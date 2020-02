Baisse des prix! Économisez près de 90% sur 5TB Polar Cloud Storage

Les options de stockage cloud premium nécessitent généralement des abonnements mensuels qui s’additionnent rapidement. L’offre d’aujourd’hui vous offre accès à vie à Stockage Cloud Polar pour un paiement unique d’aussi peu que 39,99 $.

Polar Cloud Storage est un solution de sauvegarde complète pour protéger vos précieuses photos, vidéos, documents importants et autres données précieuses. Intuitif et convivial, cette plate-forme vous donne un contrôle total de vos données, vous permettant de gérer, trier, localiser et prévisualiser facilement des fichiers en un seul clic.

Technologie de pointe comme la déduplication et les téléchargements au niveau des blocs.

De nombreux services de stockage dans le cloud se vantent d’avoir la plate-forme la plus sécurisée ou le moyen le plus simple de trouver vos fichiers, mais Polar Cloud Storage tient ses promesses. Elle repose sur Amazon Web Services pour garder vos données en sécurité et accessibles à vous seul.

Polar Cloud Storage fournit des temps de service et des sauvegardes plus rapides, avec technologie de pointe telles que la déduplication et les téléchargements au niveau des blocs pour garder vos données facilement accessibles et gérables.

Polar Cloud Storage en un coup d’œil:

Jusqu’à 5 To de stockage à vieInfrastructure Amazon AWSCryptage AES 256 bits puissantLecteurs de sauvegarde locaux, externes et réseau

2 To de stockage cloud devraient être suffisants pour la plupart des gens, et un abonnement à vie est vaut près de 600 $. À l’heure actuelle, vous pouvez vous inscrire pour seulement 59,99 $.

Si vous avez un niveau d’espace en ligne différent à l’esprit, Polar propose également des offres sur des plans de 1 To et 5 To pour répondre à vos besoins. le Forfait 1 To est disponible pour seulement 39,99 $.

Nous ne savons pas combien de temps durera cet accord, et c’est jamais trop tôt pour protéger vos fichiers. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour consulter les offres.

