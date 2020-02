Besoin d’un stylet, mais vous ne pouvez pas vous permettre un Galaxy Note? Découvrez le LG Stylo 5x

Si vous avez regardé de loin la famille douloureusement coûteuse du Samsung Galaxy Note, vous n’avez pas à vous passer d’un stylet simplement parce que vous voulez un smartphone à un prix plus pratique. Le nouveau LG Stylo 5x continue la série de smartphones équipés de stylets de LG, et il le fait à un prix qui est près d’un dixième du coût du modèle le plus cher de Samsung.

Le LG Stylo 5X offre un écran de 6,2 pouces pour le type d’échelle que vous attendez d’un phablet, vous offrant ainsi beaucoup d’espace pour dessiner, griffonner, colorier dans le livre de coloriage ou griffonner quelques notes à l’aide du stylet intégré . Cet affichage est également net avec une résolution de 2 160 x 1 080, dépassant légèrement la pleine HD. Ce petit espace d’écran vertical supplémentaire peut vous donner plus de place pour les formats plus larges que de nombreux films et certaines émissions de télévision utilisent maintenant, vous permettant de voir plus de le contenu que vous voulez et moins de ces boîtes aux lettres embêtantes.

Et, vous pourrez profiter de cet écran tout au long de la journée grâce à une batterie de 3 500 mAh. Pour la plupart des utilisateurs, la durée de vie de la batterie sera suffisante pour passer toute la journée sans vous soucier de savoir si vous pourrez trouver un endroit pour recharger. Et, chaque fois que votre batterie devient faible, vous pouvez la recharger rapidement en utilisant Quick Charge 3.0 via le port USB-C du téléphone.

Le LG Stylo 5x comprend également une prise casque et une connectivité Bluetooth 5.0. Cela signifie que vous pouvez écouter de la musique et des films avec votre paire préférée d’écouteurs filaires ou profiter d’une connexion sans fil stable avec des écouteurs Bluetooth. La liberté de choisir votre connexion préférée est toujours un plus, et c’est quelque chose qui manque souvent sur les smartphones beaucoup plus chers ces derniers temps. Mieux encore, si vous vous connectez avec un casque filaire, vous pouvez activer DTS: X pour le son surround.

Lorsque vous ne visualisez pas de contenu, vous pouvez passer du temps à créer votre propre contenu. Le LG Stylo 5x est doté d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels, et les deux sont capables d’enregistrer des vidéos en Full HD. De plus, vous pouvez utiliser le stylet pour modifier et styliser facilement vos photos.

Malgré le grand écran, le téléphone n’est pas trop grand. Il mesure 6,34 “x 3,09” x 0,34 “et parvient à conserver cet équilibre grâce à un rapport écran / corps de 80%. Cela signifie qu’il n’y a pas beaucoup d’espace inutile à l’avant du téléphone. Cela le maintient également léger à seulement 181 grammes – légèrement plus léger qu’un iPhone 11.

Le LG Stylo 5x est alimenté par un processeur octocœur Qualcomm Snapdragon 450 avec 3 Go de RAM, ce qui lui donne beaucoup de puissance pour gérer les tâches typiques des smartphones, et il exécute Android 9.0 pour prendre en charge les applications et fonctionnalités récentes. Alors que le téléphone commence avec seulement 32 Go de stockage, il y a un emplacement pour carte microSD que vous pouvez remplir avec jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire pour répondre à vos besoins.

Que vous souhaitiez prendre des notes rapides, dessiner pendant votre trajet ou utiliser le stylet pour chaque interaction avec votre téléphone, le LG Stylo 5x est à la hauteur. Et, lorsque vous avez terminé avec le stylet, vous pouvez le placer directement dans le bas du téléphone.

Mieux encore, le nouveau LG Stylo 5x a été lancé au même prix que son prédécesseur, le LG Stylo 5. Vous pouvez même obtenir le LG Stylo 5x à prix réduit dès maintenant auprès de Boost Mobile.

Découvrez le LG Stylo 5x pour 149 $ chez Boost Mobile.

Stylet> Sword

LG Stylo 5x

Une belle offre de Boost Mobile

Ici, vous obtenez un grand écran, une grande batterie, beaucoup de performances et un stylet de précision sans vous ruiner. Procurez-vous le LG Stylo 5x de Boost Mobile maintenant avec 50 $ de rabais!

