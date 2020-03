Baisse des prix! Chargez n’importe où avec cet adaptateur de prise de voyage pratique

Les banques d’alimentation sont pratiques, mais même elles ont besoin d’être rechargées de temps en temps. L’adaptateur de prise de voyage flexible, illustré dans la vidéo maladroite ci-dessus, vous permet charger n’importe quoi n’importe où. Il est proposé dès maintenant.

Certains adaptateurs de prise se chargent lentement et ne fournissent qu’une seule prise, mais pas cet adaptateur. Vous pouvez charger jusqu’à quatre appareils avec ports USB et USB-C, et deux prises américaines. L’un des ports USB est même équipé de Quick Charge 3.0 pour que vous puissiez vous recharger rapidement.

Choisissez parmi six adaptateurs pour recharger dans 200 pays.

Fidèle à son nom, l’adaptateur de prise mondiale fonctionne dans les pays du monde entier. L’adaptateur de prise comprend six prises SwAdapt que vous pouvez échanger en quelques secondes pour recharger n’importe où d’Israël au Japon. L’adaptateur est même compatible avec bateau de croisière au cas où vous vous préparez pour une escapade nautique.

L’un des plus grands défis en vacances est de savoir comment tout ranger dans votre sac. L’adaptateur de prise de voyage mondial est 20% plus petit que la concurrence, mesurant moins de 2,5 pouces de chaque côté. Vous pouvez le ranger dans un bagage à main ou même dans une poche cargo pour un voyage facile.

L’adaptateur de prise de voyage mondiale en un coup d’œil:

Chargement quatre en un avec deux entrées USB et deux prises américainesConnexion à trois broches avec mise à la terreTaille ultra-compacteSix accessoires de prise inclus compatibles dans plus de 200 pays

L’adaptateur de prise de voyage dans le monde valeur au détail de 34,99 $ mais vous pouvez vous procurer le vôtre dès maintenant pour seulement 24,99 $. Il a un Évaluation de 4,7 étoiles sur Amazon, il est donc prêt pour toutes les prises auxquelles vous le branchez.

L’accord ne durera pas longtemps, alors vérifiez-le via le widget au dessous de.

24, 99 $

Adaptateur de prise World Travel

Économisez 10,00 $

Achetez-le maintenant

