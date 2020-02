Bénéficier de 60% de réduction sur les ordinateurs de HP est une excellente façon de célébrer la Journée des présidents – .

Comme vous commencerez probablement à le voir cette semaine, les entreprises déploieront des campagnes publicitaires pour vous informer que la journée du président approche et qu’elles auront une vente. Désormais, les annonces attireront certainement l’attention de certaines personnes, mais cela ne signifie pas qu’elles valent vraiment la peine d’être discutées. Mais que se passe-t-il si nous vous disons qu’une entreprise propose des offres que vous souhaitez ET qu’elle commence sa vente une semaine plus tôt?

Nous sommes ici pour vous parler de l’incroyable vente que HP organise en ce moment, plus d’une semaine avant la fête du Président! Vous l’avez bien entendu: l’une des marques les plus fiables du paysage technologique offre des économies folles pour une semaine complète avant le week-end des vacances. Il y a tellement de façons différentes d’économiser pendant cette vente, vous serez étonné.

Non seulement ils vous proposent une tonne d’offres sur certains de leurs meilleurs appareils, mais ils ont également des coupons spéciaux en cours d’exécution uniquement pour cet événement de vente. Vous pourrez profiter d’économies supplémentaires sur la quantité déjà considérable que HP fournit en utilisant quelques codes lors de votre commande. En utilisant le code 5PDS2020, vous obtiendrez un rabais supplémentaire de 5% sur certains PC et bundles configurables qui coûtent 599 $ ou plus et en utilisant le code 10PDS2020, vous obtiendrez un rabais supplémentaire de 10% sur certains PC et bundles configurables qui coûtent 999 $ ou plus. C’est garder plus d’argent dans votre portefeuille!

Commençons par mettre en évidence l’un des ordinateurs portables emblématiques de HP, l’ordinateur portable HP Pavilion 15. Ce PC convivial est à la fois facile à transporter et suffisamment puissant pour fonctionner n’importe où. Avec le processeur Intel® Core ™ i7 de 10e génération et les graphiques Intel® Iris® Plus, vous serez étonné de sa rapidité et de la clarté des visuels. À l’heure actuelle, vous pourrez obtenir 440 $ de rabais sur cet excellent ordinateur portable lorsque vous l’obtiendrez pour seulement 539,99 $! Mais vous devrez agir rapidement, car il y en a une quantité limitée disponible à ce prix. Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu!

Mais si vous recherchez une option tout-en-un qui configurera parfaitement votre bureau à domicile, consultez le HP ENVY All-in-One – 32-a050. Vous obtenez un écran massif de 32 pouces qui a été conçu intuitivement pour vous. Vous pouvez créer tellement de choses sur cette machine, d’autant plus qu’elle est dotée d’un processeur Intel® Core ™ i5-9400 et d’une carte graphique NVIDIA® GeForce GTX 1650. Il y a 16 Go de mémoire et 128 Go de stockage SSD pour votre plaisir. Ramasser cette unité de bureau vous fera économiser 200 $ au prix de 1 499,99 $!

En fonction de ce que vous recherchez sur un bureau, il existe de nombreuses options formidables, notamment le bureau HP ENVY – TE01-0150xt et le bureau HP ENVY – TE-0175xt. Les deux fonctionnent avec le système d’exploitation Windows 10 Home 64 et vous aideront à améliorer votre divertissement. Le TE-0150xt dispose de 8 Go de mémoire et 1 To de stockage sur disque dur tandis que le TE-0175xt vous offre 16 Go de mémoire et 2 To de stockage sur disque dur. Les deux offrent un son surround immersif pour booster tout type d’expérience d’écoute. Au cours de cette vente, vous pourrez obtenir le TE-0150xt pour 499,99 $ et le TE-0175xt pour 999,99 $, vous économisant 23% sur les deux!

Bien que nous ayons mis en évidence quelques-unes des formidables machines disponibles lors de cette vente du jour du président, il y en a encore une tonne. De plus, n’oubliez pas d’ajouter ces codes de réduction pour économiser 5% ou 10% supplémentaires sur votre commande. Découvrez toutes les économies massives réalisées lors de cet événement de vente et honorez les ancêtres de notre pays de la bonne façon!

