Baisse des prix! Économisez 58% sur le Lenovo ThinkPad E490

Les ordinateurs portables à tous les niveaux sont meilleurs que jamais, mais ils ne sont pas tous créés égaux. Certains sont conçus pour la navigation, certains pour les médias et d'autres pour les jeux. Mais si vous cherchez un ordinateur portable pour les entreprises, Lenovo semble être la voie à suivre, et aujourd'hui, vous pouvez vous procurer le puissant Lenovo ThinkPad E490 pour seulement 449,10 $.

Le ThinkPad est parfait pour les besoins quotidiens de votre entreprise car il est robuste et doté de nombreuses fonctionnalités. CA offre jusqu'à 13 heures d'autonomie d'une batterie de 45 Wh et de la technologie de charge rapide à recharge à 80% en une heure. Chaque ThinkPad est rigoureusement testé avec des vérifications de charnières, des tests de ventilateur et des tests de vibrations et de chocs.

Vous pourriez penser que parce que c'est un ordinateur portable professionnel, ce sera une machine boxy laide, mais le ThinkPad E490 est habillé pour impressionner. Il est assez léger pour se glisser sous le bras lors de vos déplacements et vous pouvez choisir entre deux couleurs. Le E490 contient un processeur Intel i5 de 8e génération et 500 Go de mémoire pour mener à bien vos tâches quotidiennes.

Lenovo ThinkPad E490 en bref:

Processeur Intel Dual-Core i5-8145U

Graphiques Windows 10 Professionnel 64 bits et Intel UHD 620

8 Go de RAM, 250 Go de SSD

Intel 9260-AC Wi-Fi et Bluetooth 5.0

Écran HD antireflet de 14 pouces

Le Lenovo ThinkPad E490 possède un valeur au détail de 1089 $ mais vous pouvez obtenir le vôtre dès maintenant pour seulement 449,10 $. Vous pouvez profiter d'économies instantanées et d'un eCoupon pour économisez plus de 600 $ et allumez votre jeu d'ordinateur portable professionnel.

De telles économies ne durent jamais très longtemps, cliquez sur le widget ci-dessous et obtenez votre tout nouvel ordinateur portable.

449 $ .dix Lenovo ThinkPad E490 sauver 639 $ .90 Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB.