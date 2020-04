Bandes de réseau et compatibilité OnePlus 8 et 8 Pro 4G / 5G US: Verizon, AT&T et T-Mobile

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/14

9h30 PDT le 14 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/27

13 h 26 PDTA le 27 avril 2020.

Que vous soyez sur T-Mobile, Verizon ou AT&T, les nouveaux OnePlus 8 et 8 Pro répondront probablement à vos besoins de connectivité, car les téléphones prennent en charge presque toutes les bandes 4G LTE et 5G actuellement déployées dans une zone importante des États-Unis. Au cas où, cependant, voici un guide rapide qui devrait vous permettre de comprendre les performances du téléphone sur le réseau de chaque opérateur. Ces informations proviennent directement de la documentation de OnePlus pour les OnePlus 8 et 8 Pro afin que vous puissiez avoir confiance en leur exactitude.

Verizon

Au moment de la rédaction de cet article (27/04/2020), les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro déverrouillés sont ne pas entièrement compatible avec le réseau de Verizon. Tenter d’activer ces téléphones sur Verizon peut entraîner des appels téléphoniques ou des messages texte manqués, ou l’impossibilité de passer des appels ou d’envoyer des SMS. OnePlus a indiqué qu’il aborderait ce problème, mais peut-être pas avant juin. Pour plus d’informations, cliquez ici pour lire notre article sur le problème.

4G: entièrement pris en charge Voir l’avertissement ci-dessus

Les OnePlus 8 et 8 Pro sont entièrement certifiés pour une utilisation sur le réseau de Verizon et prennent en charge toutes les bandes Verizon 4G, ce qui signifie les bandes 2, 4, 5, 13 et 66. Les deux téléphones fonctionnent également sur le réseau CDMA hérité de Verizon. Comme certains appareils OnePlus plus anciens comme les 7 Pro et 6T qui fonctionnent sur Verizon, les OnePlus 8 et 8 Pro sont Sans CDMA agréé. Bien que les bandes CDMA BC0, 1 et 10 soient toutes prises en charge, les OnePlus 8 et 8 Pro ne sont pas certifiés pour fonctionner sur le réseau 3G CDMA hérité de Verizon et ne pourront utiliser le réseau 4G que pour les données, la téléphonie et la messagerie.

5G: prise en charge limitée (modèle Verizon OP8 uniquement)

La situation avec la 5G sur le réseau de Verizon en ce qui concerne le OnePlus 8 est un peu compliquée. Si vous achetez votre OnePlus 8 auprès de Verizon, il prendra en charge le petit réseau mmWave 5G du transporteur dans les bandes actuellement déployées. Cependant, si vous achetez votre OnePlus 8 auprès de OnePlus ou T-Mobile, ou apportez votre OnePlus 8 Pro à Verizon, aucune de ces variantes du téléphone ne prendra en charge mmWave 5G de Verizon, qui vit sur la bande n261 (et aussi n260).

À des fins de pérennité, il est peu probable que le support mmWave importe beaucoup à long terme. Le réseau mmWave de Verizon est tout simplement trop petit et trop peu pratique pour la plupart des cas d’utilisation mobile, et nous ne prévoyons pas que cela changera dans les prochaines années.

De plus, il est extrêmement probable que Verizon entamera le processus de «réaménagement» de son spectre 4G LTE existant en spectre 5G dans un an ou deux, ouvrant la couverture 5G à une base d’abonnés beaucoup plus large. Pour le moment, nous ne savons pas si les OnePlus 8 et 8 Pro prendraient en charge ce spectre remanié, mais nous nous attendons à ce qu’ils le fassent probablement (bien que cela nécessitera probablement des mises à jour du firmware des téléphones plus tard).

AT&T

4G: entièrement pris en charge *

Les OnePlus 8 et 8 Pro utilisaient toutes les bandes 4G LTE d’AT & T actuellement déployées. Ceux les bandes sont 2, 4, 5, 12, 17, 29, 30 et 66.

* Une petite remarque: les OnePlus 8 et 8 Pro ne prennent pas en charge le réseau LTE FirstNet First Response d’AT & T (bande 14), qui n’est pas disponible pour les consommateurs en premier lieu, et est donc largement hors de propos pour notre liste ici.

5G: pas de support (sous-6 GHz ou mmWave)

Malheureusement, ni le OnePlus 8 ni le 8 Pro ne sont certifiés pour le réseau 5G d’AT & T, et ne sont donc pas en mesure d’y accéder selon les testeurs. Il est possible que cela change à l’avenir, mais cela semble peu probable.

Les OnePlus 8 et 8 Pro seront ne pas travailler sur le réseau 5G sub-6GHz d’AT & T, qui est sur la bande n5. Ce réseau est celui qu’AT & T va étendre à l’échelle nationale au cours de la prochaine année, et fournit des vitesses de données légèrement améliorées avec un niveau de couverture relativement élevé.

De plus, ni OnePlus 8 ni OnePlus 8 Pro ne fonctionneront sur le réseau mmWave très limité d’AT & T sur la bande n260, quelle que soit la prise en charge, car les téléphones n’ont pas de modules mmWave. À des fins de pérennité, il est peu probable que le support mmWave importe beaucoup à long terme, comme nous le suggérons avec Verizon. Le réseau mmWave d’AT & T est tout simplement trop petit et trop peu pratique pour la plupart des cas d’utilisation mobile, et nous ne prévoyons pas que cela changera dans les prochaines années.

De plus, il est extrêmement probable qu’AT & T poursuivra le processus de «réaménagement» de son spectre 4G LTE existant en spectre 5G dans un an ou deux, ouvrant la couverture 5G à une base d’abonnés beaucoup plus large. Pour le moment, nous ne savons pas si les OnePlus 8 et 8 Pro prendraient en charge ce spectre remanié.

T Mobile

4G: entièrement pris en charge

Les OnePlus 8 et 8 Pro fonctionneront tous les deux avec la gamme complète du spectre 4G LTE existant de T-Mobile, ce qui signifie bandes 2, 4, 5, 12, 66 et 71 sont tous pris en charge.

5G: principalement pris en charge (moins de 6 GHz, pas de mmWave)

T-Mobile possède désormais le plus grand réseau 5G d’Amérique (en grande partie) grâce à son acquisition de Sprint, et les OnePlus 8 et 8 Pro sont tous deux conçus pour tirer pleinement parti de cela. Les deux téléphones prennent en charge T-Mobile à l’échelle nationale réseau n71 5G bande basse, et les deux prennent également en charge Sprint bande n41 réseau milieu de bande, que T-Mobile activera pour ses propres abonnés au cours des prochains mois. Combinés, cela signifie que les 8 et 8 Pro auront la meilleure expérience 5G sur T-Mobile de loin sur les trois principaux réseaux.

Les 8 et 8 Pro ne prennent pas en charge le réseau naissant mmWave 5G de T-Mobile sur la bande n261, mais cela ne devrait pas avoir d’importance: le déploiement mmWave de T-Mobile est de loin le plus limité de tous les opérateurs à l’heure actuelle, et il est susceptible de se concentrer fortement sur l’expansion de l’ancien réseau milieu de gamme Sprint dans un avenir proche pour renforcer les capacités.

De plus, il est extrêmement probable que T-Mobile poursuivra le processus de “réaménagement” de son spectre 4G LTE existant en spectre 5G dans un an ou deux, améliorant ainsi la couverture 5G et les vitesses de sa base d’abonnés. Pour le moment, nous ne savons pas si les OnePlus 8 et 8 Pro prendraient en charge ce spectre remanié, mais nous nous attendons à ce qu’ils le fassent probablement (bien que cela nécessitera probablement des mises à jour du firmware des téléphones plus tard).

Liste complète des bandes 4G et 5G prises en charge (modèle américain)

Ci-dessous, vous trouverez une liste de toutes les bandes 4G et 5G prises en charge par le modèle américain OnePlus 8 et 8 Pro.

4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 48, 66, 71

5G: n2 (NSA), n5 (NSA), n41 (SA et NSA), n66 (NSA), n71 (SA et NSA)

Article mis à jour pour refléter que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro déverrouillés ne sont actuellement pas compatibles avec le mode de fonctionnement sans CDMA de Verizon, et les utilisateurs doivent éviter de s’activer sur Verizon jusqu’à ce que le problème soit résolu.