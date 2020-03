Bande dessinée prequel de God of War pour montrer l’histoire de Kratos entre God of War III et God of War

Si vous êtes l’un des nombreux fans de God of War désireux d’en savoir plus sur l’histoire de Kratos, nous avons d’excellentes nouvelles. En exclusivité avec Comicbook.com, Dark Horse Comics a annoncé God of War: Fallen God, une nouvelle ligne de bande dessinée qui se déroule peu après God of War III. Vous pouvez jeter un œil à la couverture de God of War: Fallen God ci-dessous.

Le premier numéro de God of War: Fallen God sortira le 24 juin. La description officielle se lit comme suit: “God of War: Fallen God suit Kratos après avoir conquis Zeus et contrecarré Athéna. Se croyant enfin libéré de sa servitude, il définit naviguer vers le désert dans le but de prendre ses distances avec sa maison et sa honte seulement pour trouver sa rage et sa culpabilité suivre de près. Kratos fait rage contre le seul ennemi qui s’est révélé invincible – lui-même. Mais une guerre contre soi-même est impossible à gagner, et invite seulement la folie. “

God of War a été un énorme succès pour PlayStation et Sony Santa Monica, ayant reçu des éloges de la critique et vendu plus de 10 millions d’exemplaires il y a près d’un an. Bien qu’il soit largement présumé que Sony Santa Monica travaille sur une suite de God of War, nous ne le savons pas, bien que nous ayons une liste de tous les projets confirmés de Sony Worldwide Studios en ce moment.

Si vous n’avez pas encore joué à God of War, je ne sais pas ce que vous attendez. C’est facilement l’une des meilleures expériences solo à sortir ces dernières années, et elle est accueillante pour les nouveaux et les anciens fans.