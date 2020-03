Bayonetta 3: tout ce que vous devez savoir

Lors des Game Awards 2017, Hideki Kamiya et Nintendo ont révélé l’existence d’un titre que les fans de son travail espéraient voir depuis un certain temps: Bayonetta 3. Les détails sur le jeu sont encore rares et tout ce que nous avons vu jusqu’à présent est une bande-annonce, mais dans le dernier Nintendo Direct, il a été confirmé qu’elle était toujours en développement.

Pour le moment, voici tout ce que nous savons sur Bayonetta 3 pour Nintendo Switch:

Qu’est-ce que Bayonetta?

Bayonetta est un titre d’action-aventure hack-and-slash qui a été initialement publié en 2009 et a été suivi d’une suite sur la Wii U en 2014. Il suit l’intrigue de la titulaire Bayonetta, une sorcière qui est capable de changer de forme et de l’utiliser cheveux magiques pour attaquer ses ennemis. Elle est également habile au jeu de tir. Bayonetta est membre d’une faction connue sous le nom de sorcières d’Umbra et passe la majorité du premier match à essayer de récupérer sa mémoire après son réveil d’un sommeil de cinq cents ans. Alors qu’elle se souvient de qui elle est, elle combat les anges du royaume de Paradiso et pousse contre un plan diabolique mis en place par Balder, membre de la faction rivale des sorcières Umbra, les Lumen Sages.

Dans le deuxième match, lorsque sa meilleure amie et camarade Umbra Witch Jeanne est effectivement tuée et emmenée dans le monde infernal d’Inferno, Bayonetta entreprend de la faire revivre et de la sauver. Dans le processus, elle découvre encore un autre complot néfaste pour bouleverser l’équilibre du monde.

Quoi de neuf dans Bayonetta 3?

En vérité, nous ne savons pas grand-chose sur Bayonetta 3 pour l’instant. Le jeu a été annoncé dans une bande-annonce aux Game Awards 2017 et nous n’avons pas vu d’informations supplémentaires depuis, ni vu le gameplay. Nous savons que PlatinumGames le fait comme ils l’ont fait pour les deux précédents jeux Bayonetta et qu’il sortira exclusivement sur Nintendo Switch.

La bande-annonce présentait une sorte de bataille entre le personnage principal, Bayonetta, et un ennemi inconnu. Dans la bande-annonce, l’apparence de Bayonetta est similaire à celle qu’elle avait dans le jeu Bayonetta original, et elle utilise ses armes pour attaquer avant que ses balles ne soient séparées en l’air par son ennemi. À plusieurs endroits de la bande-annonce, l’écran, les rubans de Bayonetta et Bayonetta elle-même semblent se diviser en deux, ce qui semble avoir une certaine signification.

Au-delà de cela, tout ce que nous savons, c’est que Bayonetta 3 suit les événements de Bayonetta 2. Bien que nous ne gâterons pas Bayonetta 2 pour vous, elle et la Bayonetta originale sont maintenant disponibles sur le Nintendo Switch en tant que bundle, donc vous pouvez rattraper votre retard sur les événements de son histoire jusqu’à présent.

Quand puis-je jouer?

Le lancement de Bayonetta 3 est prévu exclusivement sur Nintendo Switch. Il n’est pas encore disponible en pré-commande, et aucune fenêtre de lancement n’a encore été donnée.

Une question sur votre Bayonetta 3?

Il reste encore beaucoup à découvrir sur le prochain jeu Bayonetta, mais si vous avez une question, faites-le moi savoir dans les commentaires et j’essaierai d’y répondre!