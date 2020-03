Baldur’s Gate 3: date de sortie, bandes-annonces, gameplay et tout ce que vous devez savoir

Lorsque vous pensez à des jeux vidéo Dungeons and Dragons vraiment emblématiques, le premier nom qui vous viendra toujours à l’esprit est Baldur’s Gate. Il y en a d’autres – Neverwinter Nights me vient à l’esprit – mais aucun d’entre eux ne tient la place sacrée dans le cœur des gens comme la série Baldur’s Gate.

Cela a pris du temps, mais Wizards of the Coast, les propriétaires de D&D, ont finalement accepté de permettre à une entreprise de mettre la main sur les droits de la franchise. Larian Studios – les créateurs de la très populaire série Divinity: Original Sin – a reçu les rênes et a demandé de créer un véritable successeur du RPG que nous connaissons et aimons tous.

Qu’est-ce que Baldur’s Gate 3?

Baldur’s Gate 3 est un jeu de rôle isométrique développé et publié par Larian Studios, avec un travail de support réalisé par Wushu Studios. Il se déroule dans le cadre des Royaumes oubliés de Dungeons & Dragons et est nommé ainsi en raison de la ville emblématique: Baldur’s Gate.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Baldur’s Gate est une ville située sur la côte de l’épée sur le continent de Faerûn et est le cadre de plusieurs modules de jeu de rôle de l’entreprise. Il figure également dans d’innombrables livres et campagnes D&D à travers le monde.

La ville elle-même a été le centre de beaucoup d’agitation au fil des ans, mais a été gardée en sécurité par les forces de l’ordre locales, The Watch, et a été un modèle d’inclusivité pour une grande partie de la côte de l’épée. Cela ne signifie pas qu’il n’a pas son propre ventre miteux. Il a toujours été un havre de paix pour les contrebandiers et les “Freetraders” – c’est-à-dire les pirates – mais la montre et l’ajout de la société de mercenaires Flaming Fists empêchent les criminels de devenir trop puissants.

Baldur’s Gate est l’endroit où vous allez pour obtenir ce dont vous avez besoin, quelle que soit cette chose. Dans ce cas, la chose que vous n’avez pas est là aussi. Des choses tentaculaires.

Vous pouvez jeter un œil à la cinématique d’ouverture de Baldur’s Gate III ci-dessous.

Ce sont les Illithid, et ils sont aussi effrayants dans le jeu qu’ils en ont l’air à l’écran. Les Illithid, ou Mind Flayers comme on les appelle parfois, sont des bêtes terrifiantes d’un autre avion qui ont fait leur chemin vers les Royaumes Oubliés dans Nautiloids – des navires à sauts de dimensions, et cette énorme chose tentaculée en arrière-plan – où ils cherchent à conquérir le mondes et manger les gens qui y vivent.

Clairement inspirés du mythe Lovecraftien, les Illithidés ont des pouvoirs psychiques et pour se reproduire – ce sont vraiment des gars dégoûtants – ils implantent leur têtard dans l’oreille d’une autre espèce et le têtard mange ensuite le cerveau jusqu’à ce qu’il prenne le dessus. Une fois que le têtard a atteint sa maturité, il transforme l’hôte en Mind Flayer complet que vous pouvez voir ci-dessus.

Les Illithid sont l’ennemi parfait de ce monde post-Stranger Things dans lequel nous vivons. Les Illithid sont ce que la deuxième série de Stranger Things a inspiré pour son grand méchant, et donc une toute nouvelle génération sait ce qu’ils sont et pourquoi ils font peur . Cela donne à Baldur’s Gate 3 une base de personnes intéressées par Illithid.

Histoire, gameplay et fonctionnalités de Baldur’s Gate 3

Les premières bandes-annonces que nous avons vues n’avaient pas de séquences de jeu, mais Larian a parlé davantage de ce à quoi nous pouvons nous attendre. En tant que créateurs de Divinity: Original Sin, Larian n’est pas étranger aux jeux de style isométrique et comme les deux jeux originaux de Baldur’s Gate étaient également isométriques, Baldur’s Gate III fait de même en tant que jeu isométrique.

Larian et Mike Mearls, directeur créatif de Dungeons & Dragons chez Wizards of the Coast, ont expliqué comment le jeu doit refléter la façon dont D&D joue et que beaucoup de mécanismes de jeu refléteront le jeu entre le Game Master dans D&D et vous, le joueur. On parle même d’un “Mode DM” – vous donnant la possibilité de créer votre propre histoire dans l’histoire. Bien que cela n’ait pas été confirmé, Divinity dispose d’un mode DM et il serait fou de ne pas l’inclure dans un jeu basé sur D&D.

Nous avons pu voir le gameplay du jeu lors d’une révélation au début de 2020, qui montre un aperçu en cours de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre. Vous pouvez en lire plus dans notre couverture d’aperçu. Voici quelques faits saillants:

Au début du jeu, votre personnage a un têtard implanté dans sa tête.

En recherchant un remède, vous vous rendez compte que cette infection vous donne des pouvoirs mystérieux.

Le jeu utilise la verticalité, vous pouvez donc monter de grandes hauteurs pour tendre une embuscade aux ennemis.

Larian utilise la photogrammétrie pour augmenter la qualité visuelle du monde du jeu.

Pour effectuer des jets de compétence tels que Persuasion, il faut lancer des dés virtuels.

Si vous choisissez un personnage pré-fait, il y aura des cinématiques supplémentaires.

Larian veut qu’il soit à peu près de la même longueur que Divinity: Original Sin II.

Baldur’s Gate 3 est-il une suite?

Oui, mais vous n’avez pas vraiment besoin d’avoir joué aux autres jeux pour comprendre Baldur’s Gate 3. Dans une récente interview avec Fextralife Larian, le PDG Sven Vincke a déclaré que nous rencontrerons “plusieurs personnages des jeux précédents” mais que chacun des jeux est “chapitres fermés.” Cela a beaucoup de sens. Le premier jeu est arrivé sur les tablettes en 1998, c’est long pour essayer de se souvenir de tout ce qui s’est passé sur deux RPG massifs.

Quelle édition est Baldur’s Gate 3?

Si vous n’êtes pas normalement un joueur de Donjons et Dragons, vous ne savez peut-être pas ce que cela signifie. L’édition de D&D que vous jouez change considérablement les règles et l’ambiance de la campagne et informera les concepteurs du jeu des décisions concernant certaines actions comme les combats et les défenses.

Baldur’s Gate était à l’origine basé sur la deuxième édition de D&D, souvent appelée AD&D, tandis que ce nouveau jeu se concentrera sur le jeu de règles de la cinquième édition. À l’heure actuelle, Wizards of the Coast en est à la cinquième édition, il est donc parfaitement logique que ce nouveau jeu utilise le plus récent et le meilleur.

La cinquième édition a des mécanismes intéressants qui pourraient très bien fonctionner dans un jeu sur ordinateur. Des choses comme Advantage – lancer deux dés et obtenir le meilleur résultat – et l’inspiration – prendre une décision en fonction de la trame de fond de votre personnage et obtenir Advantage – devraient être transférées assez facilement dans un monde numérique.

Baldur’s Gate 3 sera-t-il sur PS4?

C’est très peu probable. À l’heure actuelle, les plates-formes confirmées sont Stadia et PC. Les développeurs de Larian Studios ont déclaré ouvertement qu’ils souhaitaient que le jeu arrive sur des plates-formes supplémentaires, mais que les consoles actuelles, telles que la PS4, ne seraient pas capables d’exécuter le jeu.

Baldur’s Gate 3 sera-t-il multijoueur?

Oui. Le slogan de Baldur’s Gate 3 est “Rassemblez votre groupe”, donc avoir un composant multijoueur est garanti. Sven a dit qu’il y aura un mode multijoueur coopératif et que la fête est une partie énorme du jeu. Dungeons & Dragons sans fête n’est vraiment pas très amusant, donc jouer au jeu avec un groupe d’amis fera une énorme différence.

J’aime aussi l’idée de pouvoir donner votre inspiration aux autres membres de votre parti. C’est une grande partie de la cinquième édition et ajouterait vraiment le sentiment que vous jouez au jeu de table, visualisé à travers un jeu vidéo.

Baldur’s Gate 3 date de sortie

Malheureusement, nous ne savons tout simplement pas, et nous n’avons pas de date de sortie pour le jeu complet. Nous savons qu’il arrivera sur Google Stadia et PC. Nous savons également qu’il sera lancé en accès anticipé un peu plus tard en 2020. Cette période d’accès anticipé comprendra la première partie de l’histoire et quelques zones à explorer, bien que le jeu complet soit beaucoup plus étendu.

Mise à jour du 20 septembre 2019: une expansion D&D se lie à Baldur’s Gate 3

Le dernier module D&D de Wizards of the Coast est basé à Baldur’s Gate et sera lié aux événements du jeu vidéo Baldur’s Gate 3. Nous ne saurons pas comment lié jusqu’à ce que quelqu’un qui l’ait terminé et joué à BG3 nous le dise, mais l’histoire suggère un lien.

Zariel est connu pour emmener des villes entières dans les Neuf Enfers – une dimension distincte dans les Royaumes Oubliés – en utilisant des machines infernales. Si les habitants de Baldur’s Gate ripostent, ou si les anges s’impliquent, cela pourrait provoquer une faille qui permettrait aux Illithidés d’entrer dans la dimension de Faerûn.