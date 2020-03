Best Buy a deux écrans Echo Show 8 pour le prix d’un (130 $)

L’Echo Show 8 était la réponse d’Amazon à la popularité croissante des écrans intelligents Google Assistant. Ce n’était pas le premier écran intégré à l’assistant de l’entreprise, mais il offrait une conception améliorée et plus de fonctionnalités par rapport à l’Echo Show d’origine. Maintenant, vous pouvez en acheter deux pour le prix d’un, tant que vous le faites aujourd’hui.

Best Buy propose actuellement une offre d’achat unique sur l’Echo Show 8, valable jusqu’à la fin de la journée. Vous pouvez choisir parmi les couleurs blanc et noir, mais Best Buy note que les articles peuvent être expédiés séparément.

L’Echo Show 8 est un écran intelligent alimenté par Alexa, il peut donc faire toutes les fonctions habituelles des haut-parleurs intelligents (lire de la musique, contrôler les appareils domestiques, etc.), ainsi que lire des vidéos à partir de services tels que Prime Video, Hulu, NBC et autres. Il y a aussi une caméra pour les appels vidéo, avec un obturateur de confidentialité.