Beat Hazard 2 est sorti, huit ans après le jeu de tir à double bâton original alimenté par la musique

Beat Hazard 2 pour Android est entré en accès anticipé sur Google Play

Battez Hazard 2 Storms sur Android!

Découvrez votre collection de musique comme jamais auparavant avec ce jeu de tir d’arcade intense basé sur la musique.

Chacune de vos chansons aura son propre flux et reflux unique basé sur la musique. Beat Hazard 2 mélange harmonieusement l’amour du jeu et de la musique. Ensemble, ils deviennent plus grands que la somme de leurs parties.

Beat Hazard 2 améliore et accélère le sentiment zen impressionnant de se battre avec votre propre musique. Mettez votre vaisseau spatial sous tension et regardez la musique augmenter votre puissance de feu. Déchaînez l’enfer sur les navires ennemis lorsque vous tirez le maximum des ramassages d’armes!

Repoussant les limites du gameplay propulsé par la musique, la suite inclut des vaisseaux boss générés de manière procédurale. Chaque piste créera un vaisseau ennemi unique à vaincre.

Chaque piste que vous jouez créera également un vaisseau de joueur unique, allant d’un petit vaisseau ‘Mosquito’ à un énorme vaisseau de bataille ‘Brute’! Les vaisseaux créés sont cohérents, si vous découvrez un vaisseau génial, dites-le à vos amis afin qu’ils puissent le déverrouiller aussi!

Fonctionnalités:

Action d’arcade impressionnante propulsée par VOTRE musique! Il est temps d’explorer et de revivre la joie d’écouter votre collection de musique, chaque chanson aura son propre flux et reflux unique basé sur la musique.

Visuels cloquants améliorés qui pompent et explosent au rythme de la musique.

Des vaisseaux de boss créés procéduralement par votre musique! Faire passer le gameplay musical à un niveau supérieur.

Système de station de radio Internet entièrement intégré via SHOUTcast

Classements par chanson et système de défi asynchrone. Battez-vous contre vos amis pour posséder vos morceaux de musique préférés.

Nouvelle bande sonore originale composée par Johnny Frizz. Johnny a contribué des morceaux au Beat Hazard original, cette fois-ci il a produit de superbes morceaux.

Beat Hazard 2

Développeur: Cold Beam Games Ltd

Éditeur: Cold Beam Games Ltd

Genre: Tireur à double bâton

Plateforme: Android

Prix ​​de base 2,99 € 3,99 $

Réduction pour accès anticipé 50%

Lien Google Play Tester:

https://play.google.com/apps/testing/com.coldbeamgames.beathazard2

Page Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coldbeamgames.beathazard2

Site Internet:

http://www.coldbeamgames.com/beat-hazard-2.html

Presse / Contact commercial / Demande de copie:

[email protected]

Twitter:

twitter.com/ColdBeamGames

Chaîne Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCZ6jDt75c0jf4E1CNYde4RA

Bande annonce

Crédits:

Conception et programmation

Steve Hunt

Musique originale

Johnny Frizz

Cloud et codage de base de données

D3T Ltd

À propos de Cold Beam Games

Développeur:

Cold Beam Games Ltd

Basé au Royaume-Uni

Date de création:

Avril 2010

Site Internet:

www.coldbeamgames.com

Contact Presse / Affaires:

[email protected]

Communiqués:

Beat Hazard

Beat Hazard Ultra

Brutalité des arts martiaux

Beat Hazard 2

La description:

Cold Beam Games est un studio indépendant opérant dans les Midlands au Royaume-Uni. Après avoir travaillé dans de grands studios pendant 15 ans, j’ai décidé de devenir Indie il y a 8 ans. Mon premier match, Beat Hazard, a été un grand succès. Mon deuxième jeu, un combattant tactique, Martial Art Brutality, est actuellement disponible sur toutes les plateformes.

Je conçois et écris tous mes propres jeux. J’ai toujours été intéressé par la création de jeux avec une nouvelle touche ou un nouveau crochet.

Histoire:

J’ai fait publier mon premier jeu à l’âge de 14 ans. Il s’appelait River Rally et s’est vendu à environ 500 exemplaires sur l’Atari 800 en 1984.

Voici une liste des jeux sur lesquels j’ai travaillé: http://www.coldbeamgames.com/blog/games-ive-worked-on-part-1-game-history

J’ai ensuite travaillé pendant 15 ans dans l’industrie du jeu pour Digital Image Design, Rage, Warthog et THQ. Dans ces emplois, j’ai salué des postes de programmeur à concepteur et chef de projet. Les connaissances acquises m’ont permis de devenir indé après avoir été licencié de THQ en 2010.