Baisse des prix! Gagnez un e-diplôme DevOps pour seulement 20 $

En optimisant le développement et les opérations d’une entreprise, les ingénieurs DevOps aident les entreprises fournir de meilleurs produits plus rapidement. C’est pourquoi les pros certifiés sont de plus en plus demandés.

Selon Glassdoor.com, le spécialiste moyen gagne près de 100 000 $ par an, il peut donc s’agir d’un cheminement de carrière lucratif. L’ensemble complet DevOps E-Degree peut être votre tableau de bord dans ce domaine, et c’est 89% de réduction maintenant.

Dans 261 leçons à travers six kits d’apprentissage, vous vous familiariserez avec les concepts et outils DevOps essentiels. Tout d’abord, vous plongerez dans des aspects clés tels que les algorithmes, l’ingénierie logicielle, la sécurité Linux, la mise en réseau, les scripts et l’édition de fichiers.

Explorez les outils DevOps que les pros utilisent.

Vous explorerez ensuite la collaboration avec Outils DevOps utilisés par les pros, comme Ansible, Chef, Git, Vagrant, Puppet, Jenkins, Kubernetes, etc. Ne vous inquiétez pas; à la fin des six kits d’apprentissage, ces termes auront beaucoup plus de sens.

Vous allez compléter votre e-degré avec un test final et un projet. Encore mieux, vous pouvez revenir en arrière et revoir la formation autant que vous le souhaitez avec accès à vie.

La valeur au détail d’origine de l’ensemble complet DevOps E-Degree est de près de 200 $, mais vous pouvez vous inscrire maintenant pour seulement 19,99 $. C’est une offre, vu que vous obtenez 88 heures de contenu dirigé par des experts.

le l’accord n’est que temporaire, cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus.

19, 99 $

L’ensemble complet DevOps E-Degree

Économisez 179,01 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.