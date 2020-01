Baisse des prix! 3 300 $ de formation à la certification SQL pour seulement 33 $

L’ère des données est arrivée et elle crée rapidement des emplois. Les administrateurs, les analystes et les scientifiques sont tous nécessaires, et le budget de ces data crunchers n’est pas insignifiant. Si vous voulez voir si vous avez ce qu’il faut, la formation à la certification SQL est votre chemin.

SQL est le plus langage de programmation largement utilisé pour gérer et communiquer avec des bases de données. Le pack complet de certification Microsoft et Oracle SQL peut vous donner les compétences SQL dont vous avez besoin et vous former aux examens de certification.

Cette Pack de 11 plats s’étend sur plus de 120 heures de formation adaptée aux débutants. Vous commencerez par préparer votre qualification Microsoft 70-461 en apprenant à écrire des requêtes Transact-SQL de base pour Microsoft SQL Server 2012.

À partir de là, vous vous préparerez à six examens Microsoft SQL Server 2012 plus avancés, deux examens Microsoft SQL Server 2016 et deux examens OCP Oracle 12c.

Chaque certification que vous ajoutez à votre CV valider vos connaissances SQL et vous rendre plus désirable pour les employeurs potentiels.

Points forts du bundle de certification SQL:

Les 11 kits d’apprentissage du bundle ont un valeur au détail combinée de près de 3 300 $, mais vous pouvez obtenir le package total pour seulement 39 $. Au fur et à mesure que les investissements changent de carrière, c’est une affaire.

Il n’y a que quelques jours pour exécuter l’offre, donc appuyez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus.

39, 00 $

L’ensemble complet de certification Microsoft et Oracle SQL

Économisez 3250 $ .00

