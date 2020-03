Battez la morosité en mettant Isabelle dans Doom avec ce mod

Depuis des mois, les joueurs rêvent des possibilités d’un crossover Animal Crossing avec Doom, et maintenant ce rêve est devenu réalité. Grâce au travail rapide de modder itsmeveronica sur le forum GZDoom, Isabelle peut désormais être votre fidèle compagne dans cette version améliorée du Doom original. Isabelle vous suivra dans n’importe quel monde que vous chargez, jetant des packs de santé tout en faisant exploser les ennemis avec des explosions de confettis. Si vous préférez qu’Isabelle traîne juste et regarde, vous pouvez même lui demander de suivre passivement et de profiter du divertissement lugubre qui suit.

Les développeurs de GZDoom décrivent le projet comme «une famille de ports améliorés du moteur Doom pour fonctionner sur des systèmes d’exploitation modernes». C’est important depuis que le Doom original a été publié au début des années 1990 et ne fonctionnera probablement pas correctement sur les systèmes d’exploitation modernes. GZDoom est l’une des trois versions de ZDoom et est conçu pour fonctionner sur des ordinateurs Windows, Mac et Linux, et prend en charge des techniques de rendu avancées qui n’étaient tout simplement pas disponibles lors de la sortie du Doom d’origine.

Animal Crossing x Doom Eternal: les meilleurs mèmes des amis les plus improbables

Vous pouvez télécharger GZDoom ici. Modder itsmeveronica dit également que le port devrait très bien fonctionner sur Deltatouch pour Android, un autre port du moteur Doom qui est capable de lire les cartes créées par les moddeurs, ainsi que les niveaux du Doom d’origine (bien que vous deviez avoir acheté le Doom original séparément pour les obtenir).

Ce mashup bizarre a commencé il y a des mois lorsque Doom Eternal a été retardé, plaçant la sortie le même jour que Animal Crossing: New Horizon pour Nintendo Switch. Les joueurs ont imaginé ce que ce serait si le gars de Doom était un peu plus humain, enseignant à Isabelle comment se débrouiller par elle-même contre l’assaut des démons. Isabelle, en retour, a enseigné à Doomguy comment être une grande amie et, ainsi, le mashup de nos rêves est enfin devenu réalité. Profitez de ce joyau pendant que vous sortez ce week-end!