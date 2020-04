Avis sur l’iPhone SE 2020: bon téléphone, très bon prix, mais pas pour les critiques

Les commentaires pour le nouvel iPhone SE sont arrivés. Ils sont, dans l’ensemble, positifs, notant principalement les bonnes spécifications techniques de l’appareil aux côtés de son prix attractif. Il y a cependant quelques éléments supplémentaires qui méritent réflexion, comme l’absence de FaceID.

Joanna Stern: l’iPhone SE est «pour les personnes qui n’aiment pas les nouveaux iPhones»

Écrivant dans le Wall Street Journal, Joanna Stern a déclaré:

L’iPhone SE est un excellent téléphone. Il n’est tout simplement pas destiné à ceux d’entre nous qui mettent à niveau nos téléphones chaque année ou deux.

Elle a dit que de nombreuses personnes l’ont contactée et continuent d’utiliser d’anciens iPhones. Ces utilisateurs aiment certaines des anciennes fonctionnalités comme TouchID et préfèrent le facteur de forme plus petit. Ils veulent mettre à niveau leur appareil, mais ne peuvent pas ou ne paieront pas pour un modèle haut de gamme. L’iPhone SE «plaît à ceux qui aiment encore leurs anciens modèles et qui ne veulent pas hypothéquer leur maison pour un téléphone de la taille du Nebraska», note Mme Stern.

Ailleurs, la revue note les autres avantages que l’iPhone SE apporte, notamment un appareil photo décent et un nouveau processeur A13 puissant. Un inconvénient – apparemment, la durée de vie de la batterie n’est pas si grande par rapport aux appareils haut de gamme d’Apple. Consultez également sa critique vidéo. Nous gérons tous le verrouillage de différentes manières.

John Gruber: «Un peu frustrant… étonnamment bon rapport qualité-prix»

Sur Daring Fireball, John Gruber est légèrement moins positif. Encore une fois, il est très impressionné par la caméra et la puissance de traitement proposées pour le prix. Cependant, il préfère la façon dont les utilisateurs peuvent interagir avec l’iPhone X et les appareils ultérieurs, c’est-à-dire ceux avec FaceID:

Une fois que vous vous serez habitué au modèle d’interaction post-iPhone-X, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Une semaine avec la nouvelle SE n’a pas ébranlé ma conviction que la conception d’interaction de style X est supérieure. Pas un iota.

Au-delà de cela, il semble que le plus gros problème de M. Gruber avec le nouvel iPhone SE soit le manque d’espace d’écran par rapport aux autres modèles. Mais, comme il le note:

Personne considérant un iPhone SE n’est pas au courant de sa taille. Les acheteurs SE en achètent un malgré sa taille plus petite ou à cause de cela.

Marques Brownlee: “iPhone SE pourrait être la chose la plus importante qu’Apple ait faite cette année.”

Dans sa revue vidéo, Marque Brownlee décrit l’iPhone SE «comme l’un des téléphones les plus importants depuis longtemps.

Cette vidéo est assez sympa car elle vous guide tout au long du processus de déballage et des spécifications techniques. Un autre fan de la puce A13, dit-il, “les frais généraux de performance sont fous”.

Matthew Panzarino: «Un excellent téléphone pour des millions de personnes»

Pas déraisonnablement, le rédacteur en chef de Techcrunch, Matthew Panzarino, note:

Il y avait un sentiment général de haussement d’épaules à propos d’Apple produisant un téléphone à partir de leurs pièces de rechange.

Comme John Gruber, M. Panzarino manque FaceID mais il pense que si l’appareil est petit, il n’est «pas trop petit». De plus, et vous remarquerez peut-être un thème maintenant… il dit que le nouvel iPhone SE est «super rapport qualité-prix, juste vraiment fracassant. Et un putain de bon téléphone. “

TL / DR

Pour résumer, toutes les critiques que j’ai lues ou regardées pensent que l’iPhone SE 2020 est un excellent appareil au prix. Il a un appareil photo décent, une puce puissante et plaira aux gens qui ne veulent pas d’un appareil ginormous dans leur poche / sac à main. Ce n’est pas pour les utilisateurs expérimentés – je ne pense pas que les examinateurs en achèteront un pour eux-mêmes – mais ce sera une offre très attrayante pour de nombreux autres utilisateurs. Il est bon que ces critiques, qui ont tendance à utiliser des appareils haut de gamme, aient reconnu le marché cible et à quel point l’iPhone SE sera attrayant pour ce marché.