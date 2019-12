Bénéficiez de 60% de réduction sur la suite de montage vidéo VideoProc Mac pour la vente des fêtes

Grâce à notre sponsor Digiarty Software, vous pouvez obtenir 60% de la suite de montage vidéo VideoProc pour Mac avec traitement 4K accéléré par GPU pendant une durée limitée:

Fonctionnalités de VideoProc pour Mac:

Montage vidéo simple de base à avancé sur Mac

VideoProc est une application de traitement et d'édition vidéo linéaire pour Mac qui peut être utilisée par tous les utilisateurs quel que soit leur niveau de compétence, mais elle contient également une tonne de fonctionnalités avancées pour les pros.

Pour des montages rapides de vidéos sur Mac, vous pouvez utiliser VideoProc pour couper, rogner, fusionner, redimensionner, faire pivoter, effectuer, retourner ou améliorer la qualité vidéo avec des fonctionnalités pour brouiller, débruiter, corriger la distorsion de l'objectif, forcer la synchronisation A / V et bien plus encore . Cela inclut une accélération GPU complète pour le montage, la conversion et le traitement les plus rapides possibles, y compris les vidéos 4K.

Conversion et compression rapides de vidéos 4K

Avec les outils de conversion et de compression intégrés de VideoProc, vous pouvez convertir des vidéos de taille 4K pour prendre en charge plus de 420 formats de sortie vidéo comme H264 vers H265 (HEVC) ou MKV vers iPhone / MP4. Cela permet à l'application de prendre en charge à peu près toutes les vidéos 4K que vous lui lancez, que ce soit à partir de votre iPhone, GoPro, DJI, drones et autres caméras, pour tous les besoins de conversion ou de compression que vous pourriez avoir.

VideoProc propose également un convertisseur vidéo DVD, un enregistreur et un téléchargeur pour convertir les DVD dans le format numérique dont vous avez besoin.

Accélération matérielle GPU rapide pour la vidéo 4K

En utilisant la technologie d'accélération matérielle GPU de niveau 3, VideoProc offre un traitement vidéo en temps réel 47 fois plus rapide que les autres applications tout en réduisant considérablement l'utilisation du processeur jusqu'à 40%. Pour les utilisateurs, cela se traduit par un traitement plus rapide qui sera particulièrement visible avec le rendu vidéo 4K.

Cela signifie également que la taille des fichiers est optimisée à 90% plus petite que l'original sans perte de qualité vidéo.

Offre bonus: Essayez Digiarty Software DearMob iPhone Manager gratuitement pour transférer de manière sélective ou complète des vidéos entre Mac et appareils iOS sans Finder.