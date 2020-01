Barnes and Noble ajoute Apple Business Chat

Le détaillant de livres Barnes and Noble a ajouté Apple Business Chat. Cela permet aux clients Apple de se connecter aux entreprises via iMessage (via Appleosophy).

Chat d’affaires

Ce n’est pas immédiatement évident lorsqu’un magasin ajoute Business Chat, mais une façon de le savoir est via Apple Maps. Si vous recherchez une entreprise et que vous avez la possibilité de lui envoyer un message, cela signifie qu’il prend en charge le chat d’entreprise.

Comme iMessage est chiffré de bout en bout, vos conversations avec l’entreprise resteront privées entre les deux parties. Vous ne verrez pas non plus de publicité dans l’application, contrairement à la fonction de communication commerciale de Facebook Messenger.

