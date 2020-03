Baisse des prix! Devenez un as Adobe pour seulement 39 $ (97% de réduction)

le Adobe Creative Cloud n’est pas seulement pratique pour faire briller votre Instagram – il fait également partie intégrante d’un carrière de graphiste. Si vous souhaitez apprendre à partir de zéro ou simplement perfectionner vos compétences, l’ensemble de certification Adobe CC complet 2020 est votre guichet unique. À l’heure actuelle, il est proposé pour seulement 39 $.

Avec neuf kits d’apprentissage et 60 heures de contenu, vous pouvez choisir exactement les programmes que vous souhaitez maîtriser. Photoshop et Illustrateur sont deux des outils les plus utilisés dans le package Adobe CC, et vous les trouverez tous les deux bien représentés dans cet ensemble.

Le Creative Cloud s’étend bien au-delà de ces deux puissances créatives. Kits d’apprentissage spécialisés axés sur Effets secondaires, Premiere Proet Lightroom sont tous inclus. Même si vous pouvez à peine dessiner un stickman, vous pouvez toujours devenir un pro dans ce logiciel.

Points forts d’Adobe CC 2020:

Les neuf kits d’apprentissage de l’ensemble complet de certification Adobe CC 2020 ont une combinaison valeur au détail de 1800 $, mais ils peuvent être à vous pour seulement 39 $ de Tech Deals en ce moment. C’est un petit investissement pour devenir un pro du graphisme.

L’horloge de l’accord montre que l’offre expirera très bientôt, donc cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier.

