais pour assurer une absorption des chocs adéquate pour une utilisation quotidienne, mais pas tellement qu’ils sont nettement plus larges dans la main. La lèvre est assez haute pour dégager un protecteur d’écran en verre. L’intérieur est doublé de microfibre, ce qui est une belle touche. Les boutons pourraient faire saillie un peu plus sur le corps, mais ils vont bien autrement. Les découpes sont précises et il y a en fait deux boucles de longe de chaque côté du bas du téléphone.

L’étui robuste Nomad n’est pas aussi bon que l’an dernier, ce qui signifie que le prix déjà élevé de 49,95 $ n’est plus aussi justifiable. Cependant, la seule alternative que je connaisse pour le Pixel 4 est l’étui en cuir Bellroy à 40 $, qui est toujours inférieur au Nomad à tous égards, sauf le prix. À moins que vous, nos chers lecteurs, puissiez recommander un autre étui en cuir Pixel 4 que je ne connais pas, le Nomad est probablement toujours la meilleure option. Il est disponible en noir et en brun rustique.

Verdict: Achetez-le si vous avez besoin d’un étui en cuir.

Acheter: Nomade

La plupart d’entre nous connaissent OtterBox pour ses énormes boîtiers Defender, mais la société propose également des offres moins volumineuses. Pour ceux qui travaillent dans des environnements plus difficiles mais ne veulent pas la majeure partie du Defender, la symétrie semble être une alternative décente.

Tout d’abord: si vous vous souciez des matériaux haut de gamme, ce n’est pas le cas pour vous. Le dos est construit en polycarbonate dur et texturé qui semble très bon marché. Cela dit, il semble être assez durable et résistant aux rayures. La couche intérieure en caoutchouc constitue l’avant du boîtier et dégage un protecteur d’écran en verre. Les découpes sont agréables tout autour, avec un dégagement suffisant pour la caméra et le port de charge.

Le boîtier lui-même semble très solide sans être trop énorme. Quand je suis allé changer un choc sur ma voiture, j’ai attrapé cette affaire, et elle a bien fait son travail. Le caoutchouc est devenu tout gras, mais il s’est lavé facilement. Le dos a survécu sans imperfections, malgré un peu renversé. J’apprécie également énormément les boutons faciles à appuyer, qui sont probablement les meilleurs que j’ai utilisés sur un étui Pixel 4 jusqu’à présent.

À son PDSF de 51 $, la symétrie est difficile à recommander. Le prix actuel de 36 $ sur Amazon est plus acceptable, bien que je ne sache pas encore s’il vaut, disons, 2,5 fois un étui Spigen Tough Armor. En fin de compte, cet étui n’est certainement pas la meilleure valeur là-bas de quelque manière que ce soit, mais si vous recherchez un étui bien fait et que vous travaillez sur le terrain, c’est une bonne option. Il est disponible en noir, en bleu saphir secret, en jaune Apsen Gleam et en une étrange couleur Gradient Energy.

Verdict: Achetez-le si vous l’aimez, mais sachez que ce n’est pas le meilleur rapport qualité-prix.

Acheter: Amazon; OtterBox (Pixel 4), (Pixel 4 XL)

Peel est surtout connu pour vendre des étuis de téléphone minces, alors j’ai été un peu surpris lorsque des protecteurs d’écran en verre de marque Peel sont arrivés à ma porte. Pour faire court: ce n’est pas un bon protecteur d’écran.

D’après ce que je peux dire, la seule chose que Peel a eu à faire avec ce protecteur d’écran est la boîte. Dès que vous regardez à l’intérieur, il est évident que c’est le pire type de protecteur d’écran en verre. Il n’a pas d’adhésif sur la partie d’écran réelle, uniquement sous la zone de bordure noire. Cela conduit généralement à de graves problèmes de sensibilité au toucher, mais il est à peu près imperceptible dans le cas du Peel. C’est pratiquement le seul bon aspect de ce produit.

L’installation est assez simple, mais aucun outil d’alignement n’est inclus. Je pensais que le montage était correct jusqu’à ce que je commence à utiliser le téléphone, à ce moment-là, j’ai réalisé que les bordures noires pénétraient réellement dans l’espace de l’écran. Dans Slide for Reddit, par exemple, je peux à peine voir les lignes sur le côté indiquant quel commentaire répond à quel.

Le revêtement oléophobe n’est pas excellent – il est suffisamment glissant, mais il fait relativement peu pour masquer les empreintes digitales. Ce n’est pas le pire que j’aie jamais utilisé, mais cela laisse à désirer. Il y a un petit effet arc-en-ciel au milieu de l’écran – un effet secondaire courant de l’absence d’adhésif. J’ai également remarqué que la découpe de la caméra avant a en quelque sorte accumulé une tonne de poussière en dessous, malgré le fait que j’ai nettoyé complètement l’écran avant l’installation.

Ce protecteur d’écran ne vaut pas près des 29 $ qu’il vend. Je n’ai aucune preuve, mais il semble légitimement être un produit chinois standard qui coûte 0,50 $ chacun en vrac sur Alibaba. Les marges bénéficiaires de ce protecteur d’écran doivent être ridicules – ce qui serait bien, s’il s’agissait en fait d’un produit bien équilibré. Bien sûr, c’est un peu moins cher que les offres OtterBox et ZAGG, mais il existe des protections d’écran en verre Pixel 4 bien examinées sur Amazon pour environ 2,25 $ la pop dans un pack de 4. Il n’y a pas de monde dans lequel je puisse recommander l’offre de Peel.

Verdict: Ne l’achetez pas.

Acheter: Peler

Il existe une poignée de sociétés qui proposent des étuis incroyablement minces, et Peel est l’un des plus grands noms du jeu. Si vous cherchez à garder votre téléphone fidèle à sa forme d’origine mais que vous voulez toujours un peu de protection, les étuis Peel valent vraiment la peine d’être examinés.

Personnellement, j’aime la façon dont le Pixel 4 se sent dans la main sans étui, et un étui comme le Peel est à peu près le plus proche que vous pouvez raccourcir de quelque chose comme une peau de marque. On a presque l’impression qu’il n’y a rien au téléphone. Le matériau est mat et résistant aux empreintes digitales, bien qu’il se raye assez facilement. Les boutons ne sont que des découpes, mais c’est parfaitement acceptable étant donné que le boîtier est tellement mince. Les autres découpes sont également correctement dimensionnées.

De toute évidence, ce cas est très faible du côté de la protection. Oui, il entoure complètement le téléphone et il a un peu de bosse pour protéger l’appareil photo, mais il ne protégera vraiment pas beaucoup plus que les rayures ou les chutes les plus légères, d’autant plus qu’il n’y a pas de lèvre à l’avant. Je lui fais confiance un peu plus qu’une peau, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Étant donné la minceur du matériau, vous devez être un peu prudent lorsque vous le mettez pour ne pas le froisser; J’ai trouvé que mettre les 2 coins supérieurs en premier, puis en bas à droite et en bas à gauche en dernier me convenait le mieux.

Ce cas est un excellent exemple de forme sur fonction, mais cela pourrait valoir la peine pour certains d’entre vous. Ce n’est pas bon marché à 29 $ (ou 24 $ sur Amazon), mais il semble que les offres de MNML et de Totallee sont maintenant au même prix, sinon plus. Il est disponible en “blackout” et en argent.

Verdict: Achetez-le si vous aimez le look.

Acheter: Peler; Amazon (Pixel 4), (Pixel 4 XL)

Lorsque je suis entré dans les smartphones il y a près d’une décennie, je me souviens avoir pensé à Ringke comme un concurrent direct de Spigen. L’opération de Spigen n’a augmenté que depuis, mais Ringke s’est en quelque sorte effacé à l’arrière-plan. La société produit toujours des boîtiers comme ce Fusion X pour le Pixel 4, bien que je ne puisse pas dire que je suis un fan.

Je n’aime pas vraiment le design du Fusion X, mais je peux voir à quel point il pourrait plaire à certains. Il a certainement l’air robuste avec la géométrie aléatoire et les coins saillants, mais en réalité, ce n’est pas une OtterBox. Pour commencer, le boîtier lui-même est plutôt mince et la lèvre avant est acceptable au mieux. Le haut et le bas de la lèvre sont un peu plus hauts que les côtés, mais laissez tomber votre téléphone avec cet étui sur le visage et il ne se portera probablement pas bien. Les coins épais aident probablement avec les gouttes, mais ils s’enfoncent dans vos mains pendant l’utilisation. De plus, le boîtier est assez difficile à saisir et à retenir car il y a très peu de surface sur les côtés.

D’autres aspects de l’affaire ne sont pas particulièrement louables non plus. Le matériau n’est pas très premium et peut craquer de temps en temps. Le dos transparent est très enclin à montrer des empreintes digitales. Les découpes, bien qu’utilisables, sont imprécises, en particulier autour du module de caméra. Les boutons sont merveilleusement cliquables, mais les boutons de volume sont difficiles à localiser sans regarder le boîtier. Pour ce que ça vaut, il y a un petit trou dans lequel vous pouvez boucler une longe, si c’est votre genre de chose.

Dans un monde avec tant de bons étuis bon marché, le Fusion X ne peut tout simplement pas rivaliser. Ce n’est pas très protecteur, ça ne fait pas du bien dans les mains, c’est mal construit … dois-je continuer? Le Fusion X coûte 10,99 $, bien qu’il y ait un coupon Amazon de 20% à la date de publication. Il est disponible en noir, Camo Black et Space Blue.

Verdict: Ne l’achetez pas; il y a de meilleurs cas pour le même argent.

Acheter: Amazon (Pixel 4), (Pixel 4 XL); Ringke

S’il y a un cas sur lequel je pouvais compter, c’est le Presidio Grip de Speck. J’ai utilisé ce modèle de boîtier avec de nombreux téléphones au fil des ans, et la formule est toujours restée la même. La version Pixel 4 est exactement aussi bonne que ce à quoi je m’attendais, et c’est une excellente option pour la plupart.

Une grande partie de cela sera une répétition de ce que j’ai dit l’année dernière à propos de la version Pixel 3, mais c’est parce que ce n’est toujours qu’un bon cas, même sans aucun changement. Le design est toujours propre, avec les virures en caoutchouc ajoutant un peu de flair (et aussi d’adhérence et d’absorption des chocs). L’entourage rigide est très solide avec juste un peu de flexibilité, et l’intérieur a une doublure en caoutchouc. Les coins sont renforcés et la lèvre à l’avant garantit que votre écran reste protégé.

Comme prévu, les boutons sont agréables et tactiles – ils nécessitent un peu plus de force pour enfoncer que je ne l’aurais aimé, mais ce n’est en aucun cas un dealbreaker. Les découpes sont toutes précises, avec un bon dégagement pour les gros câbles USB-C et une protection pour le module de caméra arrière massif. Le logo de Speck est en haut à droite du dos, comme il l’est toujours sur ces étuis.

Le Presidio Grip est le cas que je prendrais chaque fois que je fais quelque chose en plein air. Cela ne veut pas dire que c’est inutilisable pour d’autres routines – j’ai juste d’autres cas, un peu moins encombrants que je préfère utiliser quotidiennement. Si vous êtes un peu un klutz ou si vous faites juste beaucoup de travail à l’extérieur, c’est un excellent cas. Il autocollants pour 39,99 $ pour les versions Pixel 4 et Pixel 4 XL, mais le modèle Pixel 4 peut actuellement être acheté pour environ 10 $ sur Amazon. Il est disponible en noir / noir, gris marbré / gris anthracite, bleu Bali / bleu Skyline, bleu côtier / noir et rose perroquet / rose papaye.

Verdict: Achetez-le si vous avez besoin de quelque chose avec un peu plus de protection que votre étui moyen.

Acheter: Amazon (Pixel 4), (Pixel 4 XL); Speck (Pixel 4), (Pixel 4 XL)

Spigen est l’un des fabricants de boîtiers les plus connus du secteur en ce moment, et pour une bonne raison – la société produit constamment des boîtiers de haute qualité mais abordables. Le Liquid Air est peut-être l’un des meilleurs exemples, car c’est quelque chose dont le consommateur régulier qui veut juste un bon étui sans fioritures sera entièrement satisfait.

Comme vous pouvez le constater à cause de l’absence d’une section “pas si bonne” ci-dessus, je ne trouve pas vraiment de défauts avec le Liquid Air. Ce n’est pas un étui fantaisie avec des matériaux exotiques ou des caractéristiques spéciales, mais il n’essaie pas d’en être un. Il s’agit essentiellement d’une coque en TPU assez protectrice, et c’est tout ce que la plupart des gens voudront d’un étui. Le motif à l’arrière est très faible, mais il ajoute le plus petit flair. Il y a aussi de petites crêtes diagonales sur les côtés du boîtier qui améliorent probablement légèrement l’adhérence. Il y a aussi une marque Spigen imperceptible près du bas de l’un des côtés.

En termes de protection, il s’agit d’un cas étonnamment solide. Les côtés sont plus rigides et légèrement plus épais que le dos, ce qui facilite l’absorption des chocs et maintient le boîtier bien enroulé autour du téléphone. La lèvre efface facilement un protecteur d’écran en verre et ne tente pas de se détacher du téléphone lors d’un impact face vers le bas, et l’appareil photo obtient une partie légèrement surélevée pour un peu de protection supplémentaire. Les boutons sont tactiles et faciles à pousser, et les découpes sont toutes assez précises.

Le Liquid Air est un bon étui, clair et simple. Il est protecteur, il n’a pas l’air offensant et à 11,99 $, il est bon marché. Si vous êtes le genre de personne qui ne se soucie vraiment pas de ce qui se trouve sur votre téléphone tant qu’il est protégé, c’est une excellente option. Vous pouvez l’avoir dans n’importe quelle couleur … tant qu’il est noir.

Verdict: Achetez-le si vous voulez juste un bon étui sans fioritures.

Acheter: Amazon (Pixel 4), (Pixel 4 XL)

L’un de mes premiers cas Spigen était le Neo Hybrid, que j’avais pour le Nexus 5 et le Galaxy Note III. À l’époque, il avait la même construction de base – TPU avec un cadre extérieur en plastique dur – mais il y a eu un certain nombre de changements depuis. Bien que le Neo Hybrid ne soit pas quelque chose que j’achèterais pour moi-même, c’est toujours un excellent cas, surtout pour l’argent.

Le Neo Hybrid couvre tous les éléments essentiels de la protection (matériau aux quatre coins, une grande lèvre avant et une bosse de caméra arrière). However, it is worth noting that the hard plastic frame likely makes the Neo Hybrid less shock absorbent than most other cases of the same size. The materials are nice; the TPU back has an interesting crosshatch pattern, and the gunmetal frame has a shiny finish that is resistant to fingerprints. This frame isn’t made of the most grippy material, though, so some might find the phone difficult to pick up and/or hold onto. I didn’t have this issue, but it seems like a relatively common complaint on Amazon. There is some Spigen branding on the back, and “Neo Hybrid” is carved into the side. Like with all other Spigen cases I’ve tried out, the cutouts are well-sized and accurate.

If I had to nitpick a particular downside of this case, it would be the buttons. They’re still passable, but they do require a decent bit of force — much more than early Neo Hybrid cases with their hard plastic buttons needed. If you really like the design of the case, it’s not worth passing up on, but it’s something to be wary about if you do like buttons that can be easily pressed. Also, the case is a bit difficult to install and remove, but at least that means it’s on the phone firmly once it’s installed.

I like most of Spigen’s other cases better than the Neo Hybrid, but if you’re into the look, you can’t go wrong for how low it’s priced. Just be wary if you’re a stickler for good buttons or have issues with phones and cases slipping out of your hands. The Neo Hybrid is available in gunmetal (pictured) for $13,99 and burgundy (which has a gold frame) for an extra dollar.

Verdict: Buy it if the minor flaws don’t bother you.

Acheter: Amazon (Pixel 4), (Pixel 4 XL)

For those who like to retain their phone’s slim profile while still adding a bit of protection, Spigen’s Thin Fit has long been a great option. The Pixel 4 version is no different; it doesn’t really add anything new, but it didn’t really need any improvements.

As always, the Thin Fit lives up to its name. Short of the paper-thin Peel and MNML cases, this is pretty much as slim as it gets. It’s constructed of a single piece of polycarbonate and simply snaps onto the phone. The back has a nice soft-touch finish, which is fairly resistant to fingerprints. There are no buttons, just some cutouts, which I personally prefer on this style of case. The Spigen branding on the back seems to have grown a bit from the Pixel 3 Thin Fit, but it’s still pretty much unnoticeable with the black color. I’m also a big fan of the magnet insert space that Spigen provides on every Thin Fit, as it makes using it with a magnetic car mount a breeze.

If you’re looking for maximum protection, this obviously isn’t the case for you. There is a small lip on the front that might protect your screen from impact, but it does not clear a glass screen protector. It’s also missing around the buttons to make those easier to push, so that area of the front is a bit more prone to damage. The camera module gets a small hump, which is good. Of course, there’s no real shock absorption with a case like this, so you definitely want to be a bit more careful with this.

For $9.99, you really can’t go wrong with a Thin Fit. It’s nothing fancy, but it’s a great case in general for those who are a bit more careful with their phones. It’s available on Amazon for both the Pixel 4 and Pixel 4 XL in black and white (though the white colors command a premium for whatever reason).

Verdict: Buy it as long as you’re not completely clumsy.

Acheter: Amazon (Pixel 4), (Pixel 4 XL)

When it comes to screen protectors, ZAGG has been in the business for longer than almost anyone else. The company currently offers three glass screen protectors for the Pixel 4 under its InvisibleShield line: Glass Elite (this one), Glass Elite VisionGuard, and Glass Elite VisionGuard+. The Glass Elite is the cheapest one, but at a $40 retail price, it’s still very expensive for a screen protector.

The Glass Elite went on very easily; all I had to do was clean the screen, lay the plastic guide tool around the phone, and drop the screen protector into place. I was also pleased that there weren’t any bubbles or air gaps on the sides — a problem entirely too common with even pricier screen protectors. However, once I started using it, I was shocked by how poor the oleophobic coating was, especially considering how much of the packaging ZAGG dedicates to talking about its “ClearPrint” technology. This is a huge problem, as there’s often so much oil on the screen that it distorts the screen’s colors. I’m not someone with especially oily hands, either. I also take issue with the inherent design of the screen protector; while I understand that the large cutout at the top leaves more margin for error during installation, it leaves the top of the phone’s glass prone to being scratched. In fact, that’s exactly what happened in my case when my phone was slid around facedown on the garage floor.

I expected a lot more for $40. ZAGG did also send me the VisionGuard and VisionGuard+, though I don’t exactly have high hopes for those more expensive offerings now, either. There is a limited lifetime warranty, but you have to cover shipping costs that you might be more inclined to put towards a cheaper, better product. I’d suggest you look elsewhere for your screen protector needs.

Recommendation: Don’t buy it.

Acheter: Best Buy (Pixel 4), (Pixel 4 XL); ZAGG (Pixel 4), (Pixel 4 XL)