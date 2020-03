Baisse des prix! Prenez ce haut-parleur conducteur d’os pour seulement 26,99 $

Audio, rencontrez l’innovation. Le haut-parleur HumBird de nouvelle génération utilise technologie de conduction osseuse pour projeter votre musique depuis presque n’importe quelle surface.

En plaçant simplement HumBird sur un objet creux, la surface devient un haut-parleur omnidirectionnel. En essayant différents objets, vous pouvez créer des expériences musicales uniques et personnalisées.

L’enceinte à conduction osseuse la plus petite et la plus polyvalente au monde.

Bien qu’il soit le plus petit haut-parleur à conduction osseuse au monde, vous pouvez toujours commencer la fête. Le haut-parleur HumBird peut générer jusqu’à 115 dB de bruit, et en placer deux à proximité passe automatiquement en Surround Sound 2.0.

Bien sûr, la conduction osseuse fonctionne également sur l’os. L’élégant et portable HumBird peut vous accompagner partout et générer un son que vous seul pouvez entendre tout en gardant les oreilles libres.

Le haut-parleur HumBird en un coup d’œil:

Découvrez la musique quatre à cinq fois plus fort que votre téléphone, atteignant jusqu’à 115 dB.Créez une expérience Surround Sound 2.0 en utilisant deux haut-parleurs HumBird interconnectés.Profitez d’un son personnalisable grâce à la technologie de conduction osseuse.Emmenez votre musique partout avec un design extrêmement compact.Écoutez de la musique jusqu’à trois heures en continu via Bluetooth 5.0.

Nous mettons en lumière le HumBird aujourd’hui parce que, pour un temps limité, vous pouvez économisez près de 40%. Le haut-parleur a une valeur au détail de près de 45 $, mais vous pouvez en acheter un aujourd’hui pour seulement 26,99 $.

Un ensemble de deux haut-parleurs est encore plus avantageux à seulement 44,99 $. Les intervenants sont disponibles en trois couleurs lisses.

le l’affaire n’a que quelques jours à courir, appuyez sur le widget ci-dessous pour le vérifier.

26, 99 $

Haut-parleur conducteur osseux HumBird

Économisez 17,91 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.