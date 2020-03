Battez l’ennui avec les compétences Raspberry Pi et Arduino

Nous avons tous besoin de projets en ce moment, et quoi de plus amusant que créer votre propre électronique ou transformer vos appareils en appareils intelligents? Arduino et Raspberry Pi sont parfaits pour cela, et tous les conseils dont vous avez besoin se trouvent dans le pack complet de Raspberry Pi et Arduino A à Z Hero Maker 2020.

Ce kit d’apprentissage contient tous les didacticiels pour vous aider à démarrer. Les 11 modules contiennent plus de 90 heures de projets pratiques. Si vous cherchez à créer des gadgets comme voitures télécommandées, vous pouvez vous lancer directement dans les défis Arduino.

Maîtrisez votre Arduino ou Raspberry Pi avec des heures de projets amusants

Six des onze cours sont en fait axés sur Arduino, donc cela commencera à devenir une seconde nature pour vous. Vous pouvez apprendre à fabriquer des dispositifs de surveillance IoT et maîtriser les cartes et outils avancés.

Vous aurez également la possibilité d’apprendre exactement ce qu’est l’ESP32 et comment l’intégrer à vos projets Arduino. Si vous êtes un fan de crypto-monnaie, vous pouvez également commencer l’exploitation minière avec les projets Raspberry Pi.

Raspberry Pi 2020 et Arduino en un coup d’œil:

Les onze modules du pack complet Raspberry Pi 2020 et Arduino A à Z Hero Maker ont un valeur au détail totale de près de 500 $ mais vous pouvez commencer dès maintenant pour seulement 74,99 $ sur les offres techniques. Vous allez économiser 84% et oubliez le monde pendant que vous créez des gadgets IoT intelligents.

